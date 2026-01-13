ПВО России отразила украинскую воздушную атаку на Таганрог
Расчеты ПВО России сегодня утром отразили украинскую воздушную атаку на Таганрог. Предварительно, люди при этом не пострадали.
Такое сообщение сделал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Обращаясь к местным жителям, чиновник рекомендовал им оставаться дома и не приближаться к окнам, а также следовать рекомендациям экстренных служб. Подобное обращение к населению сделала и мэр Таганрога Светлана Камбулова.
Слюсарь также написал в своем ТГ следующее:
Позже глава региона сообщил, что в ходе отражения вражеской атаки над Таганрогом и Красносулинским районом наши военные подавили и уничтожили семь дронов противника. При этом повреждения получили промышленный объект, жилые дома, газовые коммуникации и несколько автомашин.
Около половины девятого в Ростовской области был объявлен отбой беспилотной опасности. Дождавшись отмены тревоги, экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий.
Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник сообщил агентству ТАСС об ущербе, нанесенном в ходе украинских атак на регионы России во время новогодних каникул. Согласно его данным, в период с 1 по 11 января в результате атак ВСУ на российские территории погибло 45 человек. Среди них трое несовершеннолетних. Еще 107 российских граждан, включая восемь детей, получили ранения разной степени тяжести.
