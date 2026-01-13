Американский министр войны Пит Хегсет заявил, что «чуваки в платьях»* (*движение ЛГБТ признано экстремистским в России) больше не будут отвлекать военнослужащих армии США от военной службы.По словам Хегсета, нынешнее американское военное командование стремится возродить в армии США «дух воина» и для этого необходимо избавиться от «мусора» и отвлекающих факторов. К таковым глава американского министерства войны относит внедренную прежними властями так называемую политику «инклюзивности, равенства и разнообразия». Кроме того, Хегсет намерен полностью отказаться от поклонения изменению климата, социальной справедливости и политкорректности.Хегсет считает красноречивым показателем эффективности новой политики Пентагона недавнюю операцию по захвату американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Министр войны хвастается, что американские военнослужащие оказались «невероятно хороши в своей работе» и продемонстрировали свои возможности всему остальному миру.Кроме того, Хегсет считает необходимым внедрение систем искусственного интеллекта для анализа соцсетей. По его мнению, таким образом возможно улучшить принятие военных решений. Глава министерства войны убежден, что уже в самом ближайшем времени ИИ станет неотъемлемой частью американской армии и позволит Пентагону использовать массивы данных, накопленных за несколько прошедших лет.

