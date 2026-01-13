Взрывы гремят на Трипольской ТЭС, противник заявляет о ракетных ударах
Ресурсы противника сообщают о новой волне ударов по Киеву и области. Утверждается, что после нескольких волн прилётов беспилотников российские Вооружённые силы используют ракеты – «против энергетики столичного региона Украины».
В публикациях украинских источников говорится, что на данный момент полностью или частично обесточены населённые пункты в окрестностях Киева. Это Ирпень, Буча, Гостомель, Бровары.
Поступают сообщения о взрывах на Трипольской ТЭС, где противник всё последнее время проводил ремонтно-восстановительные работы, в том числе с применением поставленного из-за рубежа оборудования.
По последним данным, в Броварах поражена подстанция, что привело к аварийным отключениям электричества.
Ракетные удары идут по объектам в Борисполе. Как уже сообщало «Военное обозрение», там в ночное время фиксировались прилёты дронов, которые местные жители назвали в сети «не Шахедами». Теперь туда следуют ракеты.
Противник заявляет о том, что российские удары ставят своей целью «разорвать единую энергосистему в Киевской области, фрагментировав её на лево- и правобережную с последующим уничтожением каждой». Естественно, тут же звучат призывы к Западу об увеличении военной и финансовой помощи, в том числе - в плане поставок дополнительных средств противовоздушной и противоракетной обороны.
