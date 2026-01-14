14 января отмечается день основания Военно-оркестровой службы ВС России
Музыка на войне – не роскошь, а инструмент. Российская Военно-оркестровая служба, день основания которой отмечается 14 января, появилась не ради парадов и блеска мундира, а как часть системы управления войсками. Когда в бою гремели трубы и литавры, они задавали ритм наступлению, а музыкальные сигналы управляли подразделениями. По сути, это был аналог радиосвязи задолго до ее изобретения.
Дата праздника выбрана не случайно. Именно 14 января 1921 года были введены в действие «Положение» и «Штат бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота», что стало завершающим этапом формирования военно-оркестровой службы как централизованной системы управления, подготовки музыкантов и организации оркестров по всей стране.
Сегодня ВОС подчиняется Генеральному штабу и остается одной из самых устойчивых традиций армии. Вся эта стройная система не только сопровождает воинские ритуалы, но и воспитывает людей в погонах. Музыка делает то, чего не достигнешь приказом: возвращает внутренний баланс, поднимает дух, напоминает, ради чего солдат держит строй.
Символично, что корни службы уходят еще в княжеские дружины X века, когда звуки рогов и труб помогали держать порядок на поле боя. Потом – реформы Петра I, оркестры Римского-Корсакова, концертные программы в поддержку раненых. Смена эпох и режимов лишь уточняла форму, но не смысл: музыка в армии всегда была оружием невидимого фронта – фронта духа.
Сегодняшние военные музыканты – это и дирижеры парадов, и наставники молодых бойцов, и хранители огромной культурной традиции, где марш и гимн значат не меньше, чем приказы. В их партитурах – история страны.
Современная Военно-оркестровая служба ВС РФ – это разветвленная структура, включающая органы управления, специальные учебные заведения, Центральный военный оркестр Минобороны, оркестры флотов, округов, армий, соединений.
