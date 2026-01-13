Пресса США: Дания принимала участие в захвате нефтяного танкера Marinera

1 421 6
Пресса США: Дания принимала участие в захвате нефтяного танкера Marinera

По информации американской прессы, Дания оказывала активное содействие США в недавнем захвате нефтяного танкера Marinera в Северной Атлантике.

Как сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на датских и американских официальных лиц, сотрудничество происходило даже несмотря на усиление давления администрации США на Копенгаген и озвученные Трампом планы, касающиеся возможной аннексии Гренландии. При этом характер датской поддержки не уточняется.

В свою очередь издание Politico отмечает, что аннексия США Гренландии будет означать фактический конец существования НАТО, поскольку в уставе альянса, принятом в 1949 году, отсутствуют какие-либо пункты, которые допускали бы нападение одного члена военного блока на другого.

Между тем власти Швеции уже опасаются, что эта скандинавская страна, обладающая значительными запасами минеральных ресурсов, может стать следующей приоритетной целью для США после Гренландии. Вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш, комментируя притязания Трампа на Гренландию, заявила, что Стокгольм должен самостоятельно решать, как управлять ресурсами, и постарается сделать всё, чтобы Трампу было как можно сложнее захватывать ресурсы в Северной Европе. По словам Буш, учитывая текущую обстановку, шведское правительство планирует в ближайшее время представить более радикальную стратегию развития своей минеральной отрасли, сосредоточив внимание на укреплении безопасности поставок и независимости страны.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:29
    ❝ При этом характер датской поддержки не уточняется ❞ —

    — «Волну гнали» ...
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +3
      Сегодня, 10:35
      Пресса США: Дания принимала участие в захвате нефтяного танкера Marinera

      Вполне возможно, что и так!
      Ведь Дания так же помогала уничтожать "СП-1" и "СП-2", препятствуя как их строительству, так и расследованию подрыва этих газопроводов в пользу США!
  2. Динич Звание
    Динич
    0
    Сегодня, 10:31
    Если это послание для России, то России всë равно. Уже давно весь коллективный запад спонсирует боевые действия против России. Тем более Дания.
    Нет смысла перекладывать с больной головы на и так виноватую. Спецназ на танкер высадился не датский. Разбирайтесь сами со своей Гринландией.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:41
    Норвегия занервничала об архипелага Шпицберген- норги случайно не качают южней архипелага нефть и газ Трампа.Кстати на о Медвежий появилась обеспечивающая группа нефтепромыслов.Ранее там были только военные ( норвежские) - просто замечательное место службы. laughing Скоро норги дойдут до истерики - после шухера с Гренландией.Причём Дания ? Маринера чпокнули на входе в фарерскую экономическую зону .Вполне возможно что фарерские траулеры были в теме.
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 10:57
    Напоминает средневековье, отношения господин-вассал. Вообще эта скандинавская мелкота (по населению) зачем то в НАТО влезла, в случае войны их же первыми одних пошлют в бой против России в силу географии.
    А потом из их территорий образуют пустынную нейтральную зону. И окончательно исчезнут потомки викингов.
  5. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 11:03
    В свою очередь издание Politico отмечает, что аннексия США Гренландии будет означать фактический конец существования НАТО, поскольку в уставе альянса, принятом в 1949 году, отсутствуют какие-либо пункты, которые допускали бы нападение одного члена военного блока на другого.

    а напомните мне события происходившие на Кипре около 50 лет назад и как "взаимодействовали" участники альянса между собой - Греция и Турция