Украинские военные попытались сфотографироваться с флагом в Красноармейске

Командование ВСУ хочет доказать присутствие своих подразделений в населенных пунктах, которые давно перешли под российский контроль. Поэтому украинские военные попытались сфотографироваться с желто-синим флагом в Красноармейске.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Военнослужащие ВСУ, пытавшиеся установить в городе украинский флаг, были уничтожены нашими военными еще на подходе к населенному пункту. Тем самым они сорвали пиар-акцию, задуманную командованием противника.

В сообщении ведомства сказано следующее:

Киевский режим не перестает осуществлять попытки направления боевиков ВСУ для проведения подобных пиар-акций с целью доказательства присутствия в освобожденных российскими войсками населенных пунктах.

В Минобороны РФ уточнили, что для проведения такой операции в российский тыл были направлены три группы украинских военных. В одной из них находился военнослужащий ВСУ Андрей Иванов, который впоследствии попал в плен. В задачу этих групп входила съемка видеоролика с украинским флагом на подконтрольных ВС России территориях.

В результате боевики были уничтожены. При осмотре тел украинских военных в рюкзаке одного их них обнаружили желто-синее полотнище.

Хотя подобные попытки заканчиваются приблизительно одинаково, противник не перестает их предпринимать. К примеру, одну из них враг предпринял в районе села Доброполье в Запорожской области, ранее освобожденного российскими войсками.

  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:30
    ❝ Украинские военные попытались сфотографироваться с флагом в Красноармейске ❞ —

    — «Фотография девять на двенадцать
    С наивной подписью: "На память"» © ...
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 09:42
    Надо бы выработать у всучек условный рефлекс: появление жёлто-блакитной тряпки из рюкзака неи збежно предшествует покиданию жизни из тушки wassat
    1. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +1
      Сегодня, 10:21
      Да нет, зачем так жестоко. По моему достаточно, чтобы у свидомых при виде этой тряпки срабатывал рвотный рефлекс. Рвота успешно купируется любым санитаром медслужбы РФ с помощью волшебного пенделя, но, разумеется, только после сдачи в плен.
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 09:58
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В задачу этих групп входила съемка видеоролика с украинским флагом на подконтрольных ВС России территориях.

    "подземный корпус флаговтыка" ВСУ
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 10:00
    Жить захочешь - не только вещмешком, но и кучей дepьма прикинешься.

    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:19
      Товарищ Берия
      Сегодня, 10:00
      Жить захочешь - не только вещмешком, но и кучей дepьма прикинешься.

      hi Гейропейцы познают много нового из народных традиций, культуры и искусства хуторян-селюков бандерштата, когда последние в знак благодарности за тёплый приём расписывали стены прибежищ гейропейцев собственным дерьмом.
  6. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 10:31
    Неужели ещё есть де Биллы,которые готовы этим заниматься?
  7. Last centurion Звание
    Last centurion
    0
    Сегодня, 10:37
    надеюсь сдохли разведчики из строевых частей 404й, а не бусифицированные.
  8. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    0
    Сегодня, 10:42
    Это всё ещё в порядке декоммунизации они в пионерскую "Зарницу" играют или это другое?