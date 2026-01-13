США удалось получить некое устройство, вызывающее «гаванский синдром»

США удалось получить некое устройство, вызывающее «гаванский синдром»

Соединенным Штатам удалось получить некое устройство, которое вызывает так называемый «гаванский синдром». Как сообщает CNN со ссылкой на источники, аппарат купили за «восьмизначную сумму» в ходе секретной операции.

Пентагон в течение года изучал и испытывал некое устройство, которое в США подозревают в вызывании так называемого «гаванского синдрома», названного так по месту появления. Как ранее сообщал Госдеп США, с 2016 года не менее 40 американских дипломатов было подвергнуто «внешнему воздействию» или «акустическим атакам» с помощью «направленной энергии». Затем аналогичные симптомы были обнаружены у американских госслужащих по всему миру. Однако медики ничего не нашли.



И вот в январе 2025 года Министерство внутренней безопасности США где-то сумело приобрести такой аппарат за «несколько миллионов долларов», точную сумму в Пентагоне не раскрывают, но подтверждают, что она «восьмизначная». Данный аппарат генерирует импульсные радиоволны, которые могут быть причиной «гаванского синдрома». Причем утверждается, что аппарат содержит детали российского производства, но не является российским. Из других подробностей: устройство достаточно портативное, умещается в рюкзаке.

На сегодняшний день американцы так и не сумели установить связь данного аппарата и «гаванского синдрома», поэтому изучение продолжается. ЦРУ отказывается предоставлять информацию о том, где было приобретено данное устройство.
    Сегодня, 14:34
    Вообще ничего не понятно.
      ALEXX.
      Сегодня, 14:34
      Вообще ничего не понятно.

      hi Читаем Андерсена ( мой внук в курсе ).
      Когда сумма за аппарат достигнет десяти- двенадцати значных цифр, он начнёт варить и гнать такую кашу и лапшу, что наступит мировой синдром, но это не точно.
      Ничего личного, только бизнес, как говорят настоящие джентльмены.
        ZovSailor
        Есть один нюанс. Каким образом кровь из носа и рвота была у всей охраны Мадуро, а у него и его жены ничего не было, им что до этого таблетку антияд дали?
          Аркадий007
          Сегодня, 15:50
          ZovSailor
          Есть один нюанс. Каким образом кровь из носа и рвота была у всей охраны Мадуро, а у него и его жены ничего не было, им что до этого таблетку антияд дали?

          hi Войду в противоречие с Шекспиром, - Есть многое на свете, друг Горацио, что неподвластно нынешним на свете мудрецам.
          С этим ещё предстоит разобраться совместными расследованиями, как и отсутствие российских инструкторов в час "Х" на основных объектах ПВО, как и хранение на складах необходимых для противодействия воздушных и наземных атак элементов к С-300, Бук и др.
          Кроме откровенного предательства высшего руководства, уверен, присутствовал саботаж и подкуп военных чиновников матрасниками, впоследствии заявившими ( некто министр войны Хегсет ) об отсутствии эффективности российских вооружений.
      Ну а кто сказал,что Гаванский синдром не был рекламой?
      Есть группы которые работают..над всяким. Их вроде как стараются контролировать по разному.Биохакеры например, алхимики всякие. Народ по гаражам трудится по всему миру. Духи там делают и йогурты светящиеся,а кое кто и посерьёзнее работает.
      Тут ведь как,если чё придумал-главная проблема что б купили ,а не отобрали. А мораль-мораль то теперь такое себе.
    Гава́нский синдро́м — совокупность ряда неврологических симптомов, включавших головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом

    На похмелье смахивает...
    И вот в январе 2025 года Министерство внутренней безопасности США где-то сумело приобрести такой аппарат за «несколько миллионов долларов», точную сумму в Пентагоне не раскрывают, но подтверждают, что она «восьмизначная».

    Вот это распил так распил. Тут на одних опилках от распила можно подняться, я так думаю.
    Но почему тогда эти дипломаты после воздействия этого чудо-прибора не напялили кастрюли и не пытались майданить у себя на Родине? Значит, это "устройство" ещё "сырое". Не стоило оно таких денег. Выпечка всяко подешевле будет.
    ❝ Как сообщает CNN со ссылкой на источники, аппарат купили за «восьмизначную сумму» в ходе секретной операции ❞ —

    — Видимо, на Привозе ...
    (Судя по "иллюстративной" фотографии)
      ЦРУ отказывается предоставлять информацию о том, где было приобретено данное устройство.

      Если, сегодня до вечера ЦРУ не предоставит всю информацию по гавайской синдроматике, я… не пойду на ужин! am
        Присоединяюсь к акции! Пусть мне его принесут!
      аппарат содержит детали российского производства, но не является российским.

      Все понятно. Содержит детали из чугуния , а произведен на Малой Арнаутской в Одессе.
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Видимо, на Привозе ...
      (Судя по "иллюстративной" фотографии)

      В любой украинской лавке, даже в любой деревне таких "аппаратов" навалом и всего лишь за 100 хохлобаксов.
    Словно мухи, тут и там,
    Ходят слухи по домам,
    А беззубые старухи
    Их разносят по умам
    Причем утверждается, что аппарат содержит детали российского производства

    Неужели нашли-таки в нем красную ртуть?
    Видать, на 404 этого "чудо оружия" стоят целые стационарные излучатели, как у Стругацких в Обитаемом острове. wink
    Цитата: Inженегр
    На похмелье смахивает...

    yes
      Цитата: alexputnik17
      Видать, на 404 этого "чудо оружия" стоят целые стационарные излучатели

      Какие там излучатели, одел кастрюлю на кумпол и понесло родимого, как нашу гнедую из Первого Гвардейского кавэскадрона.
    Да знаю я это устройство - оно ещё лечит простатит ,геморрой и ионизирует воду .Если сша сейчас мне позвонит цена в два раза уменьшается Первым пяти дозвонившимся два аппарата по цене одного !!! drinks
      Точно-точно! Впарили спецагентам какой-то алмаг за $10млн. Как работает – непонятно, но охрану Мадуро вырубил.
      Цитата: tralflot1832
      Да знаю я это устройство - оно ещё лечит простатит ,геморрой и ионизирует воду

      Да был такой, Аллан Чумак, правда он умер, но последователи остались.
    Лучше покажите устройство, которое заставляет мужиков носить женское бельё. Вот то чудо-оружие. Или гиляку скакать, то же чудо-аппарат.
      Цитата: th.kuzmichev
      Или гиляку скакать, то же чудо-аппарат.

      Чудо аппарат прост, пусть приедут на Украину, через год скакать начнут.
    Очередная "пробирка Пауэлла". Готовят прецедент для вторжения на Кубу. Аналогичный по сути "Картелю Солнц" в Венесуэле.
    США удалось получить некое устройство, вызывающее «гаванский синдром»

    Напустили колдовского тумана знатно.. Пустая статья.
    Что б "запечь" человеку мозги, особых ухищрения не требуется...
    Инет и СМИ и так с этим справляются успешно...
    А так, ищут причину/оправдания своим агрессивным действиям и не то, что им оно требуется, а просто надо мозги доверчивый и прочим прид д дуракам не просто запечь, но и взболтать! Не все рвутся/ленятся самим этим занятся, им облом просто так скакать, за печенюшек и кружевные трвселя!
    Вообще говоря существует "Микроволновый слуховой эффект", когда звук возникает непосредственно в ушах при облучении человека СВЧ.
    [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82]

    Правда, неясно, имеет ли это отношение к тому, о чем идет речь в статье.
    Это всё из-за красной ртути!в сердечнике излучателя
    ЦРУ отказывается предоставлять информацию о том, где было приобретено данное устройство.
    Так на фото есть это устройство, только зря за кастрюлю платили "восьмизначную сумму".