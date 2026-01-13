75 лет пистолету Макарова: как простое оружие стало символом эпохи

Пистолет Макарова давно вышел за рамки просто служебного оружия и стал, по сути, символом целой эпохи. Его никогда не рекламировали как «лучший из лучших», но именно ПМ десятилетиями исправно нес службу в армии, милиции и спецподразделениях. Там, где к оружию предъявляют один главный критерий: надежность.

Создавался «Макаров» как максимально простой и «живучий» пистолет. Минимум деталей (всего 32 штуки), минимум изысков. Конструкция, которая работает в грязи, пыли, морозе и после сотен выстрелов без обслуживания, а не только на стенде.



Отдельный плюс – компактность. ПМ короткий (161,5 мм) и относительно легкий (730 грамм без патронов). Его легко носить скрытно, он не цепляется за одежду, не требует громоздкой кобуры и удобен для быстрой работы. Для офицера, оперативника или сотрудника патруля это не мелочь, а скорость реакции в критической ситуации.

Патрон 9х18 мм тоже часто недооценивают. Да, он уступает по мощности современным «девяткам», и для военных нужд в наших реалиях подходит плохо. Но для полиции и задач самообороны мощности хватает. Тем не менее, высокая вероятность рикошета долгие годы не дает покоя критикам боеприпаса.

Пистолет был принят на вооружение в 1951 году, и даже после распада СССР не стал музейным экспонатом. Его до сих пор используют, дорабатывают, модернизируют и выпускают в гражданских версиях, включая травматические и газовые. Он стоит на вооружении не только в странах СНГ, но и в Азии и некоторых африканских государствах.

По большому счету, ПМ – это про философию оружия. Просто, честно, без сюрпризов и ещё, что немаловажно, без раздутых бюджетов и переносов сроков реализации проекта. В своем классе служебных пистолетов он до сих пор остается эталоном практичности.

Более подробно о его конструкции, плюсах и применении – в видео:

5 комментариев
  Владимир_Борисович
    Владимир_Борисович
    0
    Сегодня, 13:47
    Для своей эпохи и зачем он нужен был - отличное оружие. Кто не верит, пусть попробует застрелится им.
  Лимон
    Лимон
    +1
    Сегодня, 13:57
    Что надежный и неприхотливый то правда.
  Ростислав_
    Ростислав_
    +2
    Сегодня, 14:00
    Символ всё-таки слишком пафосно. Это не наган или маузер, если речь про советскую эпоху... Но надежен, спору нет.
  Дилетант
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 14:01
    Его никогда не рекламировали как «лучший из лучших», но именно ПМ десятилетиями исправно нес службу в армии,

    Патрон 9х18 мм тоже часто недооценивают. Да, он уступает по мощности современным «девяткам», и для военных нужд в наших реалиях подходит плохо.

    Все, что нужно было сказать о ПМ, автор высказал в этих двух абзацах...
  hiller
    hiller
    +2
    Сегодня, 14:13
    А нормального фото ПМ не нашлось? Надёжен, безотказен. И десятилетия на службе. Спасибо конструктору. Всю службу прошли вместе. Самый первый - НР 2671 1971 года.