В ГД предложили «реформировать» классных руководителей в школах
В России у классных руководителей в школах могут полностью измениться обязанности. Заявленная цель такой реформы – укрепление воспитательной функции школьного образования.
Как сообщает агентство РИА Новости, с такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он направил соответствующее письмо главе Минпросвещения Сергею Кравцову и министру труда Антону Котякову.
Суть предложения заключается в том, чтобы классных руководителей полностью освободить от обязанностей преподавания предметов. Вместо этого они возьмут на себя функцию наставников, целиком сосредоточившись на ней.
В письме сказано:
В первую очередь, как считает депутат, это позволит не допускать в школах кризисных ситуаций и предотвращать конфликты.
Если данная инициатива будет реализована, то свой рабочий день классный руководитель станет посвящать исключительно воспитательной работе с учащимися и оценке психологического климата в классе. Такие педагоги начнут регулярно проводить классные часы и другие мероприятия, а также активно взаимодействовать с родителями учеников и облегчать работу школьным психологам.
Инициатива, конечно, замечательная, но есть большие сомнения в том, что ее в нынешних условиях удастся реализовать. Основной вопрос заключается в том, не приведет ли она к снижению зарплат школьных педагогов, которые и без того во многих регионах очень скромные.
Следует учитывать также, что обязанность по финансированию начального и среднего образования лежит на региональных бюджетах. А они на этот год уже утверждены и вряд ли в ближайшие месяцы будут увеличены.
И в этих условиях часть учителей школ придется освободить от обязанностей преподавания, то есть нагрузка на остальных возрастет. Другими словами, за меньшую или такую же зарплату работать придется значительно больше. Сейчас за классное руководство учителю полагается относительно небольшая доплата, а если инициатива будет принята, то такому наставнику придется платить за выполнения этих обязанностей полноценную ставку. Если на это не выделят дополнительные средства из бюджета, то решать вопрос придется путем урезания зарплат остальных педагогов.
Таким образом, для безболезненного внедрения таких нововведений потребуется срочно увеличивать финансирование школ. В противном случае и без того большая текучка кадров в сфере образования только возрастет.
