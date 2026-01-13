Хегсет: «чуваки в платьях» больше не будут отвлекать американских военных

Американский министр войны Пит Хегсет заявил, что «чуваки в платьях»* (*движение ЛГБТ признано экстремистским в России) больше не будут отвлекать военнослужащих армии США от военной службы.

По словам Хегсета, нынешнее американское военное командование стремится возродить в армии США «дух воина» и для этого необходимо избавиться от «мусора» и отвлекающих факторов. К таковым глава американского министерства войны относит внедренную прежними властями так называемую политику «инклюзивности, равенства и разнообразия». Кроме того, Хегсет намерен полностью отказаться от поклонения изменению климата, социальной справедливости и политкорректности.



Хегсет считает красноречивым показателем эффективности новой политики Пентагона недавнюю операцию по захвату американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Министр войны хвастается, что американские военнослужащие оказались «невероятно хороши в своей работе» и продемонстрировали свои возможности всему остальному миру.

Кроме того, Хегсет считает необходимым внедрение систем искусственного интеллекта для анализа соцсетей. По его мнению, таким образом возможно улучшить принятие военных решений. Глава министерства войны убежден, что уже в самом ближайшем времени ИИ станет неотъемлемой частью американской армии и позволит Пентагону использовать массивы данных, накопленных за несколько прошедших лет.
  1. marchcat Звание
    marchcat
    +2
    Сегодня, 14:12
    Ещё как будут, но только тайно ... это же не мода "мужики в платьях" это образ жизни и от него ни куда не деться.
  2. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +2
    Сегодня, 14:15
    А что так, все было так толерантненько! Опять же все дела под боком, ходить никуда не надо, прямо в кубрике..... laughing
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 14:16
    Кстати, а куда подевалось движение "ниггеры имеют значения"? Или больше не имеют? Политтехнологии такие чудные.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:17
    Увы, у полосатиков опять входят в моду, нормальные парни...
    Вряд ли это хороший признак для всех кто считал, что полосатики уже Фсё. soldier
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      0
      Сегодня, 14:23
      Трамп всё больше и больше покушается на "святое" глобалистские ЛГБТ и ФРС!Виден явный конфликт интересов.
  5. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 14:18
    Интересно, у американского ЛГБТ есть свой сайт по аналогии с украинским "Миротворцем"? Если нет, то предлагаю им название для него - "Backdoor" ("Чёрный ход").

    Туда его, этого Хегсета... laughing feel
  6. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 14:19
    министр войны Пит Хегсет заявил, что «чуваки в платьях»*

    То-то Урсулка все в брюках щеголяет! laughing
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 14:27
      В мини юбке это будет вообще фильм-ужасов!)))
  7. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 14:20
    Вот таким гуманоидам непонятной сексуальной ориентации в платьях теперь в Армии США не место!
  8. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 14:22
    Да, как говорится: один раз "чувак в платье" не чувак. Не отмоетесь.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:28
    Хегсет пусть не торопится ,вполне возможно в ВМС США есть экипажи кораблей и подводных лодок у которых в гардеробе есть платья ,парики ,туфли на шпильках ( целые экипажи,других там нет )..Как жахнут по Пентагону.