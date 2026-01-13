Хегсет: США не будут использовать ИИ, который не позволит армии «воевать»

ИИ Министерства обороны не будет «прогрессивным». Он будет работать на нас. Мы создаём оружие и системы, готовые к войне, а не чат-ботов для комнаты отдыха.

Очень скоро у нас будут ведущие в мире модели ИИ во всех несекретных и секретных сетях нашего ведомства — давно назрело.

Пентагон не будет использовать распространенные модели искусственного интеллекта, потому что они не позволят США «воевать». С таким заявлением выступил глава американского министерства обороны, переименованного Трампом в министерство войны, Пит Хегсет.Глава Пентагона выступил перед журналистами, ответив на вопросы, в том числе и про ИИ. По словам Хегсета, министерство войны США не будет использовать те модели искусственного интеллекта, которые не позволят воевать. Американские военные уже разработали стандарты, под которые должен подходить ИИ: фактическая точность, актуальность для миссии и отсутствие идеологических ограничений.Также Хегсет подтвердил, что искусственный интеллект в американской армии появится в ближайшее время и станет ее неотъемлемой частью. Кроме того, Пентагон накопил за последние два десятилетия некий массив разведывательных данных, который будет использован ИИ и даст преимущество США над остальными странами.На данный момент Пентагон реализует программу по ускоренному развитию искусственного интеллекта. Как подчеркнул министр войны, США в любом случае выиграют гонку, опередив все остальные страны. Чем-то это заявление напоминает заявления Трампа, тот тоже впереди всех на лихом коне.