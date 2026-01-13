Мерц считает, что до «падения иранского режима» остались считанные дни

Мерц считает, что до «падения иранского режима» остались считанные дни

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц убежден, что в настоящее время «дни Ирана подходят к концу» и действующее правительство Исламской республики падет в течение считанных дней или недель.

В ходе своего визита в Индию Мерц пригрозил Тегерану, что если иранские власти продолжат подавлять массовые беспорядки в стране, «кровавый режим аятолл» будет свергнут. Немецкий канцлер призвал иранское руководство «защитить свое население, а не угрожать ему». При этом он отметил, что Иран уже пересек «красные линии» Трампа. В свою очередь Евросоюз в настоящее время уже начал активную работу над новыми санкциями против Ирана.



Между тем издание Axios со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщает, что Трамп все больше склоняется к нанесению ударов по Ирану, чтобы наказать правительство этой страны за подавление протестов. При этом наиболее вероятными целями американских ударов по Ирану являются объекты в Тегеране, связанные с внутренними силами безопасности, обвиняемыми Западом в насилии против протестующих, в частности, связанные с КСИР и формированиями «Басидж».

Предполагается, что данные объекты являются более вероятными целями для ударов США, чем инфраструктура, связанная с ядерными или баллистическими ракетными программами Ирана. Примечательно, что главной целью планируемого удара США не является свержение правительства Ирана, а лишь «подача сигнала» верховному иранскому лидеру аятолле Хаменеи о недопустимости силового подавления протестов.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:33
    А то ж, пСиса болтун, пСиса вещун... больной на всю голову.
    1. Дмитрий Донской Звание
      Дмитрий Донской
      +2
      Сегодня, 16:08
      Ох уж эти сказочники,а сам по Индии катается,хотя топал ногами на индусов за связь с нами. Скоро и в Иран приедет дефферамбы им петь.fool
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 16:36
        Гейропейские такие все,, когда надо, переобуться на раз два...
        Вот только кто ж им поверит...
        Впрочем, даже не о доверии речь, та все крутится вокруг прибыли...
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 16:16
      Видимо "галантерейщик " в курсе.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 16:33
        А то ж, ему инсайд сливают прям из овального кабинета!
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 15:36
    ОН уже начал как Трамп выдавать разнополярные перлы в одном изречении.
  3. fabrice68 Звание
    fabrice68
    +3
    Сегодня, 15:37
    Il est intoxiqué par les médias occidentaux. Le black out c'est aussi dans les médias français par exemple, rien sur les contre manifestations des Iraniens soutenant leur régime, rien sur le fait que les manifestants dirigés par CIA et mossad n'ont pas réussi leur coup, la situation est redevenue à peu près normale. Le régime n'est pas près de tomber, avec un tel peuple!
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 15:38
    Мерц считает

    Гляди-ка,а туповатый Фриц считать умеет... wassat
  5. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +1
    Сегодня, 15:40
    Старый немецкий подлиза:)
  6. алек Звание
    алек
    +3
    Сегодня, 15:41
    При этом он отметил, что Иран уже пересек «красные линии» Трампа

    За Господина вступился.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 15:52
    Мерц свои дни посчитать не хочет? И посмотреть, наконец, что в его королевстве творится?
    У руководства стран ЕС в большинстве своём сплошное бульканье на внешнюю, "актуальную" сторону. Внутренние проблемы некогда решать.
  8. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    Сегодня, 15:54
    Боже,почему наши предки оказались такими гуманными,а ведь могли уничтожить под корень этот фашистский народ.
  9. Игорь Половодов Звание
    Игорь Половодов
    +2
    Сегодня, 15:56
    Жалок до неприличия, своей показушной простотой...
    ...неспособный/нежелающий защищать своих граждан от произвола мигрантов...

  10. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 16:00
    При этом он отметил, что Иран уже пересек «красные линии» Трампа.

    Лишь бы эти «красные линии» Трампа не оказались кровавыми соплями из разбитого трамповского носа...
  11. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    Сегодня, 16:19
    Иран доигрался в игры с Западом по своей ядерной программе,а надо было все силы бросить на создание атомной бомбы.Вот как в КНДР,и ни одна западная шавка всерьез на эту страну не гавкает,так издалека поскуливают.
    1. fabrice68 Звание
      fabrice68
      0
      Сегодня, 16:56
      et le président actuel, avec ses racines azéri et kurdes, est plus complaisant avec l'occident que Raissi.
  12. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 16:35
    С такими правителями для их стран ЗАВТРА вполне может не настать. То с Макроном деньги делит, то вот аятолле угрожает.

    Xoxлы вот тоже "отличились" в очередной раз.

    Их дроны близ Новороссийска атаковали танкеры, которые должны были загрузить нефть из Казахстана, считай почти американскую. (Компании - Tengizchevroil и Karachaganak Petroleum Operating).

    Но самое смешное то, что эти танкеры должны доставить эту нефть на заводы в Болгарии и Греции, где она должна быть переработана, и которые поставляют топливо на Украину. Вот уж кого действительно умом не понять.

    Агентство Reuters в своём сообщении называет дроны "неизвестными". БПЛА атаковали четыре греческих танкера, находившиеся вблизи Каспийского трубопроводного консорциума. Из-за атаки на корабле Delta Harmony начался пожар, однако серьёзных повреждений судно не получило, а огонь потушили. Кроме того, от атаки БПЛА пострадали танкеры Freud, Delta Supreme и Matilda.
  13. Danil Timoshenko Звание
    Danil Timoshenko
    -3
    Сегодня, 16:40
    Всего-то нужно авиаударом вынести Рахбара и верхушку исламистов из Кcир, и всё будет кончено.
  14. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 16:47
    ну..в Германии думаю много молодых людей из Ирана...какой же он тупой.
  15. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:51
    Гнусь вонючая , сам скоро сдохнешь под забором истории.
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:56
    если иранские власти продолжат подавлять массовые беспорядки в стране, «кровавый режим аятолл» будет свергнут
    Это он из-за спины Трампа говорит?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 17:04
      Цитата: Schneeberg
      Это он из-за спины Трампа говорит?

      Не, из за спины акушерки, у неё спина хоть и хилая, но он её любит.
  17. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:02
    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц убежден, что в настоящее время «дни Ирана подходят к концу»

    Так думал Гитлер про СССР, но пришлось пустить пулю в лоб ( или принять яд ). когда РККА вошло в пригород Берлина.
    Ты это помни Мерц, твой дед это запомнил. И не один раз русские поили лошадей из речки Шпрее.
  18. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 17:04
    О, в Индии-то сейчас поди потеплей, чем в Берлине?