Армения попросит Россию убрать пограничников с заставы на турецкой границе

Армения попросит Россию убрать пограничников с заставы на турецкой границе

Армянские власти намереваются в ближайшее время убрать российских пограничников с пункта пропуска заставы Ахурик, расположенной на границе с Турцией.

Как сообщает азербайджанская пресса со ссылкой на источники в дипломатических кругах, соответствующее решение уже принято Ереваном и в настоящее время проводится оценка состояния железнодорожного полотна в сторону Турции. В то же время турецкая сторона уже начала строительство соответствующей инфраструктуры в районе пункта пропуска Маргара. Кроме того, в Армении утверждают, что стороны обсуждают технические детали открытия границы и восстановления железнодорожного сообщения Карс — Гюмри.



При этом в 2025 году для властей Армении «нормализация» отношений с Турцией стала главным политическим проектом, а для турок эта тема по-прежнему остается второстепенной и жестко привязанной к армяно-азербайджанским отношениям. Несмотря на то, что в Ереване выражают готовность в любой момент открыть границу с Турцией, Анкара явно не готова брать на себя какие-либо конкретные обязательства, предполагающие равноправное партнерство с Арменией.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян публично обратился к России с просьбой срочно отремонтировать железнодорожные участки, ведущие к границам Азербайджана и Турции. Пашинян подчеркнул, что требуется не частичный ремонт, а полное восстановление полотна.

Несмотря на то, что железнодорожная система Армении с 2008 года на 30 лет передана в концессионное управление «Южно-Кавказской железной дороги», дочерней структуры РЖД, Пашинян заявил, что Ереван готов вернуть дороги в собственность Армении, если окажется, что в России «есть проблемы по части своевременного восстановления этих участков».
31 комментарий
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 12:59
    Ну а что,к этому всё и шло и уже давно,будет и дальше всё в этом духе,вон вчера посла вызвали на "ковер" якобы из-за Соловьева.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:20
      Ропот 55
      Сегодня, 12:59
      Ну а что,к этому всё и шло и уже давно,будет и дальше всё в этом духе,вон вчера посла вызвали на "ковер" якобы из-за Соловьева.

      hi Опять этот соросовский выкормыш на грубость нарывается?
      Пусть объявляет всеармянскую стройку века, собирает соплеменников со всего света, коих по данным тырнета около 12-13 млн. чел., в одной России, к примеру около 2,5 млн. всего неофициальных, при всём при том в самой армендии проживает около 3 млн. чел., а многочисленная диаспора Краснодарского края по неофициальным данным насчитывает около 0,5 млн. чел.
  2. Сергей28 Звание
    Сергей28
    +11
    Сегодня, 13:00
    Еще один яркий провал внешней политики в ближнем зарубежье 35-летних временщиков во власти.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 13:14
      Еще один яркий провал внешней политики в ближнем зарубежье

      Они же нас кормили, вы забыли что ли ?
      1. cast iron Звание
        cast iron
        0
        Сегодня, 14:12
        Они же нас кормили, вы забыли что ли ?


        Кормили лапшой и сказками о "великом" и "безоблачном" завтра! О 25 млн высокооплачиваемых, высокоинновационных рабочих местах? И о прочей подобной шляпе.
    2. Sergei Timofeich Звание
      Sergei Timofeich
      0
      Сегодня, 14:17
      Когда армяне бузили под руководством Пашиняна,надо было его выкрасть и судить за наркоту,а Путину лично провозгласить,что теперь он управляет Арменией,так что ли надо было?
  3. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +8
    Сегодня, 13:04
    Да ради Бога, как говорится: "Баба с возу, кобыле легче". Мы десятилетиями обеспечиваем за свой счёт безопасность чужих границ, в то время как наши границы без проблем пересекают орды диких мигрантов-нелегалов с закавказья и средней азии.
  4. MrFox Звание
    MrFox
    +4
    Сегодня, 13:06
    В Анталью теперь посуху. Красота
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +9
    Сегодня, 13:08
    Не поняла! Пограничников уберите, а ж/д отремонтируйте! Вам надо, вы и ремонтируйте!
    1. NICK111 Звание
      NICK111
      +11
      Сегодня, 13:13
      Турки им отремонтируют, руками армян и за деньги армян. Разбежались. Привыкли с советских времен все на блюдечке "сестричкам".
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        +6
        Сегодня, 13:29
        Самое интересное, что турок армяне за это будут благодарить, судя по всему, а нас бы за бесплатный ремонт ещё больше невзлюбили. Вот как работает эта психология? belay
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 13:34
          Тарелка hi ,там много где в странах бывшего СССР Россия строит ,выделяет средства, поддерживает программы социальные а в ответ,а ответ никому не нравится.
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 13:58
          Цитата: Тарелка
          Самое интересное, что турок армяне за это будут благодарить

          А когда турки армян в следующий раз резать начнут - пусть не в прямом смысле слова, а более изощрённым и "цивилизованным" способом - нам как реагировать на их вопли о "вековом братстве" и "одной вере"?
          Докричится мальчик "Волки!!! Волки!!!" И в самом деле волки придут.

          Вспомним Пашиняна?
          Или, как обычно, "поймём и простим"?
          1. Тарелка Звание
            Тарелка
            +2
            Сегодня, 14:00
            Цитата: Zoldat_A
            Вспомним Пашиняна?
            Или, как обычно, "поймём и простим"?

            Я лично вспомню. И, как бы грешно это не было, позволю себе посмеяться вслух.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 14:10
              Цитата: Тарелка
              Цитата: Zoldat_A
              Вспомним Пашиняна?
              Или, как обычно, "поймём и простим"?

              Я лично вспомню. И, как бы грешно это не было, позволю себе посмеяться вслух.

              Вместе вспомним. drinks И посмеёмся вместе.

              Думаю, один Пашинян не понимает, как для него лично всё это закончится. К чему приведёт - представляет в общих чертах. Заказчики его проинформировали о целях. А вот про свою собственную судьбу не думает, как и многие. Зе, например, европейские "лидеры (падения) общественного мнения".
    2. Павел Логачев Звание
      Павел Логачев
      0
      Сегодня, 13:42
      Никогда не было и вот опять https://eadaily.com/ru/news/2019/09/20/strasti-vokrug-yukzhd-rabotaem-v-obychnom-rezhime-ili-razryvaem-kontrakt
  6. moneron Звание
    moneron
    +2
    Сегодня, 13:26
    Армения все...в нашей защите не нуждается. Обидно...но скоро нам как когда то американцам, будут кричать в лицо...гоу хоум рашен. Мож правда пока сосредоточиться внури страны... Сил то на влияние в мире сейчас нет. Одним ядерным орешником в друзья не заманишь.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 13:37
      Цитата: moneron
      будут кричать в лицо...гоу хоум рашен.

      А разве не кричат ???
    2. Sergei Timofeich Звание
      Sergei Timofeich
      0
      Сегодня, 14:19
      В друзья не заманивают,а покупают элиту,а для черни пишут альтернативную историю.У нас таких навыков нет...
  7. пылесос Звание
    пылесос
    +6
    Сегодня, 13:27
    А. что там делают Российские пограничники, нам это нужно? Пусть Армяне сами охраняют свою границу
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 13:33
    Пашинян заявил, что Ереван готов вернуть дороги в собственность Армении

    Раз заявил, то предлог отобрать ж/д всегда найдёт.
    Гланое - "Россия восстанови нам железную дорогу !" А мы тебя потом пробросим, у нас теперь "кореша не разлей вода" турки.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 13:46
      carpenter hi ,а что схема "закачаешся" сначала вы отремонтируете нам Ж.Д. по последнему слову техники,а потом мы вас попросим на выход,вон как с Лукойлом,и ремонт и дорога и новые "кореша" а платит пусть Москва.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 13:53
        Цитата: Ропот 55
        вон как с Лукойлом,и ремонт и дорога и новые "кореша" а платит пусть Москва.

        Ну все знают, что армянин и еврей считает себя самыми хитрыми и думают, что ихнюю хитрость никто не видит.
  9. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +3
    Сегодня, 13:39
    Армения попросит Россию убрать пограничников с заставы на турецкой границе

    Попросит или уже попросила?
    Может хватит мыкать горе с армянами и им подобными? Нет желания - уберите наших парней из чужой страны, их жизни пригодятся на родной земле.
    А заодно и начните чистить российскую землю от граждан Армении, имеющих армянское гражданство, и разных центров дружбы и взаимопонимания.
    Мы уже пренебрегли Конституцией, где прописано такое:
    Статья 14 Конституции Российской Федерации закрепляет принцип отделения церкви (религиозных объединений) от государства. Это соответствует принципам светского государства, в котором не существует официальной религии и ни одно из вероучений не признаётся обязательным или предпочтительным.

    Свобода совести не должна мешать гражданам ни жить, ни свободно передвигаться по русским городам, ни выслушивать наставления, ни лицезреть чуждые для нашей страны обычаи.
    Своей страной нужно заниматься!
  10. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:48
    России давно пора вывести свои войска из Армении. Сухопутной границы у РФ с Арменией нет, поэтому и охранять армян от турок России никчему. Пость армяне сами себя защищают, а российские войска нужны в России, на ЛБС.
    p.s. Разведцентр из Лурдес (Куба), который позволял прослушивать четверть США вывели, ВМБ из Камрани (Вьетнам), которая позволяла контролировать южную часть Тихого и Индийский океаны вывели, а за никому не нужную Армению зачем то держимся.
  11. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 13:49
    Разобрать ко всем чертям всю железную дорогу по всей Армении, чтоб и следов даже не осталось. Мосты изничтожить, тоннели взорвать. Это же наследие проклятой империи.
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 13:49
    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян публично обратился к России с просьбой срочно отремонтировать железнодорожные участки, ведущие к границам Азербайджана и Турции.

    Это как раз к той информации, кто союзник России и/или не очень wink .
    Насчет вывода контингента РФ, если не вброс, Пашинян доскачется, что не только Арарат, Карабах, а Армения станет автономией Азербайджана и/или Турции. Со всеми вытекающими...
  13. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 13:50
    Надо удовлетворить просьбу yes laughing
  14. Енотович Звание
    Енотович
    -1
    Сегодня, 14:07
    C ними бы еще строгий визовый режим ввести. Но у банкротов-импотентов и идеи такой даже не возникнет. Как же можно обидеть очередной "браццкий" народец.
  15. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 14:07
    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян публично обратился к России с просьбой срочно отремонтировать железнодорожные участки, ведущие к границам Азербайджана и Турции. Пашинян подчеркнул, что требуется не частичный ремонт, а полное восстановление полотна.

    В России денег много, выделят на ремонт.
    Армянские власти намереваются в ближайшее время убрать российских пограничников с пункта пропуска заставы Ахурик, расположенной на границе с Турцией.

    Политика Кремля - своим отчим , чужим отец.
  16. cmax Звание
    cmax
    0
    Сегодня, 14:21
    Думаю и дорогу отремонтируем и пограничников уберем ( тем более там большинство из них армяне, принявшие российское гражданство) и скидки на газ, нефть дадим. Кто то имеет Профит от всего этого. Имхо.