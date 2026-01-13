Трамп «запретил» торговать с Ираном, угрожая новыми пошлинами

Значит ли это, что Трамп повысит на 25 процентов тарифы для Китая при учёте того, что Китай входит в число крупнейших торговых партнёров Ирана?

Президент США объявил об очередных санкциях против Ирана. Точнее – против стран, которые с Ираном торгуют. По словам Дональда Трампа, для стран, которые ведут с Ираном торговлю, США поднимают тарифы на 25 процентов от той ставки, которая оформилась на текущий момент. Фактически Трамп «запретил» торговать с Ираном.В связи с этим решением Трампа возникают вопросы. «Блумберг задаётся одним из таких:Для справки: по состоянию на ноябрь 2025 года Китай закупал у Ирана, по самым скромным оценкам, каждый 7-й «свой» баррель нефти, ведя торговлю на миллиарды (в долларовом эквиваленте).Bloomberg пишет, что если в отношении Китая будут введены новые пошлины, то это перечеркнёт ту сделку, которую себе в заслугу ставил сам Трамп. Китай аннулирует своё смягчение по редкоземельным металлам и сотрудничеству с банками США, что по Вашингтону и ударит.Но Иран ведь торгует не только с Китаем, что очевидно. В числе его торговых партнёров десятки стран мира, включая и членов НАТО. Пример – Турция, Товарооборот не гигантский, но всё же это около 2,3 мрд долларов в год.Примерно на 2 млрд в год торгуют друг с другом Иран и Индия. А с Объединёнными Арабскими Эмиратами Тегеран наторговал в прошлом году минимум на 8 млрд долларов. Взаимная торговля с Россией у Ирана выросла до 5 млрд долларов в год.Значит ли это, что Трамп готов вводить новые тарифы против тех же Турции, Индии и ОАЭ? Если так, то для ряда индийских товарных позиций американские тарифы составят 75%, что может привести к обрушению американо-индийской торговли.