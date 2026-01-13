Германия и Франция никак не поделят выделенные Киеву деньги
Трещина в отношениях Франции и Германии продолжает расширяться, на этот раз французы и немцы не поделили выделенные Украине 90 млрд евро. Макрон хочет потратить эти средства на закупку вооружений исключительно в Европе, игнорируя США во главе с Трампом, Мерц выступает за закупку оружия у американцев. Немцев поддерживают голландцы.
Одобренный в декабре прошлого года кредит для Украины снова стал яблоком раздора для Европы. Смуту вносят французы, предлагая направить всю сумму на закупку вооружений у европейских стран. Желание Парижа понятно, во Франции имеется неплохое военное производство, а заключение многомиллиардных контрактов позволит французской экономике удержаться на плаву. Вот только это всё долго, и рассчитывать на быстрые поставки не стоит. А Киеву нужно сейчас и побольше.
Здесь в игру вступают Германия и Нидерланды, которые предлагают оставить выбор за Киевом, причем немцы и голландцы склоняются к тому, что оружие нужно закупать у американцев. Это будет гораздо быстрей, а для Украины это сейчас самое главное. При этом ни ФРГ, ни Нидерланды не против закупки европейских вооружений, но только в рамках долгосрочных контрактов. Кроме того, немцы не против сами заработать на этом, перехватив часть контрактов у Франции.
Чем закончится это противостояние, пока неизвестно, на днях ЕС обнародует официальный план «спасения Украины».
