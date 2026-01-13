Взрывы гремят на Трипольской ТЭС, противник заявляет о ракетных ударах

Ресурсы противника сообщают о новой волне ударов по Киеву и области. Утверждается, что после нескольких волн прилётов беспилотников российские Вооружённые силы используют ракеты – «против энергетики столичного региона Украины».

В публикациях украинских источников говорится, что на данный момент полностью или частично обесточены населённые пункты в окрестностях Киева. Это Ирпень, Буча, Гостомель, Бровары.

Поступают сообщения о взрывах на Трипольской ТЭС, где противник всё последнее время проводил ремонтно-восстановительные работы, в том числе с применением поставленного из-за рубежа оборудования.

По последним данным, в Броварах поражена подстанция, что привело к аварийным отключениям электричества.

Ракетные удары идут по объектам в Борисполе. Как уже сообщало «Военное обозрение», там в ночное время фиксировались прилёты дронов, которые местные жители назвали в сети «не Шахедами». Теперь туда следуют ракеты.

Противник заявляет о том, что российские удары ставят своей целью «разорвать единую энергосистему в Киевской области, фрагментировав её на лево- и правобережную с последующим уничтожением каждой». Естественно, тут же звучат призывы к Западу об увеличении военной и финансовой помощи, в том числе - в плане поставок дополнительных средств противовоздушной и противоракетной обороны.
  1. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +6
    Сегодня, 09:01
    Достойный ответ зампостпреду США в ООН Тэмми Брюс, сегодня ночью осуждавшей удары по энергосистеме Украины.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +9
      Сегодня, 09:10
      Пусть хоть обхрюкаются. Сами хотели декомунизации, европа им не поможет не там они спрашивают.
    2. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +2
      Сегодня, 10:21
      какие вопросы? делаем тоже самое что и они в Югославии
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:30
      Донна_Роза_дАльвадорес
      Сегодня, 09:01
      Достойный ответ зампостпреду США в ООН Тэмми Брюс, сегодня ночью осуждавшей удары по энергосистеме Украины.

      hi Вот они подобающие действия, продолжающие традиции генерала Армагеддона ( Суровикина ).
      Уверен, всем врагам, включая бандеронацистов и наглосаксов, понравится.
      Наше дело правое, Победы нашим ВС РФ в СВО-КТО, светлая память погибшим.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 09:08
    Ненбензя " забойно" вчера выступил на СБ ООН по украинской инициативе по Орещнику.Можно всё выступление Ненбензя выразить тремя словами " Били ,бьём и будем бить ".А что они хотели репараций за удар Орешником ?
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 09:14
    Не ну бывают же хорошие новости...сразу настроение поднялось.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 09:21
    Ладно, подсветку можно организовать с помощью моб. генераторов, а как отопливать здания, если централизованного отопления не будет... нужно чудо, как минимум, но... на кукуевщине разные "кудесники" есть, но там не про создание, та стырить и сбежать, а больше ни о чем.
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +1
      Сегодня, 10:00
      если централизованного отопления не будет...
      По всей видимости кружевной трусель будет согревать.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 10:02
        Для сугреву, можно и поскакать, опять и снова, вот только печенек, стало мало, на всех не хватает.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 10:05
      Цитата: rocket757
      а как отопливать здания, если централизованного отопления не будет... нужно чудо, как минимум,

      На что то рассчитывают, буржуйки пока не ставят, - информация от туда, мне кажется опрометчиво.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:08
        Надежда умирает последней.
        На лозунгах, "заграница нам поможет", про росли зерна глупости и уже укоренились, по видимому.
  6. Илья22558 Звание
    Илья22558
    -1
    Сегодня, 09:31
    А что, так можно было, оказывается?
  7. nikon1590205 Звание
    nikon1590205
    +2
    Сегодня, 09:31
    Лохлы должны зимовать без электричества, без тепла и воды. И какать должны в пакетики tongue
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 09:32
    И почему-то никто не благодарит Россию за декоммунизацию. Лицемеры.
  9. Dave36 Звание
    Dave36
    -4
    Сегодня, 09:46
    украинцы прекрасно знают, что в случае приемлемого мира, им очень быстро восстановят западники, так еще и гораздо более технологичнее, чем было( все очень старое). Так что для них это временные трудности.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 09:53
      Быстро в любом случае не восстановят. Да и зачем восстанавливать?
    2. KCA Звание
      KCA
      +4
      Сегодня, 09:55
      Ничего что стандарты электросетей, оборудования разные, нельзя впилить трансформатор от GE в окраинские или наши сети, одно дело розетку в квартире поменять и совсем другое магистральные линии, да даже понижающие станции на квартал городской застройки
    3. Новик225 Звание
      Новик225
      +1
      Сегодня, 10:09
      никакой помощи в восстановлении гражданской инфраструктуры от ЕС не будет. начиная с 2014 года Запад активно вливал в Украину деньги, но исключительно в укрепление и перевооружение армии. Ни копейки не было на медицину, образование, транспорт и др. гражданские отрасли. И после окончания СВО так же будет.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:03
    Норвегия в авральном порядке выделила 340 млн € обезьяне в качестве гумпомощи - деньги пойдут в энергетику ,ремонт,зарплаты, а так же зарплаты бюджетникам - заживут.