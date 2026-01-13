Комитет Рады поддержал отставку главы СБУ со второй попытки
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки со второй попытки поддержал увольнение главы СБУ (Службы безопасности Украины) Василия Малюка* (входит в перечень террористов и экстремистов в РФ).
Голосование вышло не совсем однозначным: 12 – «за», один воздержался, пятеро выступили против. Причем, как признаются сами депутаты, накануне шло откровенное давление, чтобы добиться «правильного» результата. Заседание собрали повторно именно под Малюка* – чтобы, как выразился один из парламентариев, «додавить» его.
Теперь дело за остальными депутатами. По словам Ярослава Железняка, голосование в Раде состоится уже сегодня, и у власти, судя по всему, есть необходимые 226 голосов.
Отдельная интрига – кто будет руководить СБУ. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия дал понять, что новую кандидатуру пока вносить не будут. Исполнять обязанности продолжит Евгений Хмара, а Зеленский будет наблюдать, как он себя проявит. Если же сейчас Малюка* оставили бы в должности, то, по словам Арахамии, Хмару отправили бы командовать спецподразделением «Альфа».
Напомним, еще 12 января тот же самый комитет отказался поддержать отставку главы СБУ. Но уже через сутки позиция изменилась. Скорость переобувания говорит о том, что решение «наверху» давно принято.
