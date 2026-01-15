Массовый десант на крышу мира

Акклиматизацию-то прошли под Фрунзе, на базе «Ала-Арча», — объясняет руководитель альпинистов Вячеслав Глухов. — Но потом долго сидели на аэродроме в Бишкеке: начальство колебалось — разрешить или не разрешить. Потом не было самолёта, потом штурмана, затем ещё чего-то… И вся акклиматизация пошла насмарку. Вот и получилось, что только Чижик с Петриченко, могучие ребята, спускались сами, а остальных пришлось тащить. Измучились здорово. Два десятка альпинистов в прямом смысле спасали отважную шестёрку парашютистов. К счастью, обошлось всё пневмонией у сотрудника отряда космонавтов и головной болью у остальных.

Молодёжи XXI века! Вскрыть в 2018 году. Вам, поколению столетнего юбилея комсомола, мы завещаем своё духовное и материальное богатство. Вам передаём негасимую искорку революции — несите её дальше в века…