В это можно «играть» вдвоём: показан момент удара по танкеру в районе Одессы
Российские военные из центра «Рубикон» показали кадры одного из ударов по судам в районе Одессы. По словам украинского вице-премьера Кулебы, атакованный дронами танкер перевозил топливо для поддержки украинской энергетики.
Кроме того, дронами-камикадзе были атакованы танкер под флагом Панамы и выходившее из порта Одессы судно под флагом Сан-Марино. Кроме того, в порту Черноморска Одесской области в момент загрузки украинским зерном был нанесен удар по судну под флагом Сент-Китс и Невис и по сухогрузу с соей под флагом Коморских островов.
Таким образом, наши дроноводы весьма красноречиво продемонстрировали противнику, что в игру с атаками по торговым судам можно играть вдвоем. При этом для украинской стороны атаки на пути морской торговли являются намного более болезненными для экономики, чем для России.
По оценке экспертов, исходя из характера повреждений, удары наносились БПЛА-камикадзе с относительно небольшой боевой частью, вероятно, БМ-35. Основной целью атак является демонстрация иностранным торговым компаниям, что заходить в украинские порты теперь чрезвычайно рискованное предприятие. Таким образом, эти удары неизбежно увеличат страховку для судов и существенно осложнят экспорт украинской сельхозпродукции и снабжение ВСУ топливом и вооружениями через Черное море. Также армия России продолжает наносить регулярные удары по портовой инфраструктуре Одесской области.
