Независимость центральных банков является краеугольным камнем ценовой, финансовой и экономической стабильности в интересах граждан, которым мы служим. Поэтому крайне важно сохранять эту независимость при полном соблюдении принципа верховенства права и демократической подотчётности.

Повестка от Минюста в адрес главы ФРС США Джерома Пауэлла наделала много шума в мире.Как уже сообщало «Военное обозрение», Пауэлла считают причастным к «грязным схемам», связанным с ремонтом зданий Федрезерва США. Сам глава ФРС называет это «заказом Трампа» и «попыткой президента взять контроль над Федеральной резервной системой».Сегодня стало известно, что целая группа глав Центробанков ряда стран встала на сторону Джерома Пауэлла и выступила фактически против Дональда Трампа.Главы ЦБ Англии, Австралии, Швеции, Дании, Швейцарии, Бразилии, Южной Кореи и Канады, а также глава ЕЦБ Кристин Лагард, подписали совместное письмо, в котором говорится, что они «против лишения независимости центральных банков, включая ЦБ (ФРС) США».Из письма:Ожидается, что сегодня до конца дня к подписантам этого открытого письма присоединятся и главы ЦБ других стран. Например, Франции, Австрии и др.К критикам нападок на Пауэлла присоединились и экс-главы ФРС, включая Алана Гринспена, Бена Бернанке и Джанет Йеллен.При этом критики критиков говорят о том, что заявлениями о «служении Центробанков ЦБ народу» главы центральных банков слишком много на себя берут. Противники полной самостоятельности Центробанков считают, что те в первую очередь защищают банкиров, то есть самих себя, а уж интересы народов для них вторичны.Также критики политики Центробанков говорят о том, что коллективное письмо является лишним свидетельством того, что ФРС и другие крупные ЦБ находятся в макрофинансовом сговоре, влияющем на политические процессы в мире.Напомним, что в Белом доме считают, что ФРС неправомерно повышала ключевую ставку, что нанесло удар по миллионам американских домохозяйств. В ФРС парируют тем, что повышение ставки проводилось, исходя из многоуровневого анализа макроэкономической ситуации.