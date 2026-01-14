14 января – День трубопроводных войск ВС РФ
14 января в Вооруженных силах России отмечают День трубопроводных войск. Официально дата закреплена указом президента в декабре 2021 года. Но сама история трубопроводных войск началась гораздо раньше. Ее исток еще в 1930-х годах. Именно тогда Красная Армия стала массово насыщаться танками, авиацией и автотехникой. Стало ясно: война будущего – это война моторов, а значит, без ГСМ (горюче-смазочных материалов) никуда.
Ключевой точкой отсчета для трубопроводных войск считается 14 января 1952 года. Именно в этот день маршал Василевский подписал директиву о формировании первого отдельного батальона перекачки горючего. До этого, в ноябре 1951-го, по решению Сталина начались испытания разборных трубопроводов нового поколения.
Боевое крещение военные трубопроводчики прошли еще в годы Великой Отечественной войны. Самый известный эпизод – топливная магистраль по дну Ладожского озера, которая летом 1942 года обеспечивала горючим блокадный Ленинград. Это был первый в стране опыт прокладки полевого трубопровода через крупную водную преграду.
Со временем отдельные подразделения превратились в полноценные войска. К концу 1980-х годов в СССР были созданы лучшие в мире сборно-разборные магистральные трубопроводы. Сегодня трубопроводные войска России – это специальные войска материально-технического обеспечения, не имеющие прямых аналогов за рубежом.
Серьезной проверкой стала война в Афганистане, где было развернуто более 1200 километров трубопровода. Позже – Северный Кавказ. В мирное время – Чернобыль, землетрясение в Армении, крупные пожары, водоснабжение Крыма.
Сегодня на вооружении трубопроводных батальонов стоят полевые магистральные трубопроводы ПМТП-100 и ПМТП-150, передвижные насосные станции ПНУ-75, машины стыковки труб МСТ-100, перекачивающие станции горючего ПСГ-160, средства связи и другая спецтехника.
Все это позволяет в сжатые сроки развернуть полноценную магистраль в полевых условиях – через леса, степи, болота и водные преграды – и обеспечить непрерывную подачу топлива и других жидкостей на десятки и сотни километров.
