Вряд ли кто-то оттуда улетел бы, это раз. Второе — Кадыров (...), который сидит вечно недовольный, что его не отпускают на СВО, мне кажется, преподал бы урок наглецам с Америки. Попробуйте, пожалуйста. Мне даже самому интересно было бы посмотреть, что у вас получится.

Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы.

Американцам действительно нужно прислушаться к Зеленскому и попытаться высадить силы специальных операций в Чечне для захвата Кадырова. А то тот сидит в Грозном, недовольный, что его не пускают на СВО. А так хоть развеется. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.Российский генерал поддержал просьбу Зеленского к Трампу высадить спецназ в Чечне для задержания Кадырова. По мнению Алаудинова, операцию ждал бы полный провал, повторения венесуэльского сценария не было бы. С другой стороны, американцам нужно преподать урок, а то они очень давно не получали, почувствовав вседозволенность.Напомним, что Зеленский призвал Трампа использовать спецназ «Дельта» для похищения главы Чечни Кадырова. Мол, с Николасом Мадуро получилось и здесь тоже получится. В ответ Кадыров заявил, что «нелегитимный» прячется за спину американцев, вместо того чтобы действовать самостоятельно.