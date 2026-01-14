Спасательное судно «Воевода» и нездоровые сенсации

Спасательное судно «Воевода» и нездоровые сенсации
Судно «Воевода» в ходе испытаний, июль 2025 г. Фото Bmpd.livejournal.com


Для проведения аварийно-спасательных операций на море требуются специальные суда с особым оснащением. Всего несколько дней назад российская Морспасслужба приняла новое судно такого класса, получившее имя «Воевода». Любопытно, что ещё на стадии строительства этот вымпел привлёк внимание прессы и стал участником нездоровой сенсации. Согласно разным оценкам и предположениям, «Воевода» может выполнять не только спасательные миссии.



От проекта до сдачи


Проект перспективного спасательного судна разрабатывался в АО «Северное ПКБ» (г. Санкт-Петербург) в интересах федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба» (Морспасслужба). Проект под номером 23700 предусматривал строительство судна с неограниченным районом плавания, способного проводить различные поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы.

Разработка пр. 23700 завершилась в середине прошлого десятилетия. В декабре 2016 г. министерство промышленности и торговли выдало Прибалтийскому судостроительному заводу «Янтарь» (г. Калининград) заказ на строительство судна нового типа. После завершения строительства и испытаний судно должно было поступить в распоряжение Морспасслужбы.


Проектный облик судна. Графика ПСЗ «Янтарь»

Новое спасательное судно получило имя «Воевода». На рубеже 2016-17 гг. завод «Янтарь» провёл необходимую подготовку к строительству, а 21 апреля 2017 г. состоялась церемония закладки. Изначально на постройку и испытания вымпела отводилось около двух с половиной лет — его должны были передать заказчику до конца осени 2019 г.

Однако строительство столкнулось с различными трудностями, которые заставили пересмотреть график работ. К указанному сроку удалось только спустить «Воеводу» на воду и перевести к достроечной набережной. Следующие несколько лет ушли на достройку и монтаж оборудования. Ходовые испытания стартовали в декабре 2023 г. и продолжались до недавнего времени.

В последних числах декабря 2025 г. в ряде средств массовой информации появилась долгожданная новость о завершении необходимых работ и мероприятий. Минпромторг передал «Воеводу» Балтийскому филиалу Морспасслужбы. В ближайшее время судно войдёт в строй и начнёт свою службу.

Любопытно, что на официальных ресурсах Минпромторга, Объединённой судостроительной корпорации или ПСЗ «Янтарь» новость о передаче спасательного судна не появлялась. Более того, вскоре такие публикации пропали и из некоторых СМИ. Почему важнейшее событие не получило достойного освещения, пока неизвестно.


«Воевода» перед спуском на воду, ноябрь 2019 г. Фото ОСК

Нездоровые сенсации


Проект 23700 и будущее судно «Воевода» достаточно давно привлекли внимание и стали поводом для появления любопытных слухов и оценок. Так, интересную версию о сути нового проекта в апреле 2017 г. опубликовало издание «Коммерсантъ». Соответствующая статья вышла буквально накануне закладки будущего судна.

Собеседники издания, представляющие судостроительную отрасль, выразили сомнение в том, что «Воевода» будет исключительно аварийно-спасательным судном. Рассматривая известную информацию о его оснащении, они предположили, что это может быть судно двойного назначения с неясными функциями. Также высказывалась версия о строительстве судна для перевозки высокопоставленных лиц — своего рода «президентской яхты».

Эти версии остались без официального комментария. Судостроительные предприятия или организации-заказчики не стали подтверждать или опровергать подобные предположения. Отсутствие официальной реакции поспособствовало сохранению подобных слухов.

Недавние новости о завершении испытаний и передаче спасательного судна организации-эксплуатанту стали поводом для новых публикаций с подозрениями. При этом судно «Воевода» привлекло внимание и зарубежной прессы. Примечательно, что ей больше приглянулась версия о яхте для руководства страны. В свою очередь, подозрения о наличии секретных функций отошли на второй план.


Традиционная бутылка шампанского. Фото ОСК

В первую очередь, обсуждается сам факт строительства «личной яхты для президента Путина». Также поднимаются другие вопросы. В частности, тот факт, что «Воевода» будет служить в Морспасслужбе, рассматривается как способ защитить судно от возможных санкций со стороны зарубежных стран.

Впрочем, и на этот раз сенсация о «президентской яхте» не удостаивается внимания официальных структур или лиц. Морспасслужба не тратит время на убеждение иностранной прессы и занимается более важными вопросами, связанными с подготовкой судна к службе и выполнению реальных задач.

Технические особенности


Проект 23700 предусматривает строительство многоцелевого судна обеспечения аварийно-спасательных работ. Возможность участия в различных операциях обеспечивается наличием на борту разнообразного оборудования и оснащения. Кроме того, «Воевода» может нести и использовать вертолёты и катера.

Новое спасательное судно имеет корпус традиционных обводов, указывающих на высокие мореходные качества. В центральной части корпуса располагается трёхъярусная надстройка с мачтой под радиоэлектронные системы и антенные устройства.


Судно на пути в плавучий док для спуска на воду. Фото ОСК

По проекту общая длина судна достигает 111 м при максимальной ширине 24 м. Благодаря таким размерам, «Воевода» имеет крупные отсеки для размещения полезной нагрузки, пострадавших и т.д. Полное водоизмещение — 7500 т.

Подробная информация об энергетической установке отсутствует. Судя по заявленным характеристикам, используется дизель-электрическая система. Имеются кормовые гребные винты и носовое подруливающее устройство. Судно способно развивать скорость до 22 узлов. Дальность плавания — 5000 морских миль.

«Воевода» несёт разнообразное оснащение и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ. При этом состав таких средств до сих пор остаётся неизвестным. По имеющимся данным, в бортовых отсеках судно перевозит до четырёх моторных катеров. На кормовой полётной палубе и в ангаре могут размещаться два вертолёта. Другая информация о целевом оборудовании отсутствует.

На борту судна имеются каюты и кубрики для размещения экипажа. Кроме того, предусмотрены дополнительные жилые помещения. Они выполнены в виде восьми раздельных блоков повышенной комфортности, каждый из которых имеет собственную спальню, кабинет и санузел. Также сообщалось, что на «Воеводе» организуют кают-компанию с буфетом и конференц-зал.


Достройка «Воеводы» заняла около 4 лет. Фото ОСК

Именно подобное оснащение в своё время стало поводом для появления версии о строительстве «яхты» для высокопоставленных лиц. Однако подробная информация о жилых блоках и их оснащении до сих пор не появлялась. Неясно, насколько такие блоки отличаются от помещений для экипажа, какой уровень комфорта обеспечивают и т.д.

Тайное и явное


Таким образом, в конце прошлого года флот спасательных судов Морспасслужбы пополнился новым вымпелом, построенным по современному проекту. Как сообщается, судно «Воевода» обладает широкими возможностями и может участвовать в различных аварийно-спасательных операциях в интересах военного или торгового флота.

По понятным причинам, вся информация о новом судне пока не подлежит разглашению. Этот факт, а также ранее публиковавшиеся сведения привели к появлению смелых версий и даже сомнительных сенсаций. Однако такие предположения, как всегда, не получают официального комментария.

В целом в существующей ситуации реакция иностранных СМИ не имеет значения. Главное — что после всех задержек и нескольких лет ожидания, спасательный флот получает новое современное судно с необходимыми функциями. Всё остальное отходит на второй план.
    не сильно похоже на аварийно-спасательное судно, я так понимаю ни обитаемых, ни необитаемых батискафов там нет, подъемного устройства там тоже нет, а в штормовом море оно может появиться и спасти хоть кого то да хоть бы с торгового судна терпящего бедствие, и хоть какие то оборонительные системы быть должны хоть минимальное пво и что то от бэков, операционная там есть, или людей в конференц зале спасать будут?