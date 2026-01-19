Просто джонка…
Модель китайской джонки из набора деревянных деталей китайского производства. Фотография автора
Гончаров И. А., Фрегат «Паллада», 1857
Ближе к Шанхаю река заметно оживлялась: беспрестанно встречались джонки, с своими, красно-бурого цвета, парусами, из каких-то древесных волокон и коры.
Из толстокожего миндального ореха они вырежут вам джонку со всеми принадлежностями, с людьми, со всем; даже вы отличите рисунок рогожки; мало этого: сделают дверцы или окна, которые отворяются, и там сидит человеческая фигура.
Джонка была выкрашена голубым, красным и желтым цветами.
Рассказы о старинных судах. Нет, как бы мы ни относились к китайцам, хорошо или не очень, но вот отдать им должное мы должны. Потому что ни один народ на свете не сделал столько полезного для нашей цивилизации, как жители Поднебесной. Вы только подумайте, сколько всего они изобрели: компас, бумагу, тушь, акупунктуру, порох, ракеты (и многоствольные «ракетометы», которых в древности как огня боялись конные варвары). А еще многозарядный арбалет, фарфор, шелк и, наконец, такое судно, как джонка. Нет, интересные и оригинальные суда были и у других народов. Вот только они не сохранились, в то время как джонки как плавали по рекам и морям Индокитая тысячу лет назад, так и сейчас плавают и практически совсем не изменились.
Мы все довольно хорошо представляем себе из учебников истории, как выглядели корабли древних греков и римлян, многие сумеют отличить каравеллу Колумба от галеона Непобедимой армады, но только это все корабли из Европы. А как выглядели в это же время те же китайские корабли и как давно они появились?
Рисунок джонки из книги автора «Для тех, кто любит мастерить». М., «Просвещение», 1990
Согласно древней легенде, джонка в Китае была создана первым великим китайским правителем Фу Хси, родившемся в 2852 г. до н.э. Причем Фу Хси был сыном Нимфы, морской богини, и если на суше его спутником был конь, то на море — боевой корабль, который также являлся живым существом. Именно на джонке Фу Хси вступил в бой с морским драконом и победил его. Вот почему на носу джонки до сих пор часто рисуют глаза, а корпус украшают причудливыми цветами и узорами, похожими на шею дракона, чтобы таким образом отпугивать водяных духов и устрашать врагов.
Скорее всего, джонка появилась как речное судно. Глубина китайских рек невелика, поэтому строили их без киля, то есть изначально джонка — это лодка-плоскодонка. С выходом в море корпус их стал удлиняться и приобрел более округлые обводы.
Проекции деталей модели джонки, которые можно заказать вырезать при помощи лазера. Рисунок из книги «Для тех, кто любит мастерить». М., «Просвещение», 1990
Своеобразное парусное вооружение джонки не имело и не имеет аналогов и изготавливалось таким образом, чтобы противостоять свирепым тайфунам Южно-Китайского моря в Тихом океане. Были случаи, когда европейские суда получали повреждение рангоута, а то и просто переворачивались при тамошних ветрах, тогда как джонки могли совершать безопасные плавания.
Дело в том, что их паруса состояли из множества циновок, связанных по краям между собой, а также множества бамбуковых реев, к которым циновки подвязывались, образуя полотнище. Поднималось всё это единым фалом, проходившим через блок или шкив в топе мачты. Так как нагрузка на фалы и брасы паруса у джонки была очень велика, на них часто применялись вороты с постоянными рукоятками (по европейской судостроительной терминологии — брашпили) для «выхаживания» снастей. Сложенный парус джонки укладывали на специальные П-образные опоры, возвышающиеся над палубой, благодаря чему их палуба всегда оставалась свободной.
Собранный корпус китайской джонки без нижнего пояса обшивки, поэтому все шпангоуты и киль еще видны. Набор из Китая. Фотография автора
Такая конструкция была очень удобна тем, что позволяла легко изменять их площадь (брать рифы). Мачт на джонках было от одной до трёх (и даже до пяти!). Из-за тяжести парусной оснастки диаметр мачты у основания мог достигать одного метра. Примечательно, что китайские корабелы придумали делить корпуса на отсеки (еще одно полезное китайское изобретение!), что значительно повышало живучесть их судов и позволяло строить джонки достаточно большого размера и оставаться им на плаву при получении пробоины. В европейском кораблестроении такая технология получила распространение только в 60-е годы XIX века на кораблях с железной обшивкой. Что же касается размеров, то в среднем морские джонки имели длину 40-50 м.
Полностью обшитый корпус. Набор из Китая. Фотография автора
Якоря джонок чаще всего были составными из балок прочного и тяжелого тропического дерева, скрепленных железными коваными скрепами. До современных якорных цепей, которые в XV веке еще не были известны, на джонках (как и на современных им европейских судах) применялись якорные канаты, которые выбирали опять же при помощи брашпиля.
Управлялась джонка с помощью огромного перфорированного руля (прорезного, дырчатого), который, к тому же, предотвращал излишний дрейф «под ветер» плоскодонного бескилевого судна. Для этого руль часто опускали ниже плоскости днища и закрепляли специальными канатами, идущими от «пятки» руля к носу. При этом, если судно садилось на мель, руль просто выбивало вверх без повреждений. Джонки, особенно большого водоизмещения и размеров, имели шлюпки, закрепленные за кормовым транцем на талях, как и у европейских судов. На небольших джонках довольствовались соломенными или деревянными спасательными плотами, вертикально закрепленных на бортах.
Полная деталировка палубы: брашпили, стойки, румпель руля, трап… Фотография автора
Вооружение военных джонок, помимо традиционного абордажного оружия экипажа, включало пушки, нередко изготовленные из стволов железного дерева. Металлическими ядрами они стрелять не могли. Но вот картечью и зажигательными снарядами из бамбуковых стволов палили исправно. Не были такой уж большой редкостью и обычные бронзовые пушки. Джонки в плавании было в обычае украшать флагами и вымпелами; флюгеры на верхушках мачт помогали оценить направление ветра. Окрашивали джонки довольно ярко, в жизнерадостные сочные цвета: красный, светло-коричневый, голубой, желтый. На кормовом балконе часто рисовали целые картины: горы, облака, драконов. Паруса имели желтый или коричневый (чайный) цвет.
Именно на джонках (некоторые из них достигали очень больших размеров) знаменитый мореплаватель средневекового Китая Чжэн Хэ совершил плавание по Тихому океану, длившееся три года. За это время он посетил тысячи больших и малых островов и составил подробные карты.
Вот так выглядят у этой джонки паруса, закрепленные на мачтах. Фотография автора
И совершенство джонок было таково, что и в Индокитае они встречаются и сегодня, причем их конструкция за последние 400–500 лет совсем не изменилась. Почти все они служат еще плавучим жильем для их хозяев или являются рыболовными судами.
А еще нужно заметить, что китайская джонка — интересный объект для моделирования. Причем сделать ее модель можно как из бумаги и картона, так и из дерева. Свою первую джонку я сделал очень давно, где-то в 1990 г., когда писал книгу «Для тех, кто любит мастерить», как раз и выпущенную издательством «Просвещение» в 1990 году. Причем оказалось, что именно сегодня эта модель имеет полное право на «второе рождение». Дело в том, что практически все детали ее корпуса сегодня дощечка за дощечкой могут быть вырезаны методом лазерной резки. Ну а палубу и надстройку можно легко склеить из палочек-мешалочек для кофе. Готовые «доски» бортовой обшивки нужно будет наклеить на бумагу и… уже дольше собирать эту модель точно так же, как бумажную, то есть очень легко и просто!
Сугубо бумажную модель джонки можно сделать на основе материала, опубликованного в журнале «Левша» №1 за 2007 год, причем сегодня он доступен в Интернете со всеми его цветными развертками, включая даже подставку!
Деталировка модели крупным планом. Навес над местом рулевого – из крупноячеистой сетки, покрашенной в красный цвет с окантовкой из зеленой бумаги. Светильники – из тонких реек, внутри которых находятся… «бутылки для воды» из набора пластмассовых деталей в масштабе 1:35. Всего таких светильников на этой модели четыре. Фотография автора
Также через Интернет можно заказать и сборные модели джонок из деревянных деталей китайского производства, причем модели эти по сегодняшним меркам очень даже дешевы, то есть вполне доступны начинающим моделистам, включая деток, к тому же у них очень простой такелаж (возиться с которым дети обычно не любят!), хотя с некоторыми деталями повозиться придется.
Проверить, как это — собирать модели из деревянных деталей китайского производства, я решил на себе. Модель пятимачтовой джонки мне обошлась в 750 р., включая доставку. В наборе присутствовали вырезанные лазером детали корпуса, набор реек для парусов и мачт, нитки, ткань для парусов и очень лаконичная, но вполне понятная сборочная схема. Вот только деталировка модели очень даже подкачала. Не было на ней ни парусных, ни якорного брашпиля и П-образных стоек на палубу, которая у этой модели фактически была пустой. С другой стороны, все эти детали можно было легко сделать и самому.
Детали корпуса стыковались между собой в целом неплохо. Не представляло особого труда и изготовление парусов с наклеенными на них рейками. Хотя, с другой стороны, изготовление полукруглых креплений самих этих реек к мачтам было делом… требующим аккуратности и терпения. Во-первых, на пять мачт их понадобилось очень много. Во-вторых, их все пришлось мочить в воде и выгибать при помощи электрического паяльника! Готовые паруса были окрашены водной морилкой, надеты на мачты и в таком вот уже собранном виде вклеены в отверстия на палубе, где предварительно была установлена вся необходимая «мелочевка».
Готовая модель на подставке. На палубе специально нанесены следы эксплуатации. Фотография автора
Окрашивалась модель акриловыми красками. Цветная морда тигра на носу джонки (на фотографиях она не видна, но она есть) – заказанная в типографии термодекаль. Кстати, на флаге капиллярной ручкой выписан иероглиф «тигр», то есть это и есть название этой джонки! Чего на этой модели не хватает, так это якоря-кошки с четырьмя «рогами». Хочется сделать его как можно более реалистичным, масштабным и… не слишком трудоемким для изготовления. Подставка, на которую модель просто приклеена своим плоским днищем – самая простая: березовая дощечка из магазина «Леонардо», покрытая водной морилкой «под орех».
