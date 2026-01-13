Израильские войска открыли огонь по испанским миротворцам на юге Ливана

Испанские миротворцы попали под обстрел израильских танков в Ливане. Как сообщил Генштаб ВС Испании, израильские военные целенаправленно обстреляли патруль испанских миротворцев.

По имеющейся информации, инцидент произошел в понедельник, 12 января, на юге Ливана в зоне ответственности испанского батальона миротворческих сил. Как утверждают испанцы, три израильских «Меркавы» заняли позиции в районе буферной зоны, после чего произвели несколько выстрелов в направлении патруля испанских миротворцев, находящегося в районе селения Эль-Хиям.



Танки Армии обороны Израиля в понедельник, 12 января, открыли огонь по патрулю испанских «голубых касок», размещенных на юге Ливана в составе миссии ООН UNIFIL.


То ли израильтяне не ставили себе задачу поразить патруль, то ли с прицелом что-то случилось, но все три снаряда легли на расстоянии от 150 до 380 метров от испанцев. В общем, все остались при своих и разбежались в разные стороны: израильские танки вернулись на исходные позиции, а испанцы в расположение своего батальона. Однако накатать жалобу на израильских танкистов не забыли.

Как предполагается, причиной обстрела испанских миротворцев могла стать несогласованность действий, поскольку миротворцы работают в координации как с ливанцами, так и с израильтянами. В общем, испанцы обиделись и назвали обстрел «враждебными действиями», нарушающими резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +8
    Сегодня, 15:34
    Израильские войска открыли огонь по испанским миротворцам на юге Ливана

    Испанский стыд...
    По евромиротворцам сионисты бахнули - даже и не знаю, сожалеть ли...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 16:05
      Жаль, промахнулись - могло бы быть интересно. Пуганули зачем-то
      Привет hi
      1. Андрей К Звание
        Андрей К
        +1
        Сегодня, 16:13
        Цитата: роман66
        Жаль, промахнулись - могло бы быть интересно. Пуганули зачем-то

        Салам-пополам Рома hi
        Сионисты просто просто поржать захотели.
      2. Eragon Звание
        Eragon
        +1
        Сегодня, 16:25
        Почему промахнулись? Может и попали туда, куда целились. Все таки 150-300 м от испанцев - трудно назвать стрельбой именно по ним, хотя приятного мало.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 16:56
        Цитата: роман66
        Жаль, промахнулись - могло бы быть интересно.

        Так ясно что пугнули, испанцы знают, что за Израилем стоит Трамп.
        Хотя когда была гражданская война в Испании, то испанцы показали себя неплохими бойцами.
        No pasarán остался в прошлом.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:51
      Цитата: Андрей К
      По евромиротворцам сионисты бахнули - даже и не знаю, сожалеть ли..

      Ну если испанцы не ответили, сожалеть нечего, они это сами позволили, когда по ним среляли.
      Так какого чёрта они там делали. "Не можешь какать, не мучай попу".
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:35
    ❝ В общем, испанцы обиделись и назвали обстрел «враждебными действиями» ❞ —

    — Отчего израильтяне испытали «испанский стыд» ...
    (Так промазать!)
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 16:07
      -накатать жалобу на израильских танкистов не забыли.
      А это зря-обвинят в антисемитизме.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:58
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Отчего израильтяне испытали «испанский стыд» .

      Стыд и израильтяне, это как то неправильная мысль и высказывание. Там стыда нет и не будет.
  3. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 15:38
    НАТО будет бомбить Израиль? bully
  4. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +3
    Сегодня, 15:38
    Таки это месть. Вспомни испанохолокост!!! Не забудем не простим. Подумаешь запоздали лет на тысячу, память то у нас хорошая.
    1. Poruchik77 Звание
      Poruchik77
      0
      Сегодня, 16:51
      Сефарды наверное были не пейсачи, старые обиды.
      1. Roman_VH Звание
        Roman_VH
        0
        Сегодня, 17:10
        Таки странные вещи вы думаете. Пейсы очень некрасиво цепляются за навесное галила, а в меркаве неудобно в такой чудесной шляпе.
  5. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 15:40
    Цитата: faiver
    НАТО будет бомбить Израиль? bully

    По-хорошему, давно пора. Но лучше конечно сначала дипломатическими методами постараться призвать израиль к миру.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 16:06
      дипломатическими методами постараться призвать израиль к миру.

      Это юмор такой???
  6. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 15:45
    Жаль что не попали......испанцы так и не узнают про "это другое"...
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 15:56
    Ну израильтянам ничего будет, а что там испанцы делают - это вопрос.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 16:07
      Резолюцию ООН отрабатывают
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 16:04
    Евреям пофиг на эти жалобы.
  9. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 16:06
    а испанцы в расположение своего батальона

    Отправились стирать портки...
  10. Степняк Звание
    Степняк
    0
    Сегодня, 16:39
    А ещё Гренландия и Канада. Всё идёт к тому, что они там все перегрызутся. Наберёмся терпения и попкорна, товарищи...
  11. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 16:51
    Танцы-обниманцы, танцуют вокруг испанцы,
    А мы танцуем лезгинку, в оранжевых ботинках!
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:55
    Цитата: роман66
    Жаль, промахнулись
    И мне жаль! wink
  13. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 16:57
    Испанские миротворцы попали под обстрел израильских танков в Ливане. Как сообщил Генштаб ВС Испании, израильские военные целенаправленно обстреляли патруль испанских миротворцев.
    Это был дружеский огонь, зачем так возмущаться!