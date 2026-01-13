ФСБ задержала в Мариуполе подростка, работавшего на ГУР Украины

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала оперативное видео задержания 17-летнего подростка. Он, по версии следствия, передавал украинской военной разведке координаты российских военных объектов в Мариуполе.Судя по кадрам, задержание прошло прямо у автомобиля. Юноша рассказал, что «хотел помочь Родине» и откликнулся на объявление в Telegram. Далее с ним связался куратор из Главного управления разведки Минобороны Украины. После этого – фотографии, отметки на Google-картах и передача данных о местах дислокации.В ФСБ уточняют, что подросток 2008 года рождения выходил на связь с ГУР через мессенджер и выполнял задания по сбору информации в Мариуполе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ – «Государственная измена».Мариуполь – цель вполне логичная. Крупный порт, транспортный узел, есть военная инфраструктура.Сам задержанный признает, что сразу отказался от «подрывов», но разведкой при этом не побрезговал. То есть речь не о спонтанном поступке или шантаже, а о вполне осознанной работе на спецслужбы противника.Это наглядный пример того, как киевские структуры работают по прифронтовым и освобожденным Россией городам: через соцсети, чат-боты и анонимные каналы ищут молодых, внушаемых и недооценивающих последствия своих действий людей. Используют их как расходный материал, а после задержания просто находят новых.

