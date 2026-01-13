75 лет пистолету Макарова: как простое оружие стало символом эпохи
Пистолет Макарова давно вышел за рамки просто служебного оружия и стал, по сути, символом целой эпохи. Его никогда не рекламировали как «лучший из лучших», но именно ПМ десятилетиями исправно нес службу в армии, милиции и спецподразделениях. Там, где к оружию предъявляют один главный критерий: надежность.
Создавался «Макаров» как максимально простой и «живучий» пистолет. Минимум деталей (всего 32 штуки), минимум изысков. Конструкция, которая работает в грязи, пыли, морозе и после сотен выстрелов без обслуживания, а не только на стенде.
Отдельный плюс – компактность. ПМ короткий (161,5 мм) и относительно легкий (730 грамм без патронов). Его легко носить скрытно, он не цепляется за одежду, не требует громоздкой кобуры и удобен для быстрой работы. Для офицера, оперативника или сотрудника патруля это не мелочь, а скорость реакции в критической ситуации.
Патрон 9х18 мм тоже часто недооценивают. Да, он уступает по мощности современным «девяткам», и для военных нужд в наших реалиях подходит плохо. Но для полиции и задач самообороны мощности хватает. Тем не менее, высокая вероятность рикошета долгие годы не дает покоя критикам боеприпаса.
Пистолет был принят на вооружение в 1951 году, и даже после распада СССР не стал музейным экспонатом. Его до сих пор используют, дорабатывают, модернизируют и выпускают в гражданских версиях, включая травматические и газовые. Он стоит на вооружении не только в странах СНГ, но и в Азии и некоторых африканских государствах.
По большому счету, ПМ – это про философию оружия. Просто, честно, без сюрпризов и ещё, что немаловажно, без раздутых бюджетов и переносов сроков реализации проекта. В своем классе служебных пистолетов он до сих пор остается эталоном практичности.
Более подробно о его конструкции, плюсах и применении – в видео:
