Политика длинной руки: Китай реагирует на новые пошлины США за торговлю с Ираном

2 851 10
Китайские власти прокомментировали заявление Дональда Трампа о введении дополнительных 25-процентных пошлин в отношении товаров из стран, торгующих с Ираном. Как уже сообщало «Военное обозрение», Китай вместе с Россией, Индией, Турцией и ОАЭ является крупнейшим торговым партнёром Исламской Республики: примерно 15% закупаемой Китаем нефти имеет иранское происхождение.

Посольство Китая в США заявляет о том, что президент Трамп позволяет себе проводить «политику длинной руки»:



Мера, озвученная президентом Соединённых Штатов Америки, является прямым давлением и принуждением. Ни по одному из существующих законов международного права ни одно государство не может диктовать другому государству свою волю по поводу того, с кем и в каких валютах торговать.

Китайские дипломаты дают понять, что такими мерами Вашингтон сам отталкивает торговых партнёров.

В Пекине добавляют, что действия США подрывают сложившуюся мировую финансово-экономическую систему, обесценивают значение ВТО. В свою очередь эти действия ведут к тому, что ежегодно объёмы международных операций в американских долларах снижается.

По разным данным, объёмы долларовых операцией в международной торговле по итогам 2025 года составили от 37 до 40%. В 1999 году было почти 75%. Таким образом, за четверть века показатель рухнул практически вдвое. Правда, сегодня Трамп утверждает, что «возвращает доллару глобальное лидерство». Статистика говорит об обратном. Хотя доллар всё же продолжает оставаться самой популярной валютой в мире.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:58
    Вопрос... исключить из собственной торговли иностранную валюту!!!
    Если подумать, решение такого крупного военного, политического, экономического ИГРОКА на международной арене, может... а давайте подождём, посмотрим, кто, что будет делать и что у них получится?!?!?!
  2. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +7
    Сегодня, 13:58
    По разным данным, объёмы долларовых операцией в международной торговле по итогам 2025 года составили от 37 до 40%. В 1999 году было почти 75%. Таким образом, за четверть века показатель рухнул практически вдвое.

Ну как тут не вспомнить Мюнхенскую речь Путина?

    Ну как тут не вспомнить Мюнхенскую речь Путина?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +6
      Сегодня, 14:05
      Цитата: Владислав_В
      По разным данным, объёмы долларовых операцией в международной торговле по итогам 2025 года составили от 37 до 40%. В 1999 году было почти 75%. Таким образом, за четверть века показатель рухнул практически вдвое.

      Ну как тут не вспомнить Мюнхенскую речь Путина?

      "Закат Америки вручную" увидеть не надеялся - люди столько не живут.
      Если за следующие 25 лет долларовая торговля упадёт ещё вдвое - то я обязуюсь эти 25 лет прожить, чтобы посмотреть.

      Доллары - это кровь Америки, которую она сосёт со всего мира. И 15-20% мировой торговли Америки - это кирдык той Америке.
      И да.
      Трампу ещё один срок в Белом доме, да его приемнику ещё пару сроков - и, думаю, всё самое "весёлое" для Америки наступит гораздо раньше.
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        +5
        Сегодня, 14:12
        Цитата: Zoldat_A
        Доллары - это кровь Америки, которую она сосёт со всего мира.

        По сути, доллар — это кусок экономики, украденной у стран, вынужденных им пользоваться.
  3. Тополь Звание
    Тополь
    -6
    Сегодня, 13:58
    Китай реагирует на новые пошлины США за торговлю с Ираном
    Такая себе реакция: бла-бла-бла.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 14:26
      Реакция и не может быть другой. Китай легко заместит иранскую нефть на том же БВ - особо логистику и менять не придется. А вот потеря рынка США для Китая гораздо серьезнее, попасть на этот рынок многие мечтают - можно сказать очередь стоит. Тема с китайскими редкоземельными металлами тоже весьма сомнительная, в перспективе для США они могут оказаться и не востребованы. Трамп не зря на Гренландию глаз положил - там второе (после Китая) месторождение редкоземов
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 14:13
    ❝ Трамп позволяет себе проводить «политику длинной руки» ❞ —

    — Так и будет проводить, пока по рукам не надавали ...
    (Если смогут)
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +2
    Сегодня, 14:15
    Если даже не брать происки РФ и КНР, то сами США блокируют оплаты в долларах.
    Мне кажется, если посчитать скидки, которые мы предоставляем за энергетику КНР и Индии, лучше сделать торговлю сразу в рублях. Пусть интересанты покупают рубли, продают нам что то за рубли ...и покупают за рубли у нс что то, что им надо. Это даст возможность торговать своими фьючерсами на нефть-газ
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 14:15
    В Пекине добавляют, что действия США подрывают сложившуюся мировую финансово-экономическую систему, обесценивают значение ВТО.
    Сразу вспоминается начало 00-х годов. Как наши либерасты доказывали необходимость вступления в эту организацию! Вступили. А оказалось, что вступили в какую-то коричневую вязкую субстанцию. ВТО по факту не существует. Трамп это только подтвердил.
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 14:28
      Цитата: Eugen 62
      В Пекине добавляют, что действия США подрывают сложившуюся мировую финансово-экономическую систему, обесценивают значение ВТО.
      Сразу вспоминается начало 00-х годов. Как наши либерасты доказывали необходимость вступления в эту организацию! Вступили. А оказалось, что вступили в какую-то коричневую вязкую субстанцию. ВТО по факту не существует. Трамп это только подтвердил.

      ВТО - универсальная открывашка рынков развивающихся стран, с экономикой, априори более слабой относительно "развитых стран". Она облегчает убийство не каких-то отдельных предприятий развивающихся стран (в том числе и России), а целых отраслей разом.