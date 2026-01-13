Израильские войска открыли огонь по испанским миротворцам на юге Ливана
Испанские миротворцы попали под обстрел израильских танков в Ливане. Как сообщил Генштаб ВС Испании, израильские военные целенаправленно обстреляли патруль испанских миротворцев.
По имеющейся информации, инцидент произошел в понедельник, 12 января, на юге Ливана в зоне ответственности испанского батальона миротворческих сил. Как утверждают испанцы, три израильских «Меркавы» заняли позиции в районе буферной зоны, после чего произвели несколько выстрелов в направлении патруля испанских миротворцев, находящегося в районе селения Эль-Хиям.
То ли израильтяне не ставили себе задачу поразить патруль, то ли с прицелом что-то случилось, но все три снаряда легли на расстоянии от 150 до 380 метров от испанцев. В общем, все остались при своих и разбежались в разные стороны: израильские танки вернулись на исходные позиции, а испанцы в расположение своего батальона. Однако накатать жалобу на израильских танкистов не забыли.
Как предполагается, причиной обстрела испанских миротворцев могла стать несогласованность действий, поскольку миротворцы работают в координации как с ливанцами, так и с израильтянами. В общем, испанцы обиделись и назвали обстрел «враждебными действиями», нарушающими резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН.
