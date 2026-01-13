Германия и Франция никак не поделят выделенные Киеву деньги

Германия и Франция никак не поделят выделенные Киеву деньги

Трещина в отношениях Франции и Германии продолжает расширяться, на этот раз французы и немцы не поделили выделенные Украине 90 млрд евро. Макрон хочет потратить эти средства на закупку вооружений исключительно в Европе, игнорируя США во главе с Трампом, Мерц выступает за закупку оружия у американцев. Немцев поддерживают голландцы.

Одобренный в декабре прошлого года кредит для Украины снова стал яблоком раздора для Европы. Смуту вносят французы, предлагая направить всю сумму на закупку вооружений у европейских стран. Желание Парижа понятно, во Франции имеется неплохое военное производство, а заключение многомиллиардных контрактов позволит французской экономике удержаться на плаву. Вот только это всё долго, и рассчитывать на быстрые поставки не стоит. А Киеву нужно сейчас и побольше.



Здесь в игру вступают Германия и Нидерланды, которые предлагают оставить выбор за Киевом, причем немцы и голландцы склоняются к тому, что оружие нужно закупать у американцев. Это будет гораздо быстрей, а для Украины это сейчас самое главное. При этом ни ФРГ, ни Нидерланды не против закупки европейских вооружений, но только в рамках долгосрочных контрактов. Кроме того, немцы не против сами заработать на этом, перехватив часть контрактов у Франции.

Германия не поддерживает предложения ограничить закупки определенных товаров в третьих странах и встревожена тем, что ненужным образом воспрепятствует самообороне Украины.


Чем закончится это противостояние, пока неизвестно, на днях ЕС обнародует официальный план «спасения Украины».
  1. алек Звание
    алек
    +3
    Сегодня, 12:43
    Здесь в игру вступают Германия и Нидерланды, которые предлагают оставить выбор за Киевом, причем немцы и голландцы склоняются к тому, что оружие нужно закупать у американцев.

    Киев предпочëл бы наликом.
    1. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:51
      Цитата: алек
      Киев предпочëл бы наликом.

      Какая разница чем брать, это оружие уже официально регистрируется по всему миру .Хоть апельсинами, лишь бы много
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 13:02
      Эти два клоуна Бим и Бом на фото могут верещать и пинать друг друга сколько угодно. Все будет так, как замутит директор этого цирка доня трамп, а им останутся картофельные очистки..... negative
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 13:09
        Цитата: майор Юрик
        Эти два клоуна Бим и Бом

        Биба и Боба.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 13:29
        Цитата: майор Юрик
        Все будет так, как замутит директор этого цирка доня трамп, а им останутся картофельные очистки.

        Доню не допустят, акушерка будет распоряжаться.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 14:23
          Цитата: carpenter
          Цитата: майор Юрик
          Все будет так, как замутит директор этого цирка доня трамп, а им останутся картофельные очистки.

          Доню не допустят, акушерка будет распоряжаться.
          Это только акушерке так кажется... А потом придёт Трамп и отберёт всё, включая картофельные очистки. В качестве утешения скажет что-нибудь про демократию и трансатлантизм...
    3. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 13:08
      Киев предпочëл бы наликом
      Так для них предпочтительнее wink wink
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:49
    Макарон не в тренде ,а как же откаты Дональду Трампу ?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 13:26
      Откаты ВПК США как раз делает немецкий "Rheinmetall" ( он же аффилирован с ВПК США) . а вот у Макарона ВПК( (Dassault Aviation, Naval Group, Safran, Thales) как раз конкуренты амеров . Вот они ( немцы и французы) одеяло и тянут каждый на себя. laughing
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 14:25
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Вот они ( немцы и французы) одеяло и тянут каждый на себя.

        Пусть всех их убьёт Трамп. wassat
  3. NICK111 Звание
    NICK111
    +2
    Сегодня, 12:51
    Как Дон скажет, так и поделят. Амерам достанутся эти деньги, амерам, а не вам шестеркам.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:15
    А табачек то врозь... пущай бодаются, на это занимательно посмотреть.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 13:29
      Макарона поддержали Греция и Кипр , а Мерца голландцы с испанцами и др. , Словакия, Чехия и Венгрия вообще не участвуют в этом блудняке .
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:52
        А над всеми ними РЕЕТ.... Польша wink
        Они б и рады откусить вкусняшку, да рылом не вышли! lol
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 13:52
          это так )))))))))))))))100 %
  5. sgr291158 Звание
    sgr291158
    0
    Сегодня, 13:29
    Аааа смех, каждый хочет урвать себе, а клоун сидит и репу чешет, сколько ему останется.
  6. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 13:41
    Разборки в банде обычное дело. Палить друг в друга из револьверов они не будут, им достаточно, чтобы друг в друга стреляли туземцы, поэтому так или иначе договорятся.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:57
    Клоуны. Скорпионы в банке. На 2 не пробовали делить? laughing Тем более, это вроде на 2 года. Где она 404 будет через 2 года? И где будут интересы стран ЕС в отношении 404 через два года.