Алаудинов: Delta может попробовать похитить Кадырова, но вряд ли вернётся домой

5 560 37
Алаудинов: Delta может попробовать похитить Кадырова, но вряд ли вернётся домой

Американцам действительно нужно прислушаться к Зеленскому и попытаться высадить силы специальных операций в Чечне для захвата Кадырова. А то тот сидит в Грозном, недовольный, что его не пускают на СВО. А так хоть развеется. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Российский генерал поддержал просьбу Зеленского к Трампу высадить спецназ в Чечне для задержания Кадырова. По мнению Алаудинова, операцию ждал бы полный провал, повторения венесуэльского сценария не было бы. С другой стороны, американцам нужно преподать урок, а то они очень давно не получали, почувствовав вседозволенность.



Вряд ли кто-то оттуда улетел бы, это раз. Второе — Кадыров (...), который сидит вечно недовольный, что его не отпускают на СВО, мне кажется, преподал бы урок наглецам с Америки. Попробуйте, пожалуйста. Мне даже самому интересно было бы посмотреть, что у вас получится.

Напомним, что Зеленский призвал Трампа использовать спецназ «Дельта» для похищения главы Чечни Кадырова. Мол, с Николасом Мадуро получилось и здесь тоже получится. В ответ Кадыров заявил, что «нелегитимный» прячется за спину американцев, вместо того чтобы действовать самостоятельно.

Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы.
37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mitos Звание
    Mitos
    +5
    Сегодня, 09:28
    Американцы не полетят туда где чтото грозит их задницам. А тем более в Чечню там заднеприводных не любят.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 10:03
      Mitos
      Сегодня, 09:28
      Американцы не полетят туда где чтото грозит их задницам. А тем более в Чечню там заднеприводных не любят.

      hi Ещё давеча ДАМ выхватил шашку и посоветовал рыжему нарциссу поторопиться с Гренландией, иначе РФ совершит с островом гоп-стоп, как в Одессе с бабушкой.
      Ну, теперь точно в бидэ ( штаб Фашингтона ) начнётся месячник медвежьей болезни, а Кэролайн Левитт вместо пресс-конференций для журналистов будет в прямом эфире без конца менять памперсы всему кабинету, начиная с главного Ушастика.
  2. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 09:34
    А смысл? Доброе дело сделать для России?
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 09:57
      Место для себя освободить.
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +14
    Сегодня, 09:38
    Пусть бы Алаудинов похитил Мерца, Стармера и Макрона. И держал бы их в клетке, с кандалами на ногах.
    Немцы, англы, франки точно бы обрадовались laughing lol wassat
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Сегодня, 09:51
      Цитата: Reptiloid
      Пусть бы Алаудинов похитил Мерца, Стармера и Макрона.

      Это выполнить Алаулинову - раз плюнуть. Но, только гипотетически с научным обоснованием и ссылками на первоисточники… почему разминулся winked
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 10:01
        Их сообщники так орали бы! Столько вони по всему земном шару разнеслось бы.А ещё бы им для компании Урсулу и Каю.
    2. alexandreII Звание
      alexandreII
      +1
      Сегодня, 10:08
      Вот пусть англы,франки и немцы сами это делают, слишком для них много, сами все сами
    3. Inженегр Звание
      Inженегр
      +1
      Сегодня, 10:14
      Пусть бы Алаудинов похитил Мерца, Стармера и Макрона.

      Вот действительно, а то что-то пока только россияне "неожиданно" в чеченском СИЗО оказываются, чтоб с орденоносным Адамом пообщаться. Пусть на международный уровень выходят, раз такие крутые.
    4. g_ae Звание
      g_ae
      +1
      Сегодня, 10:15
      Он приказа ждёт вместе с Адамом. Как только, так сразу.
  4. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 09:38
    Будь в тебе капелька мужского...
    В заднеприводности наркета уже мало кто сомневается, вопрос лишь, какую роль он предпочитает.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 09:55
      Цитата: Earl
      Будь в тебе капелька мужского...
      В заднеприводности наркета уже мало кто сомневается, вопрос лишь, какую роль он предпочитает.

      Только зачем Рамзан разговаривает с этим дебилом, как с нормальным, призывая его к какому-то адекватному поведению? request
  5. HAM Звание
    HAM
    +6
    Сегодня, 09:40
    Похоже,янки стали всерьёз считать,что одна удачная операция по похищению президента другого государства,списала все предыдущие неудачи "Дельты"...только вот это заслуга других служб и мешка денег...а лавры- "Дельте"...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 09:56
      Цитата: HAM
      Похоже,янки стали всерьёз считать,что одна удачная операция по похищению президента другого государства,списала все предыдущие неудачи "Дельты"...только вот это заслуга других служб и мешка денег...а лавры- "Дельте"...

      Это была не операция спецслужб, а договорной конвой под театральные фейерверки.
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    -1
    Сегодня, 09:41
    Ради справедливости, далеко не факт, что в Чечне сложнее провести операцию как в Венесуэле. У Кадырова пол Кавказа "кровников".
    Факт только в том - какой практический смысл такой операции для Дони.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:02
      Цитата: Владимир М
      Ради справедливости, далеко не факт, что в Чечне сложнее провести операцию как в Венесуэле. У Кадырова пол Кавказа "кровников".
      Факт только в том - какой практический смысл такой операции для Дони.

      Какая справедливость, если проводишь операцию практически у себя дома!?
      Тогда уж посоветуйте провести несложные несложные операции во всех регионах России по отдельности, там с охраной первых лиц не лучше чем в Чечне. Велком! winked
    2. Aken Звание
      Aken
      -1
      Сегодня, 10:03
      Доказать всем, с Мадуро не случайность, а система, что никто из вождей на планете не может чувствовать себя в безопасности, чтобы завоевать страну, достаточно ЦРУ и Дельты.
    3. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 10:29
      Кровник,это не значит,что они настолько продажные.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        -2
        Сегодня, 10:37
        Тут вопрос даже не в "продажности", а в "отомстить".
        1. Grencer81 Звание
          Grencer81
          +3
          Сегодня, 10:37
          Кровник тогда считается отомстившим,когда он сделал это сам.
    4. d.zacharith Звание
      d.zacharith
      0
      Сегодня, 10:40
      Намекаете, что глубокоуважаемый Рамзан Ахматович Трампу не интересен?!
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 09:51
    Мда...вот это поворот...сражения идут в инете полным ходом...не только на земле.
    what
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 10:04
      Такова жизнь. Неважно что было на самом деле, важно что люди прочитали в новостях. 21 век на дворе - век виртуальной реальности.
    2. Бан Зай
      Бан Зай
      0
      Сегодня, 10:44
      Не только полным ходом, но на другой планете laughing
  8. Cartalon Звание
    Cartalon
    -1
    Сегодня, 10:04
    Боюсь, что если перед спец службами сша была бы поставлена такая задача, она была бы вопленена, к окружению Кадырова наверняка есть выходы, через ичкерийцев сбедавших из Чечни.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 10:27
      А тех,кто не успел сбежать Кадыров уже зачистил.
  9. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +2
    Сегодня, 10:07
    Бредовый цирк взаимной ( международной ) интернетной похвальбы и гонора, в который, увы, включился и Алаутдинов ( считаю его толковым ).

    НЕ политики уже, а пацаны в трениках и кепариках, из спального района мегаполиса, меряются п.иськами, у кого мускул больше, кто ходил на каратэ или самбо и кто, пардон, отымел больше девок.
  10. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 10:11
    Да вы что, там Адам охраной командует...его золотого пулемета американцы боятся
  11. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 10:11
    А если вместо одного осла, груженного золотом, будет целое стадо?
    1. Million Звание
      Million
      0
      Сегодня, 10:44
      Хороший вопрос.Возможно,американский спецназ еще бы и накормили и напоили.
  12. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 10:12
    Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы.
    Что что, а местечковый на мужика похож, как кобыла на быка кастрированного.
  13. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 10:26
    Да пусть уже попробуют...Если их "Дельта" такая суперпуперкрутая,то Кадыров будет гостить у Мадуро...А если нет...То и нет...
  14. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 10:31
    лет 10-15 назад была такая заезженная тема, в стиле Петросяна, вешать на какой-нибудь сельский круглосуточный ларёк листик, с пафосным объявлением
    - Барак Обама в этом ларьке не обслуживается!
    как по мне, примерно одного уровня шутка
    очень смешно...
  15. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 10:31
    Алаудинов: Delta может попробовать похитить Кадырова, но вряд ли вернётся домой
    Это возможно только в том случае, если Delta будет действовать "в лоб".
    В Венесуэлу Delta заходила после того, как агенты ЦРУ уже сделали всю подготовительную работу для того, чтобы захват Мадуро был выполнен с вероятностью 100%.
    Со временем мы наверное узнаем имена предателей кто предал Мадуро и позволил ЦРУ и Deltе осуществить этот захват.
  16. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    -1
    Сегодня, 10:40
    Зачем ехать, когда можно подкупить и сами привезут?!
  17. АИК05 Звание
    АИК05
    0
    Сегодня, 10:49
    Апти Алаудинов не уточнил, что они вернуться обратно, только в гробах, такого мусора Чечне не нужно.
  18. Бан Зай
    Бан Зай
    0
    Сегодня, 10:53
    Сосредотачиваться и молчать, а кричать с гор, только горных козлов шугать. А Кадыров, очень болен, или вы не в курсе?