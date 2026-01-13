Новое правительство Чехии обвинило прежнее в секретных военных поставках Киеву

Новое правительство Чехии обвинило прежнее в секретных военных поставках Киеву

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что предыдущее правительство тайно направило Украине оружие и боеприпасы на сумму около 700 миллионов евро. Все это прошло мимо публичного контроля.

По словам Бабиша, в чешский бюджет «по-тихому» было заведено 17,1 миллиарда крон, которые ушли на вооружение украинского режима. Причем, как он утверждает, операция была засекречена полностью – без обсуждений в парламенте и без какого-либо общественного отчета. Формально – ради безопасности. Фактически – чтобы никто лишний раз не задавал вопросов.



Бывший премьер Петр Фиала, в свою очередь, обрушился с критикой уже на самого Бабиша. По его версии, нынешний глава правительства просто не понимает, с чем имеет дело. Публичное обсуждение таких поставок, заявил Фиала, угрожает безопасности чешских компаний, задействованных в логистике и производстве, а также наносит прямой экономический ущерб.

Весной 2024 года именно Прага стала одним из ключевых узлов западной «снарядной логистики». Тогда чешское правительство запустило инициативу по скупке крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов в третьих странах с последующей отправкой их на Украину.

Результаты этой акции оказались более чем впечатляющими. В 2024 году ВСУ получили по этой линии около 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, а в 2025-м – еще на 300 тысяч больше.

Ранее Бабиш заявил, что Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета, так как самим нужнее. Он добавил, что Киев никогда не вернет эти деньги.
  1. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 13:37
    Новое правительство Чехии обвинило прежнее в секретных военных поставках Киеву

    Хех, ещё бы в тюрьму предшественников отправили.
    Ну а что, если есть секреты, значит есть и откаты, а откаты это коррупция, а коррупция это отмывание денег и неуплата налогов.
    Весьма серьёзное преступление.
    Пользуйтесь, не благодарите. wassat
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:50
      Цитата: К-50
      а коррупция это отмывание денег и неуплата налогов.
      Весьма серьёзное преступление.

      Что то на Западе я не видел и не слышал, чтобы за это в турму сажали.
      Вот в Южной Корее, там блюдут закон - 66-летняя Пак Кын Хе стала третьим в истории Южной Кореи лидером государства, признанным виновным в коррупции. . Чон Ду Хван осужден за взяточничество, коррупцию, Ро Дэ У был осужден за коррупцию.
      1. К-50 Звание
        К-50
        +1
        Сегодня, 13:52
        Цитата: carpenter
        Что то на Западе я не видел и не слышал, чтобы за это в турму сажали.

        В пин до стане это самое злостное преступление, страшнее убийства. yes
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 13:55
          Цитата: К-50
          В пин до стане это самое злостное преступление, страшнее убийства.

          Оно то так, вот только не помню, чтобы там кого то за это преступление посадили. Ну если что мелкого клерка, который спёр тысячу баксов.
          1. faiver Звание
            faiver
            0
            Сегодня, 14:15
            успевают по быстрому откупиться......
          2. К-50 Звание
            К-50
            0
            Сегодня, 14:23
            Цитата: carpenter
            Оно то так, вот только не помню, чтобы там кого то за это преступление посадили. Ну если что мелкого клерка, который спёр тысячу баксов.

            Я сейчас не помню, но там садили и голливудских звёзд, продюсеров, певиц/певцов и многих других. Политиков вот не помню. наверное они и отмазывались.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 13:39
    Ну и что с того??? Или этот "товарищ" Бабий к ответу предыдущего "товарища" призовёт??? Или Киев заставит заплатить??? Так Киев МВФ кинул с выплатами а тут Чехия да и дела давно минувших дел.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 14:11
      Цитата: Ропот 55
      Или этот "товарищ" Бабий к ответу предыдущего "товарища" призовёт??? Или Киев заставит заплатить???

      Так хоть не будут на украину оружие поставлять, и то хлеб
  3. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 13:40
    Фиала...... угрожает безопасности чешских компаний, задействованных в логистике и производстве, а также наносит прямой экономический ущерб.

    Он правильно сказал. Чешские компании производят оружие для украины, осуществляют его логистику, обучают бандеровцев, загружают производственные мощности ВПК. А премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не понимает.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 13:40
    Публичное обсуждение таких поставок, заявил Фиала, угрожает безопасности чешских компаний, задействованных в логистике и производстве, а также наносит прямой экономический ущерб.

    Ущерб кому? Фиала и компания? laughing
    Заседание в парламенте можно было провести закрытым.
    Если новость не популизм, движения идут. Медленно.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 13:42
    Он добавил, что Киев никогда не вернет эти деньги.
    Я ещё с давних времён говорю - "Не давай денег украинцу, он их тебе никогда не вернёт", даже если ты его считаешь корешом.
  6. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 13:48
    Бывший премьер Петр Фиала, в свою очередь, обрушился с критикой уже на самого Бабиша. По его версии, нынешний глава правительства просто не понимает, с чем имеет дело.
    Интересное кино получается, если копнуть глубже и посмотреть кто же это такой, бывший премьер Чехии: Петр Фиала, а также как он связан с Украиной через своего брата Томаша Фиалы. В открытых источниках есть вот такая информация:
    Отрывок из статьи 2021года"Украинский наместник Сороса — главный медиамагнат Незалежной"
    Партнером Томаша Фиалы является украинский олигарх Виктор Пинчук, зять Леонида Кучмы. Кроме «соросят» из партии «Слуга народа», Фиала целиком контролирует основанную солистом «Океана Эльзы» Святославом Вакарчуком партию «Голос». Через Фиалу Джордж Сорос финансирует львовский Украинский католический университет (УКУ) — кузницу кадров всех украинских «майданов». Ректор УКУ Борис Гудзяк — нунций Ватикана во Франции, Швейцарии и странах Бенилюкса. По совместительству Гудзяк — гражданин США, друг Хиллари Клинтон, фактический представитель Демократической партии США на Украине. Родной брат украинского наместника Сороса Петр Фиала — зампред нижней палаты парламента Чехии, лидер проамериканской Гражданско-демократической партии Чехии, один из главных рупоров антироссийской политики официальной Праги.
    Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/05/27/ukrainskiy-namestnik-sorosa-glavnyy-mediamagnat-nezalezhnoy
  7. LuzinI Звание
    LuzinI
    +1
    Сегодня, 13:54
    Болтуны! Чехи продолжат поставлять снаряды Украине (глава МИД Чехии это подтвердил на встрече с украинцами). Бизнес оказался выгодным.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:01
    Деньги не пахнут... или пахнут?
    Вопрос... будут разбиратся, искать виновных и... карат, или все это делается для "красного словца"?
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 14:12
    В этих заявлениях нет ничего, кроме желания новых властей стрясти деньжат со старых властей и показать себя борцунами с коррупцией. Как можно ТАЙНО отгрузить боеприпасов на 700 лимонов евро? Это какая-то сказка для слабоумных. Но чехам без разницы. Им что на Гитлера, что на англосаксов горбатиться.