Мерц считает, что до «падения иранского режима» остались считанные дни
3 49124
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц убежден, что в настоящее время «дни Ирана подходят к концу» и действующее правительство Исламской республики падет в течение считанных дней или недель.
В ходе своего визита в Индию Мерц пригрозил Тегерану, что если иранские власти продолжат подавлять массовые беспорядки в стране, «кровавый режим аятолл» будет свергнут. Немецкий канцлер призвал иранское руководство «защитить свое население, а не угрожать ему». При этом он отметил, что Иран уже пересек «красные линии» Трампа. В свою очередь Евросоюз в настоящее время уже начал активную работу над новыми санкциями против Ирана.
Между тем издание Axios со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщает, что Трамп все больше склоняется к нанесению ударов по Ирану, чтобы наказать правительство этой страны за подавление протестов. При этом наиболее вероятными целями американских ударов по Ирану являются объекты в Тегеране, связанные с внутренними силами безопасности, обвиняемыми Западом в насилии против протестующих, в частности, связанные с КСИР и формированиями «Басидж».
Предполагается, что данные объекты являются более вероятными целями для ударов США, чем инфраструктура, связанная с ядерными или баллистическими ракетными программами Ирана. Примечательно, что главной целью планируемого удара США не является свержение правительства Ирана, а лишь «подача сигнала» верховному иранскому лидеру аятолле Хаменеи о недопустимости силового подавления протестов.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация