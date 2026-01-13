Трамп «запретил» торговать с Ираном, угрожая новыми пошлинами

Президент США объявил об очередных санкциях против Ирана. Точнее – против стран, которые с Ираном торгуют. По словам Дональда Трампа, для стран, которые ведут с Ираном торговлю, США поднимают тарифы на 25 процентов от той ставки, которая оформилась на текущий момент. Фактически Трамп «запретил» торговать с Ираном.

В связи с этим решением Трампа возникают вопросы. «Блумберг задаётся одним из таких:

Значит ли это, что Трамп повысит на 25 процентов тарифы для Китая при учёте того, что Китай входит в число крупнейших торговых партнёров Ирана?

Для справки: по состоянию на ноябрь 2025 года Китай закупал у Ирана, по самым скромным оценкам, каждый 7-й «свой» баррель нефти, ведя торговлю на миллиарды (в долларовом эквиваленте).

Bloomberg пишет, что если в отношении Китая будут введены новые пошлины, то это перечеркнёт ту сделку, которую себе в заслугу ставил сам Трамп. Китай аннулирует своё смягчение по редкоземельным металлам и сотрудничеству с банками США, что по Вашингтону и ударит.

Но Иран ведь торгует не только с Китаем, что очевидно. В числе его торговых партнёров десятки стран мира, включая и членов НАТО. Пример – Турция, Товарооборот не гигантский, но всё же это около 2,3 мрд долларов в год.

Примерно на 2 млрд в год торгуют друг с другом Иран и Индия. А с Объединёнными Арабскими Эмиратами Тегеран наторговал в прошлом году минимум на 8 млрд долларов. Взаимная торговля с Россией у Ирана выросла до 5 млрд долларов в год.

Значит ли это, что Трамп готов вводить новые тарифы против тех же Турции, Индии и ОАЭ? Если так, то для ряда индийских товарных позиций американские тарифы составят 75%, что может привести к обрушению американо-индийской торговли.
  Сержант
    
    
    Сегодня, 10:38
    Трамп может запретить.А Владимир Владимирович?
    Inженегr
      
      
      Сегодня, 10:43
      Трамп может запретить.А Владимир Владимирович?

      Может, а зачем? (с)
      ЦШВС
        
        
        Сегодня, 10:52
        Пенсионный возраст в очередной раз может поднять.
    Zaurbek
      
      
      Сегодня, 10:57
      А что должен запретить ВВП? Торговать с Ираном?
      Нам то все равно на 25%....КНР тоже, Индии тоже. Турция только, но их периодически щимят
  Tooks
    
    
    Сегодня, 10:39
    А можно запретить всё сразу? Даже самого себя - запретить Трампу запрещать.
    Zaurbek
      
      
      Сегодня, 10:58
      Пора Анти спам ставить. Это заявления не про нас.
  sdivt
    
    
    Сегодня, 10:43
    Президент США объявил об очередных санкциях против Ирана. Точнее – против стран, которые с Ираном торгуют.

    Не стоит воспринимать эти слова буквально
    В смысле, не надо считать, что санкции будут против всех стран, которые будут продолжать торговать с Ираном. Да, разумеется, санкции будут - но только против тех, кто, в данный момент, не угоден США.
    Проще говоря, ещё один инструмент воздействия на строптивых
    Для остальных введут очередную поправку, исключение и прочее

    И, косвенно, можно сделать ещё один вывод
    Кого это никак не коснётся?
    Это никак не коснётся тех, с кем у США нет торговых отношений
    Нет отношений - нет санкций)
  tralflot1832
    
    
    Сегодня, 10:44
    КНР уже отвечает ,активно сливая долговые обязательства США ,они уже не вторые - уступив почётное второе место Великобритании.
    Младший рядовой
      
      
      Сегодня, 11:03
      Слитие долговых обязательств Китаем одна из причин ненормальной активности Трампа. Пытается экономику спасти.
  tralflot1832
    
    
    Сегодня, 10:47
    А как там с стратегическим коридором север - юг ,проект России .Его США не тронут.Да если и тронут нам уже фиалетово . wassat
  кокосов тима
    
    
    Сегодня, 10:52
    МИД КНР предупредил об ответе на введение США пошлин на торговлю с Ираном