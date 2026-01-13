Политика длинной руки: Китай реагирует на новые пошлины США за торговлю с Ираном

Мера, озвученная президентом Соединённых Штатов Америки, является прямым давлением и принуждением. Ни по одному из существующих законов международного права ни одно государство не может диктовать другому государству свою волю по поводу того, с кем и в каких валютах торговать.

Китайские власти прокомментировали заявление Дональда Трампа о введении дополнительных 25-процентных пошлин в отношении товаров из стран, торгующих с Ираном. Как уже сообщало «Военное обозрение», Китай вместе с Россией, Индией, Турцией и ОАЭ является крупнейшим торговым партнёром Исламской Республики: примерно 15% закупаемой Китаем нефти имеет иранское происхождение.Посольство Китая в США заявляет о том, что президент Трамп позволяет себе проводить «политику длинной руки»:Китайские дипломаты дают понять, что такими мерами Вашингтон сам отталкивает торговых партнёров.В Пекине добавляют, что действия США подрывают сложившуюся мировую финансово-экономическую систему, обесценивают значение ВТО. В свою очередь эти действия ведут к тому, что ежегодно объёмы международных операций в американских долларах снижается.По разным данным, объёмы долларовых операцией в международной торговле по итогам 2025 года составили от 37 до 40%. В 1999 году было почти 75%. Таким образом, за четверть века показатель рухнул практически вдвое. Правда, сегодня Трамп утверждает, что «возвращает доллару глобальное лидерство». Статистика говорит об обратном. Хотя доллар всё же продолжает оставаться самой популярной валютой в мире.