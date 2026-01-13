Вдове ликвидированного в котле Мирнограда ВСУшника подарили кухонный котелок

Вдове ликвидированного в котле Мирнограда ВСУшника подарили кухонный котелок

Военнослужащий ВСУ Сергей Гайдак был ликвидирован нашими бойцами во время боевых действий в Димитрове (Мирнограде), при нахождении в котле. И администрация Броваров Киевской области придумала способ поддержать его семью, презентовав ей бытовую технику.

О своей инициативе чиновники сообщили в соцсетях.



Вдове украинского военного, ликвидированного в Димитровском котле, местная администрация подарила кухонный котелок с теплообменником.

На фотографии можно наблюдать молодую женщину с печальными глазами. В руках она держит коробку с подарком. Примечательно, что подаренное изделие выпускается под торговой маркой Tramp, о чем можно судить по надписи на упаковке. Рядом с женщиной стоит бодро и радостно улыбающийся украинский чиновник.

К посту, где размещено фото, прилагаются реквизиты банковской карты, куда желающим предлагают переводить деньги. Вероятно, чтобы люди могли тоже помочь жене погибшего. А может, для того чтобы чиновники смогли вернуть в бюджет деньги, потраченные на подарок.

В целом, в гибели своих граждан на Донбассе виновен киевский режим. Простым украинским парням незачем было появляться на чужой земле с оружием в руках. Они теряют свои жизни, сражаясь за интересы чиновников и олигархов, зарабатывающих миллионы и миллиарды на их крови.


При этом часто бывает так, что командование ВСУ посылает солдат на опасные задания, не имеющие никакого смысла с военной точки зрения. К примеру, недавно в Красноармейск отправились и были уничтожены в его окрестностях три украинские группы. Их задачей являлась съемка видео с украинским флагом на российской территории.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +9
    Сегодня, 12:27
    Гениально! Подарили котелок. laughing Чтобы скакалось круче?
    "отправь мужа на войну с москалями и получи кастрюлю в подарок" ?

    зы а причем тут упомянули что Tramp? Намёк что ли ? Так то фамилия Дони пишется Trump.
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +13
      Сегодня, 12:41
      Не иначе как глумлением это не назвать! Подарить вдове кухонный котелок на память о котле в котором погиб её муж.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +6
        Сегодня, 12:43
        ....скорее это просто отсутствие мозгов у какелов. глумиться надо тоже уметь.
        1. frruc Звание
          frruc
          +2
          Сегодня, 13:08
          На фотографии можно наблюдать молодую женщину с печальными глазами.

          Молодая еще себе мужика найдет или в аренду возьмет.
          Рядом... стоит бодро и радостно улыбающийся украинский чиновник.

          Было бы странным, если бы он был смурным или убитый горем. crying
        2. п-к Звание
          п-к
          +2
          Сегодня, 13:14
          Однозначно! Именно отсутствие мозгов!
          1. НИКНН Звание
            НИКНН
            +1
            Сегодня, 13:32
            Цитата: п-к
            Однозначно! Именно отсутствие мозгов!

            Это не отсутствие мозгов, а отсутствие совести. И дело не в котелке (в хозяйстве лишним не будет), а вот пиариться на крови у их чиновников , это как? (посмотрите какую рожу чиновник скроил себе, словно на плакат предвыборный....
            1. п-к Звание
              п-к
              +1
              Сегодня, 13:36
              Где нет совести, там, как правило, и мозгов нет.
        3. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 14:15
          Там на фото у обоих ума нет.Что у чинуши,что у бабы.Вышла в халате..
          1. Appraiser Звание
            Appraiser
            0
            Сегодня, 14:29
            Скорее всего это продвижение нового товара для вдов за каждого погибшего по котелку soldier ведь реклама это двигатель торговли....
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +4
        Сегодня, 12:50
        Цитата: Федор Соколов
        Не иначе как глумлением это не назвать!

        Ну, не деньги же ей выплачивать, которые вроде бы зеля обещал за каждого погибшего вояка! Котелок как то дешевле выходит. Опять же внимание и чуткость проявили, на фото все видно ! Другим и этого не досталось!
        1. Федор Соколов Звание
          Федор Соколов
          +1
          Сегодня, 12:54
          Можно же было подарить какую-то другую кухонную принадлежность с менее красноречивым названием! А ещё эта халёная чиновничья харя прямо таки расплывается в улыбке, видимо уж очень гордится тем что не обошёл вниманием вдову погибшего.
        2. Nexcom Звание
          Nexcom
          +4
          Сегодня, 12:57
          Кстати - а чому на коробке на клятом москальском (с) написано, а не на державной мове ??? wassat
          Оот ведь недоработочка.... lol Какой конфуз какелам! laughing
          1. Shelest2000 Звание
            Shelest2000
            +1
            Сегодня, 13:52
            Не, там на мойве. Присмотритесь.
            зы. Стоимость жизни х*охла - котелок. Впрочем, не жаль. Мог бы сдаться и остаться в живых.
            Каждый выбирает по себе,
            Женщину, религию, дорогу...(с)
          2. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 13:56
            Цитата: Nexcom
            Кстати - а чому на коробке на клятом москальском (с) написано, а не на державной мове ???
            Оот ведь недоработочка.... Какой конфуз какелам!

            Самый большой конфуз - это радостная улыбка на роже чиновника при вручении подарка вдове. Прямо в глаза бросается несовместимое для нормального человека сочетание. Это каким же скотом надо быть, чтобы даже не сообразить, фоткаясь на публику, что это выглядит издевательски.
          3. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 14:17
            Написанл,кстати на мове.Впрочем,какая разница.
        3. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 13:30
          Егоза
          Опять же внимание и чуткость проявили

          Совершенно верно, главное внимание. А вот на букет гвоздик денег не хватило.
      3. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 12:50
        В руках она держит коробку с подарком.

        Аж на 2,2 литра. Универсальная емкость для варки украинского борща, возможно даже с мясом. И прокиснуть не успеет.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 12:52
          ага, с мясом... мясо и сала - нэма, москали пожралы, а гроши покралы (с) - с их же претензий к нам.... wassat
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 13:26
          Цитата: frruc
          Аж на 2,2 литра. Универсальная емкость

          Как раз на женскую голову подходит, вместо шляпку.
      4. frruc Звание
        frruc
        +3
        Сегодня, 12:57
        Некоторая справка для любителей кухни.
        Котелок с теплообменником Firebird TRC-119 для быстрого приготовления пищи в походе. Прозрачная крышка из термопластика в комплекте.

        Посуда Firebird лёгкая и прочная разработана специально для профессиональных походников, но подойдёт и обычным туристам, охотникам, рыболовам.

        Анодированный алюминий – покрытие, получаемое электролитическим способом, служит защитой от окисления и механических повреждений. Покрытие легко чистится и не отслаивается со временем.

        Радиатор – теплообменник. Позволяет уменьшить время закипания воды на 20-30% .

        Совместим с газовыми плитами и большими горелками (TRG-043/ 046/047/050).

        Упакован в сетчатый чехол.

        Ручки покрыты теплоизолирующим материалом.

        Вес: 370 гр.

        Размер: 17,3 х 11 см.

        Объём: 2,2 л.
        цена 4150 руб.
        Производство- Китай.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 13:24
          Цитата: frruc
          Котелок с теплообменником Firebird TRC-119 для быстрого приготовления пищи в походе.

          Это для вас это кухонная принадлежность, а для украинца это головной убор вместо шапки.
      5. Nikolaevich I Звание
        Nikolaevich I
        +3
        Сегодня, 12:58
        Цитата: Федор Соколов
        Не иначе как глумлением это не назвать!

        Это глумление проходит тихо и без протестов ,пока "укро-мыши" будут и впредь " колоться и плакать" но упорно жевать "кактус "майдановского режима !
      6. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +2
        Сегодня, 13:12
        Цитата: Федор Соколов
        Подарить вдове кухонный котелок на память о котле в котором погиб её муж.

        Подарок с двойным смыслом и двойной пользой: при случае на голову одеть можно будет.
      7. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        +2
        Сегодня, 13:23
        Цитата: Федор Соколов
        ! Подарить вдове кухонный котелок на память о котле в котором погиб её муж.

        По фотографии видно что котелок походный!Так что намёк тут прозрачный.
      8. Seal Звание
        Seal
        0
        Сегодня, 14:31
        Поскольку вдова не надела этот "подарок" на голову дарителя, значит, по их понятиям, всё нормально. what
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 12:47
      Цитата: Nexcom
      зы а причем тут упомянули что Tramp? Намёк что ли ? Так то фамилия Дони пишется Trump.
      "Tramp" это фамилия американского президента, написанного по-английски, но с селюковским акцентом.

      Цитата: Nexcom
      Гениально! Подарили котелок. Чтобы скакалось круче?
      Ну, муж-то у неё уже доскакался. На фоне планов Киева про мобилизацию женщин - намёк более, чем очевидный.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 12:49
        "Tramp" это фамилия американского президента, написанного по-английски, но с селюковским акцентом.

        laughing точно, они просто сделали ошибку в написании его имени. я не допёр это. laughing
        Ну, муж-то у неё уже доскакался. На фоне планов Киева про мобилизацию женщин - намёк более, чем очевидный.

        да побыстрее бы они доскакались то....
      2. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +3
        Сегодня, 13:11
        Ну, муж-то у неё уже доскакался
        Правильнее будет сказать, отскакался wink
      3. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        +1
        Сегодня, 13:37
        Цитата: Zoldat_A
        "Tramp"

        Фирма кстати российская yes Как то пахнет не очень..Не патриотично со стороны украинского чинуши.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 13:42
          Цитата: Владислав_В
          Цитата: Zoldat_A
          "Tramp"

          Фирма кстати российская yes Как то пахнет не очень..Не патриотично со стороны украинского чинуши.

          Будем надеяться, что не только Вы обратили внимание - СБУ тоже заинтересуется. laughing
          1. Владислав_В Звание
            Владислав_В
            +1
            Сегодня, 13:47
            Цитата: Zoldat_A
            Вы обратили внимание - СБУ тоже заинтересуется.

            Это чиновник можно сказать прилюдно обделался yes Подарил бабе котелок, который годится только для похода, да ещё и орочьей фирмы!За жабры и в котёл егоlaughing
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 13:50
              Цитата: Владислав_В
              За жабры и в котёл его
              На мыло перетопят - там есть чего...
    3. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 12:59
      Цитата: Nexcom
      а причем тут упомянули что Tramp? Намёк что ли ? Так то фамилия Дони пишется Trump.

      Как слышим, так и пишем!! Это ж Украина! Вот так на коробке и написали!! Да еще верблюда домалеввали, типа Кэмэл! laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 13:00
        Точно. Кэмэл даже в ту же сторону смотрит что и на пачке сигарет. laughing
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 13:39
          Цитата: Nexcom
          Кэмэл даже в ту же сторону смотрит что и на пачке сигарет.

          Раз уж Трамп, то смотрит он на "американскую нефть" на Ближнем Востоке. Над которой, по недоразумению, расположены какие-то страны...
    4. Комментарий был удален.
    5. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:22
      Цитата: Nexcom
      Гениально! Подарили котелок.

      Да писали бы проще - подарили кастрюлю, неотъемлемую принадлежность каждого украинца, это не кухонная принадлежность, а современный головной убор свидомого.
  2. Piramidon Звание
    Piramidon
    +5
    Сегодня, 12:31
    При отсутствии газа и электричества - очень нужная вещь. Можно на костре кашу сварить, а случись очередной майдан, на голову напялить. laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 12:32
      дык какелы то соображают что подарить.... wassat
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 13:12
      случись очередной майдан, на голову напялить
      Скорее всего, именно на голову! Для этого и подарили laughing
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 12:34
    Это же старая традиция ! Кто там ,Порошенко по моему ,в госпитале мяч подарил ,ампутированному ногу военнослужащему
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 12:34
      а телевизор слепому не подарил он ? а надо было.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +3
        Сегодня, 12:38
        Цитата: Nexcom
        а телевизор слепому не подарил он ?

        Видеозапись, на которой президент Украины Петр Порошенко поздравляет с днем рождения лишившегося ног солдата украинской армии и дарит ему футбольный мяч, бьет рекорды в Сети. Ролик, опубликованный в YouTube 21 марта, за два дня набрал свыше миллиона просмотров и несколько тысяч комментариев.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 12:39
          я не про доказательства чего он дарил - я озвучил свою иронию. Вы меня неправильно поняли.
  4. pva1964 Звание
    pva1964
    +2
    Сегодня, 12:36
    какая довольная морда у этого недоумка этим котелком ему по морде
  5. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 12:44
    Этот алюминиевый Котелок, по задумке администрации, наверное должен напоминать вдове о "димитровском котле" в котором сгинул её незадачливый "чоловик". Могут "утешить"
    А в отчётных документах подтверждающих расходы, наверное написано - "Памятный кубок из серебра".
  6. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 12:45
    Военнослужащий ВСУ Сергей Гайдак был ликвидирован нашими бойцами во время боевых действий в Димитрове. И администрация Броваров Киевской области придумала способ поддержать его семью, презентовав ей бытовую технику, кухонный котелок.

    Ну, хоть не "ночную вазу". lol
  7. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 12:55
    Такой типичный чиновник каких большинство и у нас в России.Все у него хорошо,дети пристроены,дети не на войне,короче жизнь удалась.
  8. mavrus Звание
    mavrus
    +1
    Сегодня, 12:56
    Цитата: Ныробский
    Этот алюминиевый Котелок, по задумке администрации, наверное должен напоминать вдове о "димитровском котле" в котором сгинул её незадачливый "чоловик". Могут "утешить"
    А в отчётных документах подтверждающих расходы, наверное написано - "Памятный кубок из серебра".

    Слишком сложно для кастрюлеголовых...
    Проще натянуть на голову и скакать дальше...
  9. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 13:01
    О господи, как мало мозгов у этих животных, шутить не хочется.
  10. NICK111 Звание
    NICK111
    +2
    Сегодня, 13:01
    Фотографироваться с такой лыбой с вдовами и такими подарками могут только отмороженные циники.
    Придет время, и до этой дамочки дойдет вся чудовищность того, что сотворили с ее Родиной эти "хохмачи".
    Хотя, не все лечится временем.
  11. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +2
    Сегодня, 13:02
    Рожа чиновника весьма красноречивы. Ну, пусть они варятся в этом котле дешевого лицемерия и маразма, а мы тут точно не причем. Это их новая, самостийная сущность. Сучность…
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 13:09
    Рядом с женщиной стоит бодро и радостно улыбающийся украинский чиновник
    Ну и xаря у этого чиновника! Неужели на западной помощи так отъелся? wink
  13. Комментарий был удален.
    1. maximkrivihin Звание
      maximkrivihin
      0
      Сегодня, 13:36
      Потому что , Вы и ваши друзья , в тылу , на диване , нетерпеливо топая ногами , окончания СВО дожидаетесь , вместо того , что бы пойти и записаться добровольцами и приблизить это самую победу.
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +2
        Сегодня, 13:41
        Ишь ты умненький!!!! Мне 82 и большинство моих друзей тоже уже "в возрасте" и мы немцы, проданной вонючим Горбачёвым ГДР!!!
        1. maximkrivihin Звание
          maximkrivihin
          +1
          Сегодня, 13:52
          Ну так , Вам бы , в силу вашего возраста , понимать бы надо , что требовать от кого то успехов на фронте , не совсем то же самое , что самому этих успехов добиваться. Нужно понимать , что скорость продвижения войск , некоторым родом пропорциональна интенсивности боёв и неизбежными потерями в этих боях. Вы бы хотели , что бы кто то из ваших родных погиб , только потому , что кому то хочется что бы СВО закончилось по быстрее ?
    2. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 13:37
      Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
      почему сво дольше уже идет чем Великая Отечественная

      Так тож была ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ, а тут сво не война же, можно и не торопиться, хотя это не точно! soldier
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +1
        Сегодня, 13:43
        ..а сколько русских ребят да и люди в тылу погибают из-за того, что "это же всего лишь сво"....Ну да, ВВП НЕ Сталин!!!! am
  14. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 13:32
    А, этот даритель не сказал этой вдове, что собирается идти добровольцем в всу?
  15. sgr291158 Звание
    sgr291158
    +2
    Сегодня, 13:33
    Уровень заботы просто зашкаливает.
  16. Mazunga Звание
    Mazunga
    -2
    Сегодня, 13:41
    вдова щас получит гробовые да с новым котелком другого найдет
  17. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 14:17
    Кастрюлеголовой - кастрюлю! Самый раз. Пусть носит не снимая!!!!