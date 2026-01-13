Алаудинов: Delta может попробовать похитить Кадырова, но вряд ли вернётся домой
Американцам действительно нужно прислушаться к Зеленскому и попытаться высадить силы специальных операций в Чечне для захвата Кадырова. А то тот сидит в Грозном, недовольный, что его не пускают на СВО. А так хоть развеется. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Российский генерал поддержал просьбу Зеленского к Трампу высадить спецназ в Чечне для задержания Кадырова. По мнению Алаудинова, операцию ждал бы полный провал, повторения венесуэльского сценария не было бы. С другой стороны, американцам нужно преподать урок, а то они очень давно не получали, почувствовав вседозволенность.
Напомним, что Зеленский призвал Трампа использовать спецназ «Дельта» для похищения главы Чечни Кадырова. Мол, с Николасом Мадуро получилось и здесь тоже получится. В ответ Кадыров заявил, что «нелегитимный» прячется за спину американцев, вместо того чтобы действовать самостоятельно.
