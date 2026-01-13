Вдове ликвидированного в котле Мирнограда ВСУшника подарили кухонный котелок
Военнослужащий ВСУ Сергей Гайдак был ликвидирован нашими бойцами во время боевых действий в Димитрове (Мирнограде), при нахождении в котле. И администрация Броваров Киевской области придумала способ поддержать его семью, презентовав ей бытовую технику.
О своей инициативе чиновники сообщили в соцсетях.
Вдове украинского военного, ликвидированного в Димитровском котле, местная администрация подарила кухонный котелок с теплообменником.
На фотографии можно наблюдать молодую женщину с печальными глазами. В руках она держит коробку с подарком. Примечательно, что подаренное изделие выпускается под торговой маркой Tramp, о чем можно судить по надписи на упаковке. Рядом с женщиной стоит бодро и радостно улыбающийся украинский чиновник.
К посту, где размещено фото, прилагаются реквизиты банковской карты, куда желающим предлагают переводить деньги. Вероятно, чтобы люди могли тоже помочь жене погибшего. А может, для того чтобы чиновники смогли вернуть в бюджет деньги, потраченные на подарок.
В целом, в гибели своих граждан на Донбассе виновен киевский режим. Простым украинским парням незачем было появляться на чужой земле с оружием в руках. Они теряют свои жизни, сражаясь за интересы чиновников и олигархов, зарабатывающих миллионы и миллиарды на их крови.
При этом часто бывает так, что командование ВСУ посылает солдат на опасные задания, не имеющие никакого смысла с военной точки зрения. К примеру, недавно в Красноармейск отправились и были уничтожены в его окрестностях три украинские группы. Их задачей являлась съемка видео с украинским флагом на российской территории.
