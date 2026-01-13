Хегсет: США не будут использовать ИИ, который не позволит армии «воевать»

Хегсет: США не будут использовать ИИ, который не позволит армии «воевать»

Пентагон не будет использовать распространенные модели искусственного интеллекта, потому что они не позволят США «воевать». С таким заявлением выступил глава американского министерства обороны, переименованного Трампом в министерство войны, Пит Хегсет.

Глава Пентагона выступил перед журналистами, ответив на вопросы, в том числе и про ИИ. По словам Хегсета, министерство войны США не будет использовать те модели искусственного интеллекта, которые не позволят воевать. Американские военные уже разработали стандарты, под которые должен подходить ИИ: фактическая точность, актуальность для миссии и отсутствие идеологических ограничений.



ИИ Министерства обороны не будет «прогрессивным». Он будет работать на нас. Мы создаём оружие и системы, готовые к войне, а не чат-ботов для комнаты отдыха.


Также Хегсет подтвердил, что искусственный интеллект в американской армии появится в ближайшее время и станет ее неотъемлемой частью. Кроме того, Пентагон накопил за последние два десятилетия некий массив разведывательных данных, который будет использован ИИ и даст преимущество США над остальными странами.

Очень скоро у нас будут ведущие в мире модели ИИ во всех несекретных и секретных сетях нашего ведомства — давно назрело.


На данный момент Пентагон реализует программу по ускоренному развитию искусственного интеллекта. Как подчеркнул министр войны, США в любом случае выиграют гонку, опередив все остальные страны. Чем-то это заявление напоминает заявления Трампа, тот тоже впереди всех на лихом коне.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 12:06
    ИИ у которого в программном коде будет всего одна строка - Трамп всегда прав ?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 12:13
      Цитата: APASUS
      ИИ у которого в программном коде будет всего одна строка - Трамп всегда прав ?

      Айзек Азимов прочитал Ваш комментарий, с тоской посмотрел на свои три закона робототехники и второй раз умер... laughing
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      0
      Сегодня, 12:38
      ура, Скайнет официально разрешен!
      Но мы не такие?
  2. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 12:13
    Пентагон не будет использовать распространенные модели искусственного интеллекта, ... они не позволят США «воевать».

    Получается ИИ умнее, чем некоторые индивидуумы и деятели в США.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 12:18
      Цитата: frruc
      Получается ИИ умнее, чем некоторые индивидуумы и деятели в США.

      Не успел ИИ родиться как его записали в ренегаты!! laughing
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 12:14
    Ну Канаду с Гренландией завоевать без ИИ точно можно.
  4. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +1
    Сегодня, 12:22
    ИИ Министерства обороны не будет «прогрессивным». Он будет работать на нас. Мы создаём оружие и системы, готовые к войне, а не чат-ботов для комнаты отдыха.


    Логично, Пит. Я, сидящий на диване, тоже так думаю:)))
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 12:24
    ❝ Американские военные уже разработали стандарты, под которые должен подходить ИИ: фактическая точность, актуальность для миссии и отсутствие идеологических ограничений ❞ —

    — Главное – отсутствие ограничений моральных ...
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 12:40
      ❝ Главное – отсутствие ограничений моральных ❞ —
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      +1
      Сегодня, 12:41
      а зачем? разве в нападении на Венисуэлу или разжигание цветных революций морально? нет! и ИИ военный который будут они использовать конечно превзойдет создателей!

      зы: кстати о кризисе оперативной памяти - где-то массово строят военный ИИ превосходящий болталки впихивая в сервера тысячи и тысячи плашек...
      теперь памяти больше не будет точно. Цены на оперативку сделают х10. Страны которые не успели затариться -опоздали...
  6. rs777 Звание
    rs777
    +1
    Сегодня, 12:39
    Армия сша будет использовать ИИ, который будет таким же аморальным, как трамп и хегсет. ИИ, который не будет разбираться - гражданский или военный, а будет убивать всех подряд, без каких либо раздумий и промедления.
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      +1
      Сегодня, 12:43
      все что нужно знать военному ИИ - это теорию Дарвина
    2. Denis_999 Звание
      Denis_999
      +2
      Сегодня, 13:10
      Ну, НЕ так примитивно! Стрельба по гражданским - лишняя трата боеприпасов.
  7. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 13:32
    Кроме того, Пентагон накопил за последние два десятилетия некий массив разведывательных данных, который будет использован ИИ и даст преимущество США над остальными странами.

    Может быть, российское руководство начнёт что-то делать? Трамп заявляет, что для него нет никаких законов и правил кроме его собственного понятия. ИИ они собираются культивировать только для получения преимущества, а с целями такого преимущества нас знакомят с самого начала прихода Трампа во власть.
    И где гарантии, что в ближайшее время США не начнут использовать своё преимущество в оснащении собственной армии для возрождения колониальной политики в мире?