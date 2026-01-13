В Совбезе ООН прошло экстренное заседание из-за удара «Орешником» по Львову

16 298 71
В Совбезе ООН прошло экстренное заседание из-за удара «Орешником» по Львову

В Совбезе ООН прошло экстренное заседание по Украине. Поводом стал недавний удар баллистической ракетой «Орешник» по объектам во Львовской области. Западные делегации попытались представить произошедшее как «необъяснимую эскалацию». Противостоял им, как обычно, постпред РФ Василий Небензя.

Представитель США назвала применение «Орешника» опасным и не поддающимся объяснению шагом. Она также раскритиковала российские удары по энергетике и инфраструктуре. Британская делегация добавила драматизма, заявив о «безрассудстве» и напомнив, что ракета попала в цель недалеко от польской границы.



Постпред Василий Небензя на нападки западных «коллег» ответил, что удар по Львовской области – это законный ответ на продолжающиеся атаки по территории России и объектам критической инфраструктуры. И пока Киев не согласится на условия Москвы, военные методы будут оставаться основным инструментом.

Отдельный акцент сделали на срыве переговоров. По версии российской стороны, ответственность за это лежит на Киеве и его западных покровителях. Поставки дальнобойного оружия Украине, как подчеркнул Небензя, лишь подталкивают конфликт к опасной черте и означают прямое вовлечение других государств в боевые действия.
71 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лорен Звание
    Лорен
    +18
    Сегодня, 11:05
    А чего так всполошились в гейропе и омериге? Обычная ракета, и даже без БЧ. Чего им ещё надо? Видимо добавки.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +8
      Сегодня, 11:10
      Цитата: Лорен
      Чего им ещё надо? Видимо добавки.

      К Орешнику добавить Кедровник, Лещинник и Кокосник... winked
      1. Naum_2 Звание
        Naum_2
        -20
        Сегодня, 11:14
        Когда вы уже шутники-юмористы успокоитесь и станите комментировать разумно по уму, а не выпендриваться лишь бы показать себя и получить плюсик!!!
        1. Русич Звание
          Русич
          +9
          Сегодня, 11:41
          Цитата: Naum_2
          Когда вы уже шутники-юмористы успокоитесь и станите комментировать разумно по уму, а не выпендриваться лишь бы показать себя и получить плюсик!!!

          А где Ваш комментарий? Только критика!
          1. Вадим Топал-Паша Звание
            Вадим Топал-Паша
            +3
            Сегодня, 11:56
            "Не надо путать мягкое с тёплым!" (С) В смысле, комментаторов и крИтинов! /ржёт/ :)
          2. Гардамир Звание
            Гардамир
            0
            Сегодня, 12:39
            Это справедлвый комментарий. Потому что, то чем занимаются шутники называется флуд. И к обсуждению не имеет никакого отношения.
            1. Русич Звание
              Русич
              +3
              Сегодня, 12:51
              Цитата: Гардамир
              Это справедлвый комментарий. Потому что, то чем занимаются шутники называется флуд. И к обсуждению не имеет никакого отношения.

              Не соглашусь 2 раза. За каждой шуткой умный увидит мысль реальную-это раз. И во-вторых, если ты других хаишь, то покажи как надо комментировать. А то Naum_2
              что то вякнул про других, а свою мысль умную не оставил.
            2. th.kuzmichev Звание
              th.kuzmichev
              0
              Сегодня, 14:25
              Прошу перевести слово ""флуд" на русский язык. Очень интересно
        2. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          +3
          Сегодня, 11:53
          Может Вам плюсики и нравятся, это не означает, что всем они нужны. А шутки это не плохо, мы тут не государевы решения принимаем.
        3. Вадим Топал-Паша Звание
          Вадим Топал-Паша
          -3
          Сегодня, 11:58
          А тебе-то какое дело? Народ разлекаеЦа, как может и хочеД! Матом не ругаюЦа... Чё тебе исчо надоть? Или ты училка в климаксе?
      2. Вадим Топал-Паша Звание
        Вадим Топал-Паша
        +1
        Сегодня, 12:00
        Цитата: Uncle Lee

        К Орешнику добавить Кедровник, Лещинник и Кокосник...

        Ну ты изувер... Ладно, кедровник и лещинник -оне мелкия... Но Кокосник...Там же энергия такая, что пробьёт до магмы и вызовет извержение! :))))
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          +1
          Сегодня, 12:04
          А кокосом по тыкве это вааще трындец!
          1. Вадим Топал-Паша Звание
            Вадим Топал-Паша
            -3
            Сегодня, 12:08
            Ты чё контору палишь? Нельзя сообщать, что "Орешник" может попасть даже в тыкву! Надо повторять цифры из свободного доступа! КВО- 150метров. /ржёт\ :)
            1. th.kuzmichev Звание
              th.kuzmichev
              -1
              Сегодня, 12:37
              Да уж, так себе точность, не высокая))
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +18
      Сегодня, 11:15
      Цитата: Лорен
      Обычная ракета, и даже без БЧ.
      Немецкое телевидение в новостях назвало БЧ ракеты "BOLVANKA". Без перевода и объяснения, что это такое. Видимо, так звучит страшнее. ПОДСВИНКИ...

      Почему-то пришли на ум французы, которые уже не помнят про какую-то речку Березину, но во французском языке есть слово "Berezina!!!" которое означает примерно то же самое, что у нас "всёпропало".
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 11:41
        Эта BOLVANKA имеет кинетическую энергию больше,чем с фугасом.Ну,а со СБЧ..Время не пришло(надеюсь и не придет,ибо это будет уже трындец всем)
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +4
          Сегодня, 11:48
          Цитата: dmi.pris1
          Эта BOLVANKA имеет кинетическую энергию больше,чем с фугасом.Ну,а со СБЧ.

          Так можно же было объяснить доверчивым немцам, что такое "BOLVANKA" и чем она отличается от СБЧ и фугаса.
          Нет же, так звучит страшнее. Вон они, русские, какие звери - "BOLVANKA" придумали на погибель даже не Украине, а всей Европе.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +4
            Сегодня, 12:04
            Цитата: Zoldat_A
            Нет же, так звучит страшнее. Вон они, русские, какие звери - "BOLVANKA" придумали на погибель даже не Украине, а всей Европе.

            А если от русских прилетит "BOLVAN"? Вот когда самая жуть настанет! smile
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +3
              Сегодня, 12:07
              hi!
              Цитата: Монтесума
              А если от русских прилетит "BOLVAN"? Вот когда самая жуть настанет!
              "BOLVAN" - это муж "BOLVANKA"? laughing laughing laughing
              1. Uncle Lee Звание
                Uncle Lee
                +3
                Сегодня, 12:18
                Ja, Yes ! А для немцев самое страшное слово - STALINGRAD ! !
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  0
                  Сегодня, 12:21
                  Цитата: Uncle Lee
                  для немцев самое страшное слово - STALINGRAD
                  STALINGRAD - это в генах. Уже перешло в неосознанное подсознательное. А "BOLVANKA" ещё не прижилось, им сегодня пугать можно.
                2. Кармела Звание
                  Кармела
                  0
                  Сегодня, 13:34
                  Цитата: Uncle Lee
                  Ja, Yes ! А для немцев самое страшное слово - STALINGRAD ! !

                  Это у отцов и дедов нынешних немцем. А те, что живут сейчас на территории Германии, про Сталинград никогда не слышали.
              2. Монтесума Звание
                Монтесума
                +2
                Сегодня, 12:21
                Цитата: Zoldat_A
                "BOLVAN" - это муж "BOLVANKA"?

                Само собой - "Муж и жена - одна сатана" (с)

                Западное обозначение "SS-18 Satan", для бывшей нашей грозной ракеты Р-36М, им точно знакомо. yes
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  +3
                  Сегодня, 12:23
                  Цитата: Монтесума
                  Цитата: Zoldat_A
                  "BOLVAN" - это муж "BOLVANKA"?

                  "Муж и жена - одна сатана" (с) Западное обозначение "SS-18 Satan", для бывшей нашей грозной ракеты Р-36М, им точно знакомо. yes
                  Какая чудесная игра слов получается! good Аплодирую стоя. Не даём мы им заскучать...
      2. Карельский Звание
        Карельский
        +2
        Сегодня, 14:01
        во французском языке есть слово "Berezina!!!" которое означает примерно то же самое, что у нас "всёпропало".
        А ещё у них есть "Bistro",что у нас "поестьшустро".Казаки научили.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:22
      Лорен
      Сегодня, 11:05
      А чего так всполошились в гейропе и омериге? Обычная ракета, и даже без БЧ. Чего им ещё надо? Видимо добавки.

      hi Чем больше и громче высеров от наглосаксов и всех врагов российского народа, тем более правильная и выверенная наша позиция.
      Только язык силы, страха и неминуемого возмездия заставляет врагов слушать и слышать Россию.
      Вместе победим! am
    4. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +4
      Сегодня, 13:15
      Цитата: Лорен
      А чего так всполошились в гейропе и омериге?

      Многие забывают, что ракеты комплекса «Орешник» являются носителем ЯО.Поэтому применение его вблизи польских границ имеет сакральный смысл о мимолётности бытия.
    5. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 13:18
      Цитата: Лорен
      А чего так всполошились в гейропе и омериге?
      Видимо на том заводе помимо высокотехнологичного оборудования работали западные инженеры. Ну и когда ракета прилетает по государсвеннному имуществу, то страдает только государство, а тут видимо частный заводик был. Был и теперь нету. Ну и беспомощность, против гиперзвука. Они ведь точно не знали куда она упадет, по Львову или Жешуву. А там сами понимаете может и химическое оружие хранится и ядерное да много чего там может быть. вот и боятся. Одним словом несколько ударов по Херсону, Николаеву, Одессе и Львову очень четко дали понять, что теперь нет неприкасаемых. Любая штука которая может иметь отношение к Военным будет уничтожаться сразу после пересечения границы.
    6. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 13:35
      гейропейцы напуганы названием....орешник...ойойой
  2. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +18
    Сегодня, 11:07
    Представитель США назвала применение «Орешника» опасным и не поддающимся объяснению шагом. Она также раскритиковала российские удары по энергетике и инфраструктуре. Британская делегация добавила драматизма, заявив о «безрассудстве» и напомнив, что ракета попала в цель недалеко от польской границы.

    Интересно, а украдывание тов Модуро законнее, чем прилет БРСД по Львову?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +8
      Сегодня, 11:09
      Цитата: Zaurbek
      Интересно, а украдывание тов Модуро законнее, чем прилет БРСД по Львову?

      ЭТО ДРУГОЕ (с). Там всё про демократию, а здесь - "необъяснимое безрассудство".
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      +6
      Сегодня, 11:15
      а украдывание тов Модуро законнее, чем прилет БРСД по Львову?

      А наши замороженные активы в гейропе, которые гейропа потихоньку отжимает, конечно, законно, и наши взорванные Северный поток и корабли в Средиземном море, тоже, конечно, законно... Только вот орешник - полное беззаконие!!! Чудны дела, твои, гейропа+США...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 11:34
        Цитата: Правдодел
        Только вот орешник - полное беззаконие!!! Чудны дела, твои, гейропа+США...

        И применение Украиное противопехотных мин, тоже не законно, но об этом никто, даже и не заикнулся.
        Так получайте "Орешник" и ложитесь спать с мыслью - "а когда он прилетит в мой дом".
        1. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 12:04
          Цитата: carpenter
          И применение Украиное противопехотных мин, тоже не законно, но об этом никто, даже и не заикнулся.

          Они же вышли из договора о неприменении таких мин, получается им можно! am
          А главное, как быстро Совбез ООН отреагировал на применении Орешника. А когда к ним по другим вопросам обращались, так все тупо игнорировали.
          1. Товарищ Берия Звание
            Товарищ Берия
            +3
            Сегодня, 12:10
            Такой ООН нам не нужен! (Сказал бы Н.Озеров, будь он политическим комментатором, а не спортивным smile )
            1. Alex013 Звание
              Alex013
              -1
              Сегодня, 13:16
              " Удар, гол, львов, "Орешник" " ))
          2. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 12:21
            Цитата: Егоза
            Они же вышли из договора о неприменении таких мин, получается им можно!

            И главное, что в ООН этого не заметили, а вот "Орешник" заметили. Значит хорошо яички, им прищемил "Орешник".
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +7
      Сегодня, 11:55
      Цитата: Zaurbek
      Представитель США назвала применение «Орешника» опасным и не поддающимся объяснению шагом.

      Ну да, зато сбросы американской авиацией многотонных бомб на иранские объекты, в июне 2025 года, были абсолютно безопасными и вполне объяснимыми действиями в защиту демократии. Подумаешь, залетели немножко побомбить то, что посчитали нужным по своему усмотрению, такой пустяк даже вспоминать не стоит.
    4. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 12:02
      "Вы не понимаете! Это другое!" (С) :)
    5. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 12:11
      Как ни странно, "да" если по отношению к тем, кто не успел. (См. фото)
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +7
    Сегодня, 11:07
    Британская делегация добавила драматизма, заявив о «безрассудстве»
    Украинцы бриттов покусали? Так и слышу с лондонским акцентом "cockney" классическое и ставшее привычным "А нас-то за шо?"
  4. Владимир60 Звание
    Владимир60
    +4
    Сегодня, 11:08
    Получили ответку и сразу курдюками заегозили! Поняли, что и к ним может прилететь.
  5. russ71 Звание
    russ71
    +2
    Сегодня, 11:12
    Совбез ООН стал похож на собрание анонимных алкоголиков, на котором за трезвость присутствующих выступают директора киосков по продаже водки.

    Все призывают остановить кровопролитие, остановить войну и эскалацию, и при этом правительства практически всех выступающих одобряют передачу все новых и новых видов вооружения и денег на войну.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 11:13
    Орешники надо сотнями сеять. Чтобы все привыкли. Тогда и заседания проводить не будут. А бриты как всегда. Полякам заранее автоматы раздают. Чужими руками воевать всегда удобнее.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      -1
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Младший рядовой
      Орешники надо сотнями сеять.

      Без штанов останемся...это же не бесплатно или вы готовы заплатить или еще лучше сделать за бесплатно
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 11:58
        Понятно, что такие дела не из дешевых. Но если долбить с регулярностью, демократии сто раз подумают о выделении денег и строительстве цехов сборки БПЛА.
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +4
      Сегодня, 12:05
      Давно, жил такой колхозник Ферапонт Петрович Головатый.



      Надеюсь, мой посыл на счет засеивания орешника квадратно-гнездовым способом понятен?
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 12:11
        Прекрасно понятен. Прошу прощения за краткость ответа.
      2. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 12:14
        Цитата: Товарищ Берия
        Давно, жил такой колхозник Ферапонт Петрович Головатый.

        Что-то не слышно про современных меценатов. А ведь могли бы и помочь!!!
        Кстати, еще один пример "как плохо жили угнетенные колхозники"!
  7. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +6
    Сегодня, 11:16
    Сегодня в Киев прилетели "Искандеры" ( 9 ед.) , для усиления сговорчивости на условиях Москвы . Это дополнение к "Орешнику" .
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 11:16
    Небензя как то так вскользь сказал, что мол виноват Зе и банда ,а по сути это именно страны НАТО наводят на наши города БПЛА
  9. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +9
    Сегодня, 11:17
    Василий Небензя и не должен был оправдываться. Ему просто надо было напомнить, что ВС РФ не обязаны согласовывать с противником виды вооружения, которым его будут уничтожать.
    В мире столько примеров «демократических» атак Запада на суверенные государства с трагическим финалом - одного применения ЯО в Японии было бы достаточно...Хотя, иногда такое применение приносит обратный эффект...
  10. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 11:18
    Представитель США назвала применение «Орешника» опасным и не поддающимся объяснению шагом.

    вероятно только амеры владеют секретом как неопасно атаковать и разрушать страны... laughing

    зы хрень какую-то несут и не стесняясь сами и верят в это
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:23
    Действительно ,а что они так по Орешнику во Львове возбудились? Кто то и что то просто испарилось? А железки с металлоприёмки 404 ые припёрли на заседание СБ ООН.
    Ну вот и поговорили.. smile
  12. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 11:26
    https://vkvideo.ru/video98570922_456243381

    Выступление Постоянного представителя В.А.Небензи на заседании СБ ООН по Украине.

    Досталось и ООН во главе с Гуттиэрешем.
  13. Matsur Звание
    Matsur
    -1
    Сегодня, 11:29
    Нужно увеличивать точность орешника, если собираются и дальше из пушки по влробьям пулять. С ядерной начинкой точность особо и не нужна, а вот так вот за счет кинетики - очень даже.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 11:38
      А что не так с точностью?
    2. eon eon Звание
      eon eon
      +1
      Сегодня, 11:44
      Вы владеете информацией по объектам в Днепропетровске и Львову? Поделитесь...)))
    3. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 11:56
      Точность это хорошо. Новую версию для попадания прямо в темечко уже готовят))
      1. домохозяйка Звание
        домохозяйка
        0
        Сегодня, 14:31
        Хорошо. Но западу наши должны сказать, что точность плохая. Именно поэтому можем целить во Львов, а попасть по варшаве или лондону. Случайно промахнулись.
  14. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 11:29
    Поставки дальнобойного оружия Украине

    .... приводят к тому что Россия использует "Орешник", чтобы нивелировать ихнее оружие.
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:42
    Цитата: Товарищ Берия
    Досталось и ООН во главе с Гуттиэрешем.

    hi Жаль, Дмитрий Полянский переведён из СБ ООН ,постоянным представителем России в ОБСЕ .( он более понятливым языком говорил ).
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 12:13
      Посмотрел видео. Не совсем здоров В. Небензя, боюсь, что скоро его отзовут по "состоянию здоровья".
  16. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 11:46
    Да. Слабо ударили...Надо обсудить..
  17. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 11:47
    Цитата: dmi.pris1
    Эта BOLVANKA имеет кинетическую энергию больше,чем с фугасом.Ну,а со СБЧ..Время не пришло(надеюсь и не придет,ибо это будет уже трындец всем)

    Опередили!
    1. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 14:09
      как я понял, болванку применили для того, чтобы достать на большую глубину, а не из-за показухи.
  18. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 11:54
    Пока Киев не примет реальность, Россия будет действовать военным путём для достижения целей специальной военной операции. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он пояснил: Москва не видит оснований для переговоров, пока руководство Украины не согласится на реалистичные условия.
  19. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 12:28
    Да, тяжко нашим дипломатам с при дурками в ООН объясняться, им за вредность, дипломатам, молоко нужно бесплатно выдавать.
    Правда и по троллить ду рачков можно знатно, всё веселуха! fellow lol
  20. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 12:41
    Почитал комментарии предлагаю ВО переименовть в юмористическое интернет-издание. Ух раньше модераторы были строгие.
  21. multicaat Звание
    multicaat
    0
    Сегодня, 14:08
    мне не нравится как работает Небендзя в ООН. Как обычно проходит его речь - мы правы.занавес.. При исполнении Чуркина было иначе - мы правы и вот почему.
  22. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:11
    Готовились, готовились укры к Совбезу, сколько пунктов металлолома обнесли, а выход ноль. Обмен мнениями и всё.
    Либо тема статьи не раскрыта, либо в Совбезе мнениями обменялись и разошлись. Про резолюцию инфы не увидел.
    Цитата: Русич
    Не соглашусь 2 раза. За каждой шуткой умный увидит мысль реальную-это раз. И во-вторых, если ты других хаишь, то покажи как надо комментировать

    "+" yes Ещё у каждого своя манера изложения мысли. Читайте (в смысле не Вы, а критикующие) классику.
    Иногда есть новости или их совокупность, от которых хочется плакать или смеяться. Лучше второе. Сарказм никто не отменял. ИМХО. wink