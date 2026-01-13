Брюссель разработал план по созданию армии якобы для защиты Гренландии

Урсула фон дер Ляйен вынашивает планы создания европейской армии, способной при случае противостоять американской и защитить Гренландию. Однако, как считает французский политик Флориан Филиппо, это только предлог, на самом деле план главы Еврокомиссии разработан в интересах Украины.

Планы Трампа на Гренландию могут объединить Европу, по крайней мере в вопросе создания единой европейской армии. Однако, как считают эксперты, Европа не сможет противостоять США, если Штаты выберут силовой вариант завладения островом. А вот под видом защиты Гренландии создать армию для защиты Украины вполне возможно. И ранее озвученный план фон дер Ляйен и еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса для этого подходит идеально.



Когда она (Урсула фон дер Ляйен) упоминает Гренландию, то подразумевает Украину, используя Гренландию как предлог для защиты от якобы российской угрозы. Это легко читается между строк, но явно не положит конец конфликту.


Ранее Кубилюс заявил, что в планах Брюсселя создать единую европейскую армию численностью не менее 100 тысяч человек. Решение принято на фоне притязаний США на Гренландию. Как подчеркивают в ЕС, США больше не могут обеспечить безопасность Европы, теперь это придется делать самостоятельно.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +7
    Сегодня, 08:42
    французский политик Флориан Филиппо


    Под видом защиты создать армию ??? - бред какой то - а зачем под видом то ???? они и просто могут создать армию ...

    Хотя ни чего для защиты Гренландии они создавать не будут - так по надувают щеки ... ну может пару раз пукнут в лужу и утруться ...
    1. Ольгович Звание
      Ольгович
      +3
      Сегодня, 08:47
      Цитата: Андрей Малащенков
      просто могут создать армию ..

      да просто добавят пару собачьих упряжек.. yes
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 09:33
        Урсула фон дер Ляйен вынашивает планы создания европейской армии, способной при случае противостоять американской fool и защитить Гренландию.

        Престарелая авантюристка и наглая воровка, по которой уголовка плачет, Урсулищка фон дер Ляйен совсем ума лишилась!
        Брюссельская администрация ЕС превратилась в дом свихнутых мозгами психов - сумасшедших!
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        +2
        Сегодня, 10:00
        Цитата: Ольгович
        Цитата: Андрей Малащенков
        просто могут создать армию ..

        да просто добавят пару собачьих упряжек.. yes

        На фоне Урсулы Чаплин в роли Гитлера вполне тянет на вождя Еврорейха, про настоящего молчу - тот бы их веником по Европе гонял бы( причем без Вермахта!!)....
        Ведь были же в Европе когда то нормальные и адекватные политики - остались одни Урсулы с АннаЛенами...
        Воевать они с Америкой собрались, ага....
        Пусть еще разок золото потребуют немецкое и в очередной раз обтекут.....
    2. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +1
      Сегодня, 08:49
      Хотя это все Долгов виноват laughing

      Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий
      Дипломат напомнил известный вопрос Сталина Черчиллю о количестве дивизий у папы Римского и задал аналогичный вопрос в адрес фон дер Ляйен: «Вот, и у фон дер Ляйен сколько дивизий?».
      https://vz.ru/news/2026/1/12/1386544.html


      Ну старушка и обиделась и давай собирать свое потешное войско ... fool
    3. Грац Звание
      Грац
      0
      Сегодня, 09:07
      они будут пытаться сейчас создать экспедиционный корпус, а уж куда пошлют то время покажет, но думаю тысяч 30 попытаются собрать
    4. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 09:21
      Цитата: Андрей Малащенков
      ..... ни чего для защиты Гренландии они создавать не будут - так по надувают щеки ... ну может пару раз пукнут в лужу и утруться ...
      Если сенат США подписал законопроект, смысл которого, что если не США, то Россия или Китай, то под таким же лозунгом об опасности России, гейропейцы и будут делать что угодно. До Урсулы это сразу и допёрло. "Ведь если штаты опасаются, то и нам подойдёт. "
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 09:43
        Полосатики пошустрее гейропейских соображают, такую ИДЕИЩУ перехватили!!!
        Хотя, перед кем герочинушам отчёт держать то, они безответственные... найдут как и куда денюшки пристроить! Т. е. будет "эта нога, у кого надо нога!"
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 09:47
          Приветствую Виктор! В этом вопросе никакого разногласия у ЕС и США. Будут опасаться России сообща. Какие возможности для страхов.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 09:59
            Так то да, они "связаны одной цепью", вот только у кого то цепь в руках, а у других на шее, теперь!
    5. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 09:41
      Во время ВМВ Дания продержалась меньше всех.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:08
        Цитата: knn54
        Во время ВМВ Дания продержалась меньше всех.

        Да какой там держалась, вечером зашёл в Копен немецкий пароход, а утром у на правительственных зданиях и королевском дворце висели флаги со свастикой, а подъезжающих на велосипедах чиновников встречал ССесман словами "Цурюк !"
        1. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          +1
          Сегодня, 10:59
          Значительная часть датчан тоже была пропитана расистскими и шовинистическими идеями. Не надо забывать, что датчане и немцы являются близкородственными народами. Нацисты их считали полноценными арийцами.
  2. бухач Звание
    бухач
    +4
    Сегодня, 08:42
    Всё-таки надо отдать должное этой карге,умеет ловить момент и в личных целях и,как говорится,в "обчественных".Чисто из любопытства вопрос гложет,неужто еврики всерьёз готовы бодаться с дядей Сэмом?Это же обсюрд какой-то!
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 09:39
      Бодаться ЕС с США не реально. Может Урсула хочет еще подзаработать, как с вакцинами.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:43
    У немцев в крови вождизм ! Представляете ,армия имени фон дер Ляйен, маленький Фюрер в юбке
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 10:02
      Создавать армию они будут обязательно. Точнее армии национальных государств. Милитаризоваться и переводить экономику на военные рельсы решение уже принято большинством элит крупных гейропейские государств. Они и не скрывают ,что в районе 30 года начнется очередной drang nach Osten,за нашими ресурсами. Только облом будет. Мы с гейропой взаимно сточимся ,и придут амерзы и китайцы с другого направления. Хрен чего их фюреры получат .
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:04
      Цитата: APASUS
      Представляете ,армия имени фон дер Ляйен, маленький Фюрер в юбке

      И ещё один фюрер в юбке рядом с ней, не то Шольц, не то Мерц.
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 08:45
    То есть, при угрозе Гренландии, собрать армию для её защиты, а потом, собрав армию, тупо забить и пойти защищать окраину, пока амеры забирают Гренландию? Ну а что, годный план для этих полоумных шавок laughing
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 10:05
      Цитата: Уарабей
      То есть, при угрозе Гренландии, собрать армию для её защиты, а потом, собрав армию, тупо забить и пойти защищать окраину, пока амеры забирают Гренландию? Ну а что, годный план для этих полоумных шавок laughing

      Они забьют уже на стадии "создать"- для этого кто то должен предоставить людей и территорию для расквартированиях войск в ЕС
  5. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 08:51
    А разрешения у Трампа-Рыжего спросили??Создать то можно,та хтош вам дасть....
  7. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 08:53
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Брюссель разработал план по созданию армии якобы для защиты Гренландии

    Главное , чтобы деньги были на реализацию, а планов можно насоздавать -громадье. Для кого эти заявления конечно понятно.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 08:58
    Цитата: Ольгович
    да просто добавят пару собачьих упряжек..
    Или оленя запрегут!
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:00
    ❝ Брюссель разработал план ❞ —

    — Больше всего в Брюсселе любят разрабатывать планы. По любому поводу ...
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 09:12
      «Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!»
      1. Melior Звание
        Melior
        0
        Сегодня, 10:30
        Целых три коробка плана! laughing
  10. некромонгер Звание
    некромонгер
    +2
    Сегодня, 09:36
    для защиты гренландии они смогут только снять штаны и стать раком и ни как иначе.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:38
    Евробюрократы... это не за создание, ничего толкового они не создавали ни разу...
    Хотя, сами за себя, создают, расширяются, плодятся как тараканы и лезут в каждую щель/дыру...
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 09:49
      Урсула себе и родне запасы на несколько жизней создала. Всё ей мало
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 10:00
        Жадность, у некоторых, уже не порок, а сама суть их жизни...
  12. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 09:46
    Урсула фон дер Ляйен вынашивает планы создания европейской армии, способной при случае противостоять американской и защитить Гренландию.

    Интересно, с каких это пор урки в лице Акушерки, начали Украину называть Гренландией ?
  13. Умптек Звание
    Умптек
    0
    Сегодня, 10:04
    Пошла информация, что евронацики уже в воздухе переобулитсь, и заявляют, что европейскую армию будут комплектовать для ввода на окраину, как только представиться случай, и чтобы к этому времени армия организационно что-то из себя представляла. В общем оккупационные силы готовят для 404 под видом защиты Гренландии. Ибо против Америки никто не попрёт.
  14. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 10:15
    Создать армию "под видом", для того что бы создать видимость защиты от союзника создающего видимомь врага. Это- по европейски.
  15. Misza1963 Звание
    Misza1963
    0
    Сегодня, 10:22
    Stworzyć armię...jakiż to Bóg mógłby uczynić w Europie?
    Stworzyć armię?
    Ot, tak?
    Ciekawe, czy oni wiedzą, co to jest armia.
    I czy ich wojskowi to wiedza. Bo jeśli oni też chcą stworzyć armię, to znaczy, że to już zupełnie niekompetentni ludzie.
    Stworzyć szybko. Bo Don Don też się spieszy, gdyż szybko się starzeje, celów przybywa, a USA i ich armia jakoś nie mają dobrej opinii. Nie chodzi nawet o broń, bo oni mają jej mnóstwo, choć wygląda na to, że jakość jej jest porównywalna z dziełami Boeinga. Chodzi o ludzi.
    A ci są tego rodzaju, że groźni są sami dla siebie.
    A europejską armia?
    To właściwie nie jest warte komentarza.
    Zwłaszcza, iż miała by to być armia ekspedycyjna, taka kolonialna trochę. Poza tym co ona miałaby robić na tej Grenlandii i co niby UE miałaby tam robić. Żadna solidarność europejską nie istnieje. Kto chce umierać za lód, zimno i wiatr? Będą walczyć z USA?
    W czym?
    Jak?
    Czym?
    Wszak kilkanaście stopni minus i nieco śniegu oraz wiatru sparaliżowało zachodnią Europę. A raczej pewne jest, że na grenlandii jest zimno. Nawet w lecie. I tak jakby nie ma gdzie się wycofać à la mode ukrainienne.
    No i czym tam dopłynąć?
    Dolecieć?
    Zatem jest to kolejny przykład europejskiego szaleństwa.
    Szczerze mówiąc to tylko wojaków żal. Ale jasne jest, że nic z tego nie wyniknie.
    Nie będzie żadnej wojny z USA, a Dania odda Grenlandię z miłości, prosząc tylko,aby respektowano prawa człowieka, niedźwiedzia i foki. Pobłogosławi to UE, gdyż jej Grenlandia do niczego nie jest potrzebna. Nie wie, co z nią zrobić.
    A ta stworzona armia tez nigdzie nie ruszy wojować.
    Za co?
    Za wartosci?