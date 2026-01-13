В это можно «играть» вдвоём: показан момент удара по танкеру в районе Одессы

В это можно «играть» вдвоём: показан момент удара по танкеру в районе Одессы

Российские военные из центра «Рубикон» показали кадры одного из ударов по судам в районе Одессы. По словам украинского вице-премьера Кулебы, атакованный дронами танкер перевозил топливо для поддержки украинской энергетики.

Кроме того, дронами-камикадзе были атакованы танкер под флагом Панамы и выходившее из порта Одессы судно под флагом Сан-Марино. Кроме того, в порту Черноморска Одесской области в момент загрузки украинским зерном был нанесен удар по судну под флагом Сент-Китс и Невис и по сухогрузу с соей под флагом Коморских островов.



Таким образом, наши дроноводы весьма красноречиво продемонстрировали противнику, что в игру с атаками по торговым судам можно играть вдвоем. При этом для украинской стороны атаки на пути морской торговли являются намного более болезненными для экономики, чем для России.

По оценке экспертов, исходя из характера повреждений, удары наносились БПЛА-камикадзе с относительно небольшой боевой частью, вероятно, БМ-35. Основной целью атак является демонстрация иностранным торговым компаниям, что заходить в украинские порты теперь чрезвычайно рискованное предприятие. Таким образом, эти удары неизбежно увеличат страховку для судов и существенно осложнят экспорт украинской сельхозпродукции и снабжение ВСУ топливом и вооружениями через Черное море. Также армия России продолжает наносить регулярные удары по портовой инфраструктуре Одесской области.

  Denis_999
    Denis_999
    
    Сегодня, 11:57
    Наконец-то стало что-то доходить. Давно ( было ) пора!
    Симаргл
      Симаргл
      
      Сегодня, 12:03
      Наконец-то стало что-то доходить.
      До Вас то не дошло.

      Давно ( было ) пора!
      Давно пора что?
      Чтобы меньше было воплей - надо чётко показать, что пришлось отвечать!
      Кроме того, начали отвечать в критический для противника момент (сезон).
      Denis_999
        Denis_999
        
        Сегодня, 12:08
        До Вас то не дошло.


        ЧТО именно?

        P.S. Какие-то личные претензии?:)
        alexandreII
          alexandreII
          
          Сегодня, 12:45
          Denis......По моему вы его шаровары жовто блакитнi зацепили, прямо ядом исходит ...
    ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      
      Сегодня, 12:03
      Цитата: Denis_999
      Наконец-то стало что-то доходить.

      Основной целью атак является демонстрация иностранным торговым компаниям, что заходить в украинские порты теперь чрезвычайно рискованное предприятие.

      Не совсем стало доходить!
      Надо не заниматься демонстрацией, а топить прямо в портах!
    frruc
      frruc
      
      Сегодня, 12:08
      Про разные "зерновые сделки" уже и говорить неуместно.
      Piramidon
        Piramidon
        
        Сегодня, 12:23
        Цитата: frruc
        Про разные "зерновые сделки" уже и говорить неуместно.

        А они еще действуют?
        frruc
          frruc
          
          Сегодня, 12:24
          Piramidon
          А они еще действуют?

          Наверно, условно.
    ZovSailor
      ZovSailor
      
      Сегодня, 12:12
      Denis_999
      Сегодня, 11:57
      Наконец-то стало что-то доходить. Давно ( было ) пора!

      hi Резать перитонит к чёртовой матери, Причерноморье с Дунайскими исконно русскими землями, щедро политыми кровью наших предков, необходимо освобождать от нацистско-фашистских бандеронацистов.
      Победы нашим ВС РФ в СВО, светля память погибшим, не забудем-не простим! am
      a.s.zzz888
        a.s.zzz888
        
        Сегодня, 12:18
        ZovSailor
        (ZovSailor)
        +1
        Сегодня, 12:12
        Новый
        Denis_999
        Сегодня, 11:57
        Наконец-то стало что-то доходить. Давно ( было ) пора!

        hi Резать перитонит к чёртовой матери, ..
        и без наркоза!
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      
      Сегодня, 12:13
      А почему не ПКР ,к примеру..Аргентинцы показали в свое время,чем бить бритов
      a.s.zzz888
        a.s.zzz888
        
        Сегодня, 12:18
        Ого! Вот это Вы вспомнили!
    Schneeberg
      Schneeberg
      
      Сегодня, 12:54
      Наконец-то стало что-то доходить
      Как в Эстонии!
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    
    Сегодня, 12:00
    Особенно повеселила вставка перед видео с обычным украинским "А нас-то за шо?"
    росія знову атакуе цивільні судна
    a.s.zzz888
      a.s.zzz888
      
      Сегодня, 12:12
      Zoldat_A
      (Игорь, сын Алексея, русского солдата)
      +2
      Сегодня, 12:00 Особенно повеселила вставка перед видео с обычным украинским "А нас-то за шо?"
      Это у них такой тупой, селюковский, впитанный в гены вопрос для публики.
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        
        Сегодня, 12:19
        hi!
        Цитата: a.s.zzz888
        Это у них такой тупой, селюковский, впитанный в гены вопрос для публики.

        Если бы хоть кто-то в Европе знал истинную цену этому вопросу... А то ведь там на серьёзных щах говорят, что "это другое".
        a.s.zzz888
          a.s.zzz888
          
          Сегодня, 12:48
          Zoldat_A
          (Игорь, сын Алексея, русского солдата)
          +1
          Сегодня, 12:19
          А то ведь там на серьёзных щах говорят, что "это другое".
          hi ! Да, идут они там все лесом! Эту публику бесполезно учить уму-разуму. Только силу и понимают.
    carpenter
      carpenter
      
      Сегодня, 12:52
      Цитата: Zoldat_A
      "А нас-то за шо?"

      В основном за предательство.
  APASUS
    APASUS
    
    Сегодня, 12:01
    Все что заходит в порт Одесса ,должно сгореть у причальной стенки
    a.s.zzz888
      a.s.zzz888
      
      Сегодня, 12:14
      Да, и "стенок" бы поубавить, чтобы негде было швартоваться... На рейде пусть ведрами, да стаканАми пусть перегружают в лодки. wink
    Вадим Топал-Паша
      Вадим Топал-Паша
      
      Сегодня, 12:16
      К чему такой экстрим? Можно и на рейде! Тогда то, что уцелело, утонет на бОльшей глубине! wink
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    
    Сегодня, 12:07
    танкер перевозил топливо для поддержки украинской энергетики.

    Это что-то новое.
    Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич
      
      Сегодня, 12:15
      Младший рядовой, " для украинской энергетики... снабжающей энергией- ВСУ". Просто забыли дописать..))
  тоже-врач
    тоже-врач
    
    Сегодня, 12:09
    Мы лишь демонстрируем, а они топят и захватывают. Недотыкомки гуманные и политкорректные...
    Piramidon
      Piramidon
      
      Сегодня, 12:28
      Судя по видеоролику удар пришелся в надстройку, а значит груз не пострадал. Отбуксируют и разгрузят.
      vinschu
        vinschu
        
        Сегодня, 13:32
        О том речь. Надо на дне морском разгружаться! Печально на такие БД смотреть.
      Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер
        
        Сегодня, 13:35
        Там БЧ 40 кг.
        Для корабля, это что слону дробина.
  Алексей Лантух
    Алексей Лантух
    
    Сегодня, 12:21
    Жаль нет картинки, а то порадовали бы россиян. Не всё же коту масленница.
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    
    Сегодня, 12:26
    По словам украинского вице-премьера Кулебы, атакованный дронами танкер перевозил топливо для поддержки украинской энергетики.

    Xoxoл не врёт когда спит, или помер.

    На видео атака не на танкер, а на балкер, т.е. судно, способное саморазгрузиться на необорудованный причал.

    Ну а танкер вывозил растительное масло, один из источников доходов Украины.
  вертухай 2003
    вертухай 2003
    
    Сегодня, 12:28
    Опять Россия только предупреждает, опять в пол силы, неужели не понятно, что противник воспринимает это как не способность на что то более...
  Макс1995
    Макс1995
    
    Сегодня, 12:32
    Просто очередной шаг к ожесточению.
    Препоны - санкции - теневой флот - военные удары - ...... ?
    1) теперь будут топить?
    2) у атакованных судов есть хозяева за бугром. И в какойнибудь Панаме хозяин с армией юристов вполне может подать иск: а перечислите мне в виде возмещения 20 миллионов баксов со счетов России в Панаме... (или еще откуда).

    а радость урбо-патритов ,что наконецто... что наконецто? миллиардеры хозяева особо не заметят. а умрут и пострадают простолюдины матросы.
  Vlad Gor
    Vlad Gor
    
    Сегодня, 12:35
    " Основной целью атак является демонстрация иностранным торговым компаниям, что заходить в украинские порты теперь чрезвычайно рискованное предприятие"
    На войне демонстрация намерений, это признак трусости и зависимости от дяди и страха его рассердить.
    На войне воюют, чтобы выжить и победить.
  К-50
    К-50
    
    Сегодня, 12:37
    Скакуасы такие странные. Чего возмущаться?
    Вы танкеры и другие суда даже в Средиземке атакуете, не то что в Чёрном море.
    Если вы себе разрешили пиратствовать, так почему мы должны ваши суда пропускать?
    Зуб за зуб, а лучше всю челюсть вместе с тупой башкой.
    Так быстрее дойдёт. Ну а нет, страдайте, плохиши всегда должны страдать! Планида у них такая! fellow lol
    Кармела
      Кармела
      
      Сегодня, 13:30
      Цитата: К-50
      Скакуасы такие странные. Чего возмущаться?
      Вы танкеры и другие суда даже в Средиземке атакуете, не то что в Чёрном море.

      Они уже забыли об этом. И их пропаганда такая же, как наша из пятой колонны - читателям (слушателям) постоянно напоминают о рыбке гуппи - не надо помнить, что было год назад, неделю назад, вчера - слушайте сегодняшнее и реагируйте так, как от вас требуется.
  tralflot1832
    tralflot1832
    
    Сегодня, 12:43
    Да били и не раз ,даже МSC контейнеровоз отрихтовали в Одессе. Только один раз было видео ,балкеру Искандером открытый трюм проломили .Разбирал ,разбирал видео - очень похож на чистого украинца, когда-то ходил под мальтийским флагом.Два раза в Черномлрск приперался в Черноморск балкер GINGO", прикажете его бить .Приходил пустым ,уходил полным железнорудным концентратом или углём.На КНР ходит.
  командир
    командир
    
    Сегодня, 12:55
    Вот это и называется: элемент морской блокады оружием
  Radikal
    Radikal
    
    Сегодня, 13:14
    Цитата: командир
    Вот это и называется: элемент морской блокады оружием

    Это не блокада - это имитация, и профанация. sad
  tralflot1832
    tralflot1832
    
    Сегодня, 13:43
    404 ые талантливы искать приключений на свою задницу .Захотели обрушить нам морской трафик на порты АзовоЧерноморского Бассейна.А теперь ,а нас то за шо!35 кг БЧ - надо знать только куда бить ,чтобы испортить настроение экипажу и судовладельцу .Но честно тяжеловато это устроить.