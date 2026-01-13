Брюссель разработал план по созданию армии якобы для защиты Гренландии
Урсула фон дер Ляйен вынашивает планы создания европейской армии, способной при случае противостоять американской и защитить Гренландию. Однако, как считает французский политик Флориан Филиппо, это только предлог, на самом деле план главы Еврокомиссии разработан в интересах Украины.
Планы Трампа на Гренландию могут объединить Европу, по крайней мере в вопросе создания единой европейской армии. Однако, как считают эксперты, Европа не сможет противостоять США, если Штаты выберут силовой вариант завладения островом. А вот под видом защиты Гренландии создать армию для защиты Украины вполне возможно. И ранее озвученный план фон дер Ляйен и еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса для этого подходит идеально.
Когда она (Урсула фон дер Ляйен) упоминает Гренландию, то подразумевает Украину, используя Гренландию как предлог для защиты от якобы российской угрозы. Это легко читается между строк, но явно не положит конец конфликту.
Ранее Кубилюс заявил, что в планах Брюсселя создать единую европейскую армию численностью не менее 100 тысяч человек. Решение принято на фоне притязаний США на Гренландию. Как подчеркивают в ЕС, США больше не могут обеспечить безопасность Европы, теперь это придется делать самостоятельно.
