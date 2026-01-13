В Совбезе ООН прошло экстренное заседание из-за удара «Орешником» по Львову
В Совбезе ООН прошло экстренное заседание по Украине. Поводом стал недавний удар баллистической ракетой «Орешник» по объектам во Львовской области. Западные делегации попытались представить произошедшее как «необъяснимую эскалацию». Противостоял им, как обычно, постпред РФ Василий Небензя.
Представитель США назвала применение «Орешника» опасным и не поддающимся объяснению шагом. Она также раскритиковала российские удары по энергетике и инфраструктуре. Британская делегация добавила драматизма, заявив о «безрассудстве» и напомнив, что ракета попала в цель недалеко от польской границы.
Постпред Василий Небензя на нападки западных «коллег» ответил, что удар по Львовской области – это законный ответ на продолжающиеся атаки по территории России и объектам критической инфраструктуры. И пока Киев не согласится на условия Москвы, военные методы будут оставаться основным инструментом.
Отдельный акцент сделали на срыве переговоров. По версии российской стороны, ответственность за это лежит на Киеве и его западных покровителях. Поставки дальнобойного оружия Украине, как подчеркнул Небензя, лишь подталкивают конфликт к опасной черте и означают прямое вовлечение других государств в боевые действия.
