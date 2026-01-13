Пресса США: Дания принимала участие в захвате нефтяного танкера Marinera

По информации американской прессы, Дания оказывала активное содействие США в недавнем захвате нефтяного танкера Marinera в Северной Атлантике.Как сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на датских и американских официальных лиц, сотрудничество происходило даже несмотря на усиление давления администрации США на Копенгаген и озвученные Трампом планы, касающиеся возможной аннексии Гренландии. При этом характер датской поддержки не уточняется.В свою очередь издание Politico отмечает, что аннексия США Гренландии будет означать фактический конец существования НАТО, поскольку в уставе альянса, принятом в 1949 году, отсутствуют какие-либо пункты, которые допускали бы нападение одного члена военного блока на другого.Между тем власти Швеции уже опасаются, что эта скандинавская страна, обладающая значительными запасами минеральных ресурсов, может стать следующей приоритетной целью для США после Гренландии. Вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш, комментируя притязания Трампа на Гренландию, заявила, что Стокгольм должен самостоятельно решать, как управлять ресурсами, и постарается сделать всё, чтобы Трампу было как можно сложнее захватывать ресурсы в Северной Европе. По словам Буш, учитывая текущую обстановку, шведское правительство планирует в ближайшее время представить более радикальную стратегию развития своей минеральной отрасли, сосредоточив внимание на укреплении безопасности поставок и независимости страны.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»