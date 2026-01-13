Главы ЦБ ряда стран мира выступили против Трампа и его решений по главе ФРС

Повестка от Минюста в адрес главы ФРС США Джерома Пауэлла наделала много шума в мире.

Как уже сообщало «Военное обозрение», Пауэлла считают причастным к «грязным схемам», связанным с ремонтом зданий Федрезерва США. Сам глава ФРС называет это «заказом Трампа» и «попыткой президента взять контроль над Федеральной резервной системой».

Сегодня стало известно, что целая группа глав Центробанков ряда стран встала на сторону Джерома Пауэлла и выступила фактически против Дональда Трампа.

Главы ЦБ Англии, Австралии, Швеции, Дании, Швейцарии, Бразилии, Южной Кореи и Канады, а также глава ЕЦБ Кристин Лагард, подписали совместное письмо, в котором говорится, что они «против лишения независимости центральных банков, включая ЦБ (ФРС) США».

Из письма:

Независимость центральных банков является краеугольным камнем ценовой, финансовой и экономической стабильности в интересах граждан, которым мы служим. Поэтому крайне важно сохранять эту независимость при полном соблюдении принципа верховенства права и демократической подотчётности.

Ожидается, что сегодня до конца дня к подписантам этого открытого письма присоединятся и главы ЦБ других стран. Например, Франции, Австрии и др.

К критикам нападок на Пауэлла присоединились и экс-главы ФРС, включая Алана Гринспена, Бена Бернанке и Джанет Йеллен.

При этом критики критиков говорят о том, что заявлениями о «служении Центробанков ЦБ народу» главы центральных банков слишком много на себя берут. Противники полной самостоятельности Центробанков считают, что те в первую очередь защищают банкиров, то есть самих себя, а уж интересы народов для них вторичны.

Также критики политики Центробанков говорят о том, что коллективное письмо является лишним свидетельством того, что ФРС и другие крупные ЦБ находятся в макрофинансовом сговоре, влияющем на политические процессы в мире.

Напомним, что в Белом доме считают, что ФРС неправомерно повышала ключевую ставку, что нанесло удар по миллионам американских домохозяйств. В ФРС парируют тем, что повышение ставки проводилось, исходя из многоуровневого анализа макроэкономической ситуации.
  1. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +10
    Сегодня, 15:03
    Пожелаем обеим сторонам сокрушительно победить друг-друга!
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +8
      Сегодня, 15:07
      То что банки служат народу …… громкие слова . В первую очередь они служат богатому народу , ну очень богатому .
      И себя , любимых , они конечно не забывают .
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 16:20
      Просто Трамп хочет стать и главой ФРС,
  2. andranick Звание
    andranick
    +3
    Сегодня, 15:08
    в Белом доме считают, что ФРС неправомерно повышала ключевую ставку, что нанесло удар по миллионам американских домохозяйств
    Ну не идиоты ли?! Вот у нас самый центровой центробанк считает, что высокая ключевая ставка не наносит удар по миллионам россиян! am
    1. Сергей Т19 Звание
      Сергей Т19
      +1
      Сегодня, 15:12
      Вот у вас лежит на вкладе миллион рублей. Допустим годовая инфляция 20%. То есть через год вместо миллиона у вас станет 800 000р. Интересно кого же вы обвините в этом случае?
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +6
        Сегодня, 15:23
        Здесь виновата экономическая система. Инфляция уже не знает куда деваться. Криптовалюта тоже не вытягивает. В институтах упорно вдалбливают в головы, что инфляция это хорошо и развивает экономику. Но при Сталине цены падали и экономика росла. Кто-то здесь врет.
        1. faiver Звание
          faiver
          +3
          Сегодня, 15:30
          При Сталине главным показателем был сколько выпушено продукции, а не выручка от продажи выпушенной продукции....
        2. Сергей Т19 Звание
          Сергей Т19
          +1
          Сегодня, 15:31
          Инфляция это не хорошо и не плохо, можно сравнить с огнём. На огне можно готовить еду а можно и дом сжечь.
      2. andranick Звание
        andranick
        0
        Сегодня, 15:39
        Да какая мне разница откуда уйдут эти 200 000р. - со вклада или из кошелька тратами на повышенную стоимость товаров и услуг.
        1. Сергей Т19 Звание
          Сергей Т19
          0
          Сегодня, 15:48
          Ну так при инфляции цены будут расти ещё быстрее.
      3. Лена Петрова Звание
        Лена Петрова
        0
        Сегодня, 16:32
        Почему станет 800 т.р.? Миллион и останется, + 15% по вкладу = 1150 т.р.
        1. Сергей Т19 Звание
          Сергей Т19
          0
          Сегодня, 16:52
          Ну так по вкладу сейчас 15% потому что ставка высокая что бы не разгонять инфляцию.Будет ставка 5% будут более дешёвые деньги, а значит денег в обороте станет больше, значит инфляция разгонится. Вот и будет что вклад 5-10%, а инфляция от 20%
    2. bk316 Звание
      bk316
      +2
      Сегодня, 15:12
      Вот у нас самый центровой центробанк считает, что высокая ключевая ставка не наносит удар по миллионам россиян!

      Неа, самый центровой - это ФРС.
      И он считает точно так же.
  3. Vik66 Звание
    Vik66
    +2
    Сегодня, 15:10
    И Набиуллина тоже подпишется ? laughing
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 16:06
      И Набиуллина тоже подпишется ? laughing

      Нет, конечно. Она ж комменты на ВО читает.))
  4. Правдодел Звание
    Правдодел
    +3
    Сегодня, 15:10
    Независимость центральных банков является краеугольным камнем ценовой, финансовой и экономической стабильности в интересах граждан, которым мы служим.

    Только все как раз наоборот.
    Независимость центральных банков является краеугольным камнем финансовой олигархической капитала, существующей в мире под предводительством МВФ, и беззастенчиво грабящего свой и иные народы.
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 15:12
    подписали совместное письмо, в котором говорится, что они «против лишения независимости центральных банков, включая ЦБ (ФРС) США.

    В капиталистическом мире все центробанки с ФРС во главе грабят народ. Конечно они будут против. Быстро отреагировали.
  6. николаи Звание
    николаи
    0
    Сегодня, 15:45
    Что получается еврей , что стоят за Трампом, еще не распоряжаются ФРС ? Вот тут интересно будет , это вам не латиносов пачками покупать . Тут у них любовь с интересом , тут у них лежбище .
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:47
    "Независимые" руки вышли в защиту головы!
  8. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 16:07
    они «против лишения независимости центральных банков, включая ЦБ (ФРС) США».

    Мне просто интересно, а кто-то ждал, что они закричат: "Ура, долой независимость, мы хотим подчиняться!"
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 16:23
    Главы ЦБ Англии, Австралии, Швеции, Дании, Швейцарии, Бразилии, Южной Кореи и Канады, а также глава ЕЦБ Кристин Лагард, подписали совместное письмо
    Не вижу в списке своих земляков, не уж то Трампа поддержали, а ещё вчера были против.
  10. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 16:30
    неправомерно повышала ключевую ставку, что нанесло удар по миллионам американских домохозяйств

    Меняем "американских" на "российских", и легко узнаем... я отгадаю слово целиком, как говорят удивленному Якубовичу.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:08
    Главы ЦБ Англии, Австралии, Швеции, Дании, Швейцарии, Бразилии, Южной Кореи и Канады, а также глава ЕЦБ Кристин Лагард, подписали совместное письмо
    А Набиулина письмо не подписала? wink