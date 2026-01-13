В ГД предложили «реформировать» классных руководителей в школах

В ГД предложили «реформировать» классных руководителей в школах

В России у классных руководителей в школах могут полностью измениться обязанности. Заявленная цель такой реформы – укрепление воспитательной функции школьного образования.

Как сообщает агентство РИА Новости, с такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он направил соответствующее письмо главе Минпросвещения Сергею Кравцову и министру труда Антону Котякову.



Суть предложения заключается в том, чтобы классных руководителей полностью освободить от обязанностей преподавания предметов. Вместо этого они возьмут на себя функцию наставников, целиком сосредоточившись на ней.

В письме сказано:

Предлагается закрепить за классными руководителями статус наставника и освободить их от предметной учебной нагрузки.

В первую очередь, как считает депутат, это позволит не допускать в школах кризисных ситуаций и предотвращать конфликты.

Если данная инициатива будет реализована, то свой рабочий день классный руководитель станет посвящать исключительно воспитательной работе с учащимися и оценке психологического климата в классе. Такие педагоги начнут регулярно проводить классные часы и другие мероприятия, а также активно взаимодействовать с родителями учеников и облегчать работу школьным психологам.

Инициатива, конечно, замечательная, но есть большие сомнения в том, что ее в нынешних условиях удастся реализовать. Основной вопрос заключается в том, не приведет ли она к снижению зарплат школьных педагогов, которые и без того во многих регионах очень скромные.

Следует учитывать также, что обязанность по финансированию начального и среднего образования лежит на региональных бюджетах. А они на этот год уже утверждены и вряд ли в ближайшие месяцы будут увеличены.

И в этих условиях часть учителей школ придется освободить от обязанностей преподавания, то есть нагрузка на остальных возрастет. Другими словами, за меньшую или такую же зарплату работать придется значительно больше. Сейчас за классное руководство учителю полагается относительно небольшая доплата, а если инициатива будет принята, то такому наставнику придется платить за выполнения этих обязанностей полноценную ставку. Если на это не выделят дополнительные средства из бюджета, то решать вопрос придется путем урезания зарплат остальных педагогов.

Таким образом, для безболезненного внедрения таких нововведений потребуется срочно увеличивать финансирование школ. В противном случае и без того большая текучка кадров в сфере образования только возрастет.
  1. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +19
    Сегодня, 15:17
    Они бы лучше озаботились просто наличием учителей по основным предметам и тем, что школьная программа не совпадает с тестами ЕГЭ. И то, что все это приходится догонять платными репетиторами. За счет родителей.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +14
      Сегодня, 15:24
      Увы, из ДВОРЦА ЗНАНИЙ, того, где УЧИЛИ, ВОСПИТЫВАЛИ, слепил учреждение по оказыванию услуг, причём, во много, платных...
      Бедные дети, а родители вообще должны становится "рабами на галерах", что б научить детей хоть чему то, самому необходимо у, самому важному! soldier
      1. Zhan Звание
        Zhan
        +15
        Сегодня, 15:55
        Бедные дети, а родители вообще должны становится "рабами на галерах", что б научить детей хоть чему то, самому необходимо у, самому важному! soldier

        hi
        Таки да. Поздно пить боржоми ув. Коллега.
        На днях беседовал с одним "студентом".....но так, как учится, лучше бы застрелили как хромую лошадь. Взяли его диспетчером в ЦОД. Рассказывает мне: "я пошёл туда, что бы мне дали должность инженера". Ну я сему отроку говорю, ты же управленец, какой ты нафик инженер, не защитив хотябы один курсовой проект по техническим дисциплинам ? Абсолютно безграмотная речь, мат на мате...я в шоке. И представляешь, он себя считает светочью познания и самопознания. Я конечно много насмотрелся народу с раздутым самомнением....но тут случай уникальный. Мы уже в такую яму провалились одебиливания и оскотинивания нашей молодёжи, жуть. Смотрю на наших думских инфантилов и уже двавно не питаю иллюзий об адекватности принятых ими решений и вносимых предложений. Амбиций и хитрости много, а ума и мудрости ноль целых, хрен десятых...
        Чем дольше живу, тем больше становлюсь коммунистом в душе и голове. Это какой должен быть бред в голове, что бы такое выдумать....далеко им до Макаренко... fool
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +2
          Сегодня, 16:23
          Увы, много чего могу вспомнит из свой практики и приятного не так много.
          Много лет, официально, занимался обучением молодых специалистов на заводе, по своему профилю...
          За все время, два очень удачных примера и с дюжину... ну так, хот что то стали соображать вообще.
          Увы, из за жлобство, жадности высокого начальства пришлось уволится окончательно...
          Так то сразу сказали, местное начальство, приходи, оформят по временном договору и будут оплачивать как надо ибо учить то молодых "специалистов" все равно надо!
          На должность, не вернут, но... но осадочек такой, что пока не решил, стоит ли возвращаться именно туда. Предложений поработать есть и не одно, все примерно в одном направлении, мастер наставник...
          Всё таки советское образование, это было серьёзно, качественно, для тех, кто именно УЧИЛСЯ, а не присутствовал.
          Что будет дальше... да фиг её знает, одно понятно, никакой ИИ не заменит хорошего, подготовленного специалиста!
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 16:45
            Цитата: rocket757
            Всё таки советское образование, это было серьёзно, качественно, для тех, кто именно УЧИЛСЯ, а не присутствовал.

            Многие из здесь присутствующих это прошли, я сам учился и мой дед и бабушка и их сёстры были учителями, я им благодарен. Мои сыновья уже того образования не получили.
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              0
              Сегодня, 17:09
              Нам с супругой пришлось... короче, она не работает, а тянет лямку домашнего воспитания и обучения! Пацаны в школу ходя, а нам дома приходится исправлять и восполнять... к сожалению, влияние среды обитания сказывается негативно... приходится выпрямлять перекрученное, учить, недоученное...
              По другому нельзя, дети наше будущее!!! soldier
              1. carpenter Звание
                carpenter
                0
                Сегодня, 17:14
                Цитата: rocket757
                По другому нельзя, дети наше будущее!!!

                Упустим детей, упустим будущее и существование нашего народа.
        2. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          +3
          Сегодня, 16:26
          Амбиций и хитрости много, а ума и мудрости ноль целых, хрен десятых...

          Они ж нынче поголовно хотят быть офисным планктоном, а там как раз и надо уметь лизнуть начальнику и подставить коллегу, чтобы получить повышение и плевать на остальных свысока. Закон курятника - клюй ближнего, гадь на нижнего...
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 16:59
        Вместо этого они возьмут на себя функцию наставников, целиком сосредоточившись на ней.

        В Здравоохранении реформу уже успешно провели, что лечить стало некому и нечем. В строительстве строить некому, в производстве работать некому, в сельском хоэяйстве массовый падеж пчел и яйца скачут в цене. Теперь настало время до образования. Может пора провести реформу в самой ГД и рассмотреть вопрос оптимизации ее состава ?
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 17:14
          Дума... это такой же инструмент... чуть не написал, эксплуатации, но наверно, правления!
          Каков правящий класс, такие и "слуги народа".... правящая система прочно, а остальное все, это вторичные производные от оной... капитализЬм, однако.
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +11
      Сегодня, 15:31
      У меня другое предложение, ГД сократить до 4 человек (по количеству партий) все равно голосуют консолидировано и знаний жизни у них нет, они даже не представляют, что сейчас в школе не хватает предметников учителей, а они еще классных руководителей хотят набрать, а платить кто будет ? Вот пусть освободившиеся бюджетные деньги и отдадут школам. Пока учитель в школе не станет уважаемым человеком, а не обслугой ничего не изменится, обязанность школы давать знание, а воспитанием пусть родители или колонии для малолетних преступников занимаются, а то с этим инклюзивным образованием школа реально превратилась в исправительное учреждение посмотрите сколько инцидентов происходит, учитель обязан быть не прикосновенным лицом, поднял на него руку получи срок не зависимо от возраста.
      1. Azimutt Звание
        Azimutt
        +6
        Сегодня, 15:35
        В Краснодаре пожилой учитель-дагестанец на уроке долго рассказывал, какие свиньи эти русские. Вроде даже и аудиозапись откровений сохранилась в рунете.
        1. lwxx Звание
          lwxx
          +5
          Сегодня, 15:45
          Цитата: Azimutt
          Вроде даже и аудиозапись откровений сохранилась в рунете.
          Почему вроде- свободно забиваешь вопрос и получаешь требуемое. Этим г-ном ( нужное вставить) уже заинтересовался товарищ Бастрыкин. Но я бы больше заинтересовался руководством школы- как это попало в школу и попытка замять дело. Месяц родители поднимали этот вопрос . Запись от 5 декабря.
      2. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +4
        Сегодня, 15:42
        Очередная «мертворождённая» инициатива. Со школьными психологами ещё не разобрались (которые лезут куда нужно и не нужно), теперь каких-то воспитателей придумать решили.
        Это стесняюсь спросить, шажок к ювенальной юстиции???
        Если родители не воспитывают детей, их уже никто не воспитает.
        1. Netl Звание
          Netl
          +1
          Сегодня, 16:38
          Цитата: Охотовед 2
          Это стесняюсь спросить, шажок к ювенальной юстиции

          Это шажок к разгрузке обычных учителей, если подобных наставников набирать не из состава учителей, а тех же психологов или подобного. Потому что, чтобы ходить с ребятами в походы и разбирать их проблемы, знание образовательных предметов не нужно.
          1. Аль Манах Звание
            Аль Манах
            0
            Сегодня, 17:09
            а тех же психологов или подобного.

            Ветеранов СВО с педагогическим/психологическим образованием.
            1. Netl Звание
              Netl
              0
              Сегодня, 17:15
              Цитата: Аль Манах
              Ветеранов СВО

              А если кто из неадекватных родителей будет наглеть, то легко можно сослаться на контузию yes
      3. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 17:10
        До четырёх - нельзя!
        Они там спятят козла забивать (с таким интеллектом преферанс не грозит).
    3. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +6
      Сегодня, 15:47
      Zaurbek

      С реформирования и оптимизации начинали свою карьеру Голикова со Скворцовой и Сердюков.
      Расхлёбываем до сих пор.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        +2
        Сегодня, 15:57
        Причем, когда они реформировали образование - депутаты ни с какими инициативами не выступали...
        1. Леший1975 Звание
          Леший1975
          +2
          Сегодня, 16:06
          Цитата: Zaurbek
          Причем, когда они реформировали образование - депутаты ни с какими инициативами не выступали...

          Это потому, что депутаты у нас очень дисциплинированные и вообще "Парламент – не место для дискуссий". Пока из АП не дадут команду, будут молчать и руки по швам держать... Иначе, быстро смутьянов вышвырнут с теплого места.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 15:19
    укрепление воспитательной функции школьного образования.
    . А РОЗГИ будут вводить, разрешат!!!???
    Судя по всему, без них обойтись, исправить ситуацию, не получится!
    1. faiver Звание
      faiver
      +3
      Сегодня, 15:26
      А РОЗГИ будут вводить, разрешат!!!???
      - для родителей?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 15:31
        Так вроде они большенькие и меры воздействия на них, выбор больше... хотя некоторым и РОЗГИ не помешали б, не до о о воспитали, явно.
        1. faiver Звание
          faiver
          +4
          Сегодня, 15:36
          а некоторые большенькие иначе не понимают - сунул дитятке последний айфон в руки и весь день свободен, а мы потом удивляемся почему это пьяные школьники выкидывают из троллейбуса пенсионера...
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +4
            Сегодня, 15:39
            Увы, некоторые большенькие не думают, что они тоже станут старыми и не мощным, их тоже недовоспитанные дитятки могут... да по всякому могут, увы.
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 17:23
          Цитата: rocket757
          Так вроде они большенькие и меры воздействия на них, выбор больше... хотя некоторым и РОЗГИ не помешали б, не до о о воспитали, явно.

          Наша математичка ломала указки о головы списывающих- без различия пола !!!! - мы ей на трудах охапками точили.
          В итоге я математику спустя 20 лет сыну до 7 класса помогал делать.Одноклассник -троечник(еле-еле!!) математику в институте на 5 сдал.

          Готовы ли сегодняшние родители что их чад могут бить по голове указкой или к штрафам за пользованием телефоном на уроках?! Готовы ли родители к тому что если ввести такие штрафы - дети могут начать на них стучать в опеку?! Готова ли опека к тому что если чадо выпороли за телефон на уроке - то это нормально, а не "Ах деточку обижают!!"?!

          И это только краешек проблем я обозначил.....
          Одного сжирания за фото в купальнике у проруби в 2019 - по уши достаточно - чтоб понять какая гора проблем накопилась
      2. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 15:33
        Цитата: faiver
        А РОЗГИ будут вводить, разрешат!!!???
        - для родителей?

        С языка сняли laughing good
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +2
          Сегодня, 15:42
          Воспитание подрастающего поколения задача комплексная, общая и общественно важная...
          По теперешним времена, в сложившейся ситуации, ни одна из сторон не в силах сделать все и правильно, как ты не бейся над этой задачей!
        2. Zaurbek Звание
          Zaurbek
          +3
          Сегодня, 15:59
          От розог будет толк, если учителя будут набираться не по остаточному признаку в школу.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 16:31
            Скажем так, "РОЗГИ", это не прямая оналогия с тем, как это было раньше...
            Если, начинать именно процесс воспитания и обучения по настоящему, у тех, кто именно этим будет заниматся, кроме всего прочего, необходимого, должны быть в руках реальные права и меры воздействия на обучаемого и на лиц, кто несёт за него ответственность, до его совершеннолетия!!!
            Если навестить на специалистов только обязанности, ничего толкового не получится НИКОГДА!
            1. Netl Звание
              Netl
              +2
              Сегодня, 16:44
              Цитата: rocket757
              Скажем так, "РОЗГИ", это не прямая оналогия с тем, как это было раньше.

              Раньше тоже формальных прав у учителя было немного, но больше было неформальных. А сейчас эта дебильная западная тенденция, что дитятку никак нельзя огорчить. Даже если дитятко неадекватно.

              ИМХО, наставники с хорошими полномочиями не помешали бы. Но их нужно набирать не из состава учителей. И основная задача - уметь построить современных детей, а иногда и их родителей. yes
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 17:05
                Неадекватные родители это проблема.
                Так бы собрать всю не адекватную братию в одну... кучу и пусть строят друг друга и не мешают другим учится, но увы, если на подростков это может оказать, хоть какое то влияние, то с родителями всё на много сложнее... у некоторых прям желание, испортить жизнь другим, свалить на всех окружающих свои ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛИЧНО, проблемы!
                И наши правила, законодательство им в помощ!!! чем они и не применут воспользоваться...
    2. Wratch Звание
      Wratch
      +3
      Сегодня, 15:56
      Розги не школе,в Думе нужно вводить и срочно! Там пороть-не перепороть,дурь так и прет. Как явил миру дурацкую инициативу ( инициатива- имеет инициатора),так и пороть. И для профилактики,тоже пороть,например по пятницам,после рабочего дня. Очевидно,что состав думы явно избыточен,пора проводить оптимизацию.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 16:26
        В некоторых местах все на столько "горбато", что исправить может только... в общем, понятно.
        Увы, перспектив на то, что процесс очищения будет, как то не айс...
  3. denplot Звание
    denplot
    +5
    Сегодня, 15:23
    Ерунда какая то. Получается это нужно будет набрать второй штат учителей в каждую школу. И платить соответственно.
    1. faiver Звание
      faiver
      +3
      Сегодня, 15:33
      Не только, возрастет количество отчетов, и соответственно работников которые эти отчеты будут обрабатывать....
  4. faiver Звание
    faiver
    +15
    Сегодня, 15:23
    Когда я учился в школе, мы как то справлялись без психологов, и причем весьма успешно, классные руководители справлялись с классным руководством и ведением своих предметов. Может все таки вопрос не в этом?....
    такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы
    - я давно говорил что Госдума и ее депутаты, это чуждое для нашей страны явление, и я бы даже сказал вредное....
  5. ASG7 Звание
    ASG7
    -1
    Сегодня, 15:34
    Что проще, сделайте классное руководство бесплатным и тогда никто из меркантильных упырей не полезет к детям. Останутся только сознательные и любящие детей люди. И не верьте что деньгами можно заставить людей любить свою профессию.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +4
      Сегодня, 15:49
      Цитата: ASG7
      Что проще, сделайте классное руководство бесплатным и тогда никто из меркантильных упырей не полезет к детям. Останутся только сознательные и любящие детей люди.

      А остальные уйдут в бизнес, по совету одного большого человека laughing
      Цитата: ASG7
      И не верьте что деньгами можно заставить людей любить свою профессию.

      Знаете, я в своей жизни больше всего боюсь "фанатиков своего дела" и альтруистов. По итогу, никогда не знаешь, что от них ожидать в следующий момент времени и ситуации.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +6
    Сегодня, 15:34
    Советская система образования доказала, что она самая лучшая. Можно добавить немного интернетов, мониторов, лазерных указок и т. д. Но зачем менять систему, если она работает?
    1. faridg7 Звание
      faridg7
      +2
      Сегодня, 15:48
      Цитата: Младший рядовой
      Советская система образования доказала, что она самая лучшая. Можно добавить немного интернетов, мониторов, лазерных указок и т. д. Но зачем менять систему, если она работает?

      А вы так уверены, что задача того который там что то меняет, в том чтобы система работала?
  7. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +5
    Сегодня, 15:35
    1. Если учитель теперь будет за воспитателя, то, пардон, КТО тогда будет УЧИТЬ? Искусственный интеллект по интерактивным доскам?
    2. Если класс будет полностью из детей мигрантов ( теперь, увы, НЕ редкость и в РФ ), то КАКОГО туда будут ставить "воспитателя", КАКОЙ национальности, КАКОГО вероисповедания ( даже КАКОЙ ветви исповедания ), КАКИХ взгядов?

    :)
    1. faiver Звание
      faiver
      +3
      Сегодня, 15:43
      КАКОГО вероисповедания
      - атеиста.......
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 15:37
    Опять какой-то пук. laughing Учился будущий педагог детей учить 5 лет. Причем хорошо предмет изучил, психологию преподавания. Потом ему класс приказом директора "дали". И всё, досвидания любимый предмет.
    Какие-то комиссары будут получаться из классных руководителей.
    Лучше с зарплатами учителей решить, иной мотивацией типа жилья, уменьшением отчетности и развитием уважения к учителям, в том числе путём отчислений из учебных заведений неуправляемых детишек. Не пишите, про произвол учителей по отношению к ученикам, пожалуйста, если можно. feel
  9. Адрей Звание
    Адрей
    +5
    Сегодня, 15:38
    Если данная инициатива будет реализована, то свой рабочий день классный руководитель станет посвящать исключительно воспитательной работе с учащимися и оценке психологического климата в классе.

    И когда это интересно? Вместо образовательной программы или совместно? Данный персонаж будет просто присутствовать на всех уроках своего класса и "помогать" тематическому преподавателю вести урок?
    Или...
    Такие педагоги начнут регулярно проводить классные часы и другие мероприятия

    Один "рабочий" час в день? За соответствующую з/п?
    1. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +1
      Сегодня, 15:59
      Цитата: Адрей
      Если данная инициатива будет реализована, то свой рабочий день классный руководитель станет посвящать исключительно воспитательной работе с учащимися и оценке психологического климата в классе.

      И когда это интересно? Вместо образовательной программы или совместно? Данный персонаж будет просто присутствовать на всех уроках своего класса и "помогать" тематическому преподавателю вести урок?
      Или...
      Такие педагоги начнут регулярно проводить классные часы и другие мероприятия

      Один "рабочий" час в день? За соответствующую з/п?

      В точку. Хотел написать то же самое - а когда они собираются взаимодействовать, может на выходных или в ночную смену? Если у детей и так весь день расписан и нагрузка, в т.ч. благодаря подготовке с репетиторами и так по сути запредельная. Авторитет педагога формируется в процессе взаимодействия во время уроков, там же и сам педагог может понять ситуацию и сделать соответствующие выводы- кто из учеников на что способен, что от кого ожидать кто что из себя представляет. А тут, скорее всего, вырисовываются редкие встречи с беседами по типу полит-информации, с человеком, которого не все ученики даже помнить потом будут... Хорош же будет "классный" руководитель.
      1. Адрей Звание
        Адрей
        +1
        Сегодня, 16:04
        Цитата: Леший1975
        а когда они собираются взаимодействовать, может на выходных или в ночную смену?

        Зародилась тут у меня одна идейка laughing
        Можно подселять классного руководителя в семьи учеников по вертушке на 10 дней (само собой полностью за счет принимающей стороны). Вопрос з/п "руководителя" во многом решится, да и другие "проблемы" в семьях, может быть wink
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 15:41
    Цитата: faiver
    Когда я учился в школе, мы как то справлялись без психологов, и причем весьма успешно, классные руководители справлялись с классным руководством и ведением своих предметов. Может все таки вопрос не в этом?....

    yes laughing В уважении.... К учителям, родителям, соседям, пенсионерам...
    Хотели Потребителя вырастить? Выросло и воспиталось. Распишитесь. laughing (не к Вам)
    1. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +2
      Сегодня, 15:56
      Цитата: alexputnik17
      Хотели Потребителя вырастить? Выросло и воспиталось. Распишитесь.

      — А вы были ребёночком… И такая маленькая-маленькая… Розовенькая-розовенькая… Пухленькая-пухленькая, как поросеночек… И вот этот поросеночек рос, рос и выросла такая большая…
      — Что выросло?!
      — Ну, что выросло, то выросло, теперь уж не вернёшь…
  11. ergh081 Звание
    ergh081
    0
    Сегодня, 15:45
    В ГД ещё не предлагают, но не обязательно, что это исполняется. КПРФ многое предлагает, но воз и ныне там. Поэтому не стоит обращать внимания на разные вбросы
  12. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 15:47
    Суть предложения заключается в том, чтобы классных руководителей полностью освободить от обязанностей преподавания предметов. Вместо этого они возьмут на себя функцию наставников, целиком сосредоточившись на ней.

    То есть, по сути, классным психологом.
    Ну тогда давайте называть вещи своими именами, будет не классное руководство , а психологическая помощь.
    Где вы столько психологов в школу наберёте, если учителя выберут преподавание.
    А финансирование?
    Учителям итак копейки платят, указывая на недостаточность местных бюджетов, а сейчас ещё нужно будет найти финансирование на целую толпу.
    вы там мозги себе хоть ветошью протирайте иногда, чтобы не запылились и думать начали!!!
    Из госбюджета финансирование?
    А что, у нас из-за войны профицит бюджета, или всё таки дефицит?
    Вы хоть думайте мозгами, прежде чем такие вы серы озвучивать!!!! am
  13. Правдодел Звание
    Правдодел
    +3
    Сегодня, 15:50
    не приведет ли это к снижению зарплат....

    Точно приведет. Классное руководство берут для повышения своей З/пл. Исключение преподавания из З/пл вообще приведет к отказу от классного руководства.
    З/пл учителя в регионах ниже средней З/пл по региону. Классное руководство - небольшая доплата, чтобы учитель не пошел с сумой по миру.
  14. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 16:01
    Если кто помнит в пионерлагерях в отряде были два человека пионервожатый и воспитатель, мужчина и женщина, чаще студенты. Дети были всегда под присмотром. Почему сейчас в классах не ввести должность воспитателя. Он может работать и на переменах и на продлёнке только со своим классом. Начиная со средних классов. Предметникам заниматься своим классом как классным руководителем некогда особенного когда не хватает учителей. И зарплата по стране учителям меньше чем в 150 тысяч в данное время она не должна быть. Дети наше будущее и семьи и государства. Я не учитель, в школе было комсомольское поручение командир пионерской дружины. И много общался с педагогами, знаю все стороны жизни школы. Потом этот опыт пригодился и армии и в жизни. hi
  15. vladcub Звание
    vladcub
    +2
    Сегодня, 16:02
    В этом ничего нового. Ещё в РяИ, в женских училища, были:"классные дамы", они знали характеры воспитаниц и решали конфликт. В 1942,когда, приняли решение :"создать" Суворовские училища ". Был приказ сталина:собрать в всех классных наставников из кадетских и юнкермких училище.
    Следующий,, шаг : возродить" классных дам" в женских школах.
    Моя, мама, училась в Пед училище, в 1950-1951,у них, выбирали, самых опытных преподавательница, чтоб они были воспитателя и у студенток и предметов не вели.
    А Сталин, тщательно продумывал свои решения
  16. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +1
    Сегодня, 16:10
    Цитата: faiver
    А РОЗГИ будут вводить, разрешат!!!???
    - для родителей?

    Для госдуры. На них самих бы сначала стоило все их "инициативы" тестировать, к сожалению или счастью многие принимаемые ими законнодательные акты имеют слишком длительный скрытый период, обусловленный инерционной защитой общества от идиотских возмущений. Однако после прохождения некоей точки перелома едущий по лестнице рояль уже никому не остановить..
    4 эксперимента созывов думы при царе закончились вместе с царём и Россией.
  17. мачете Звание
    мачете
    -1
    Сегодня, 16:12
    Да уж. Глупее не придумаешь . Каким способом будет начисляться зарплата ? Чушь полная .
  18. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +1
    Сегодня, 16:12
    [quote]В ГД предложили «реформировать» классных руководителей в школах[/quote]
    Депутаты, особенно госдумы, это люди из другого измерения. Состояния в котором находятся депутаты, напоминает эпизод с Марией Антуанеттой, которой сказали: "Ваше величество нет хлеба народ голодает. - она в ответ - так если у народа нет хлеба пусть едят пирожные"
  19. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    -1
    Сегодня, 16:17
    Предлагаю за дебильные законопроекты штрафовать депутатов годовым окладом. За повторный подобный законопроект снимать неприкосновенность и подвергать уголовному наказанию. Ведь, не примут такой закон.
    Реформаторы, блин!
  20. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +3
    Сегодня, 16:23
    "Наставники"... У меня жена- педагог с 25 летним стажем. Работала и в государственных ив частных школах. Ушла на пенсию по причине того, что стало невозможно работать: педагог стал "никто"-" ничтожеством" перед своим начальством и родителями- о него все вытирают ноги и это видят ученики и видя всё это, ни во что не ставят учителей- хамят, игнорируют, угрожают и пр. . Кроме того, ученики вообще не хотят учиться. Те, кто из простого народа, так и говорят: мне достаточно уметь читать, писать и считать. Дроби, физика, химия, история и пр.не нужны для того, чтобы работать на стройке, на заводе, работать курьером и на доставке, а на большее и нечего нам рассчитывать. А те, кто из типа "обеспеченных" те так же говорят, что им достаточно уметь подпись ставить, так как им папа-мама уже подготовили денежные места с нужным кормлением и всё за них, специально предназначенные люди, там делать будут...
  21. born007 Звание
    born007
    0
    Сегодня, 16:36
    Вот только подходы менагера, который постоянно врёт (ни одну школу он не построил по ФП Образование) и кичится сомнительными достижениями (больше детей поступают в ПТУ) при которых всё меньше и меньше детей могут попасть в 10 класс, что прямо противоречит конституции, где чётко прописано об обязательстве государства перед гражданином по БеЗоплатному Полному общему образованию.
    При той его концепции в вопросе "развития образования" и мнений его команды, что "300 млрд в год на учителей для бюджета, это много и давайте заменим на ИИ, приведёт к полной деградации остатков образования в стране. И в случае ЧП, ЧС ... может лишить возможности получить его, вообще.
    Южная корея вам в пример. Сгорел 1 этаж и фсё. Нет госуслуг.
    Эти цифрофашисты уже даже вложили свои гадкие формулировки о цифровой трансформации образования в речи президента.
    В результате реализации таких мерзких инициатив может быть только следующее:
    Учителей заменят на удалённых лекторов с ИИ надзирателем.
    Педагогов переведут в разряд психологов
    Уровень образования для детей простого гражданина сильно упадёт. ИИ не важно что думает ребёнок, ему важно, что отвечает.
  22. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 16:44
    Правильно всех на кадетское обучение, а потом в военные ВУЗы, по специальности.
    Только для этого надо еще казарменное положение, твердая воинская дисциплина, которая "достигается умелым сочетанием убеждения и принуждения", строевая подготовка, и так далее.
    Это для мальчиков.
    Для девочек еще при царях существовали учебные заведения не менее строгие.
    Успехи такого воспитания, включая знаменитый Царскосельский лицей несомненны и велики.
    Только этот не может быть массовым, но хотя бы будущую элиту надо готовить только так!
    Но... городить такое в обычных наших бесправных школах с дикими горными "родителями", тут уж не знаю.
    Тут не воспитатель нужен, а сотрудник полиции с полномочиями пресечь, упечь, допечь и вообще "жизнь испортить" не только учащимся-лоботрясам, но и их "всемогущим" родителям. Вякнул родитель запрещенное лексиконом слово против учебного заведения, учителя, завуча и его мамы- 15 суток!
    Повторно - еще15 суток, штраф 300000, и забирай чадо на домашнее обучение.
    Драться кинулся - колония-поселение на 2.5 года, с последствиями - колония уже настоящая 5 лет.
    Иначе никто не пойдет.
    Да, забыл на одну школу - до 1000 человек - капитан полиции, более - майор + старший лейтенант. Оружие на постоянное ношение, кабинет при входе в школу со стеклом. За ним - кондуит для непоседливых, камерного типа.
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      0
      Сегодня, 17:13
      Да, мечта многих тут на ВО-так называемое "идеальное государство" по их мнению это: 1- во главе "новый Сталин" опирающийся на 2- "новый НКВД+СМЕРШ" ( враги кругом) суд-"тройки ", 3- ниже стоят новые "сталинские наркомы" работающие по 16 часов в сутки и заставляющие всех остальных работать так же. 4- военные разных видов-армия, 5- всё остальные гражданские-трудовая армия, 6- несогласные- превращаются в лагерную пыль в "Новом ГУЛАГе". Всё это "великолепие" окружено по границам колючей проволокой и вышками с пулеметами- чтобы счастливое население никуда не сбежало.... Правильно?
  23. ВлР Звание
    ВлР
    0
    Сегодня, 16:56
    И дать им право телесного наказания срывающих уроки оборомотов и отморозков. С родителей - как до недавнего времени в Британии - брать деньги "на розги". Без этого уже ситуацию не исправишь.
  24. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    0
    Сегодня, 16:59
    Предлагается закрепить за классными руководителями статус наставника и освободить их от предметной учебной нагрузки.

    Вангую я, что обязанности возложат, но никаких прав при этом не дадут.
    Ибо нынче же все ученики - свободные личности, а любое замечание есть насилие над этой личностью.
  25. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:01
    Цитата: Monster_Fat
    Работала и в государственных ив частных школах.

    Мира Вам, а особенно Вашей благоверной. То, что делают преподаватели - подвиг. Особенно сейчас. hi
  26. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:07
    Цитата: Wratch
    Розги не школе,в Думе нужно вводить и срочно! Там пороть-не перепороть,дурь так и прет
    Да разогнать из всех. Толку от них? Одни расходы
  27. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:18
    Цитата: faterdom
    Только для этого надо еще казарменное положение, твердая воинская дисциплина

    То есть, все-таки, изначально, дисциплина. laughing
    У меня в школе 7-8 класс математика и старшие классы - история и пр. , добивались такой дисциплины, что там уроки велись, как на Красной Площади перед парадом. Зато самый заклятый двоечник мог по профилю сдавать далее экзамен с абсолютным знанием предмета. Может их, кто и не любил. Их уважали. Хотя и там же я читал и тезировал бред(ы) Горбачёва. Однако это не помешало думать и делать выводы. Ещё тогда.
  28. oleg_627 Звание
    oleg_627
    0
    Сегодня, 17:21
    Что за чушь,учителей итак не хватает,а еще наши супердепутат везде лезут.За 2025 год они издали 1100 законов по 3 закона в день не читая и не вникая в них всю лабуду ктобы не придумал поддерживают.Рабочих рук в России не хватает надо как в СССР их на рабочие места перевести и раз в определенное время собирать покалякать