Соединенным Штатам удалось получить некое устройство, которое вызывает так называемый «гаванский синдром». Как сообщает CNN со ссылкой на источники, аппарат купили за «восьмизначную сумму» в ходе секретной операции.Пентагон в течение года изучал и испытывал некое устройство, которое в США подозревают в вызывании так называемого «гаванского синдрома», названного так по месту появления. Как ранее сообщал Госдеп США, с 2016 года не менее 40 американских дипломатов было подвергнуто «внешнему воздействию» или «акустическим атакам» с помощью «направленной энергии». Затем аналогичные симптомы были обнаружены у американских госслужащих по всему миру. Однако медики ничего не нашли.И вот в январе 2025 года Министерство внутренней безопасности США где-то сумело приобрести такой аппарат за «несколько миллионов долларов», точную сумму в Пентагоне не раскрывают, но подтверждают, что она «восьмизначная». Данный аппарат генерирует импульсные радиоволны, которые могут быть причиной «гаванского синдрома». Причем утверждается, что аппарат содержит детали российского производства, но не является российским. Из других подробностей: устройство достаточно портативное, умещается в рюкзаке.На сегодняшний день американцы так и не сумели установить связь данного аппарата и «гаванского синдрома», поэтому изучение продолжается. ЦРУ отказывается предоставлять информацию о том, где было приобретено данное устройство.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»