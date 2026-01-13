Танкеры атакованы дронами около терминала КТК в Новороссийске

Танкеры атакованы дронами около терминала КТК в Новороссийске

У берегов Новороссийска зафиксирована атака беспилотников на танкеры, которые должны были загружать нефть из Казахстана через терминал Каспийского трубопроводного консорциума. Как сообщает Reuters, «неизвестные дроны» атаковали сразу четыре греческих судна, находившихся в районе рейда.

Под удар попали танкеры Delta Harmony, Freud, Delta Supreme и Matilda. На борту Delta Harmony после атаки начался пожар, но серьезных повреждений судно не получило – огонь быстро потушили. Остальные суда получили повреждения различной степени, но, по предварительным данным, критических пробоин нет.



Отдельное внимание – танкеру Matilda, зафрахтованному компанией «Казмортрансфлот». Судно шло на плановую погрузку нефти 18 января в терминале КТК. В результате атаки на борту произошел взрыв без последующего возгорания. Экипаж не пострадал, а первичный осмотр не выявил признаков серьезных повреждений. Танкер способен продолжать движение.

Фактически речь идет об очередной попытке украинского режима ударить по одной из ключевых экспортных артерий региона. Каспийский трубопроводный консорциум – это основной маршрут поставок казахстанской нефти на мировые рынки через российскую инфраструктуру.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 16:39
    Очевидное... а чего нового, очевидного, можно найти из той ситуации, которая складывается на данный момент???
    НИЧЕГО!
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 16:46
      Куда понятно. А откуда так и непонятно.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +1
        Сегодня, 17:20
        Пока у 404 есть выход в море так и будет. Дальше сложнее оправдать такие действия.
        1. Sovetskiy Звание
          Sovetskiy
          +1
          Сегодня, 17:30
          Цитата: Mitos
          Пока у 404 есть выход в море так и будет.

          Не знал что у Украины появился выход к Каспийскому морю, в котором уже три Лукойловские платформы атакованы дронами. lol
      2. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 17:25
        То же непонятно, 300 км по морю до ближайшего "чужого" берега.
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 16:45
    Первое что в голову приходит, российские терминалы находятся под прикрытием ПВО военно-морской базы в Новороссийске, а терминалы с казахской нефтью КТК в Озерейке не прикрыты,
    - а может какая политика нам не ведомая.
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +8
    Сегодня, 16:47
    Чью нефть должны перевезти эти танкеры(учредители/акции):
    Tengizchevroil:
    Chevron — 50 %,
    Казмунайгаз — 20 %,
    ExxonMobil — 25 %,
    ЛукОйл — 5 %.

    Karachaganak Petroleum Operating:

    Royal Dutch Shell plc («Роял Датч Шелл плс») (Нидерланды, Великобритания) — 29,25 %;
    Eni (Италия) — 29,25 %;
    «Шеврон» (США) — 18 %;
    «Лукойл» (Россия) — 13,5 %;
    «КазМунайГаз» (Казахстан) — 10 %.

    Но самое смешное то, что эти танкеры должны доставить эту нефть на заводы в Болгарии и Греции, где она должна быть переработана, и которые поставляют топливо на Украину. Вот уж кого действительно умом не понять.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:48
    Благодарность казахам и грекам за поддержку еврейского 95-го квартала.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -4
    Сегодня, 16:49

    У берегов Новороссийска зафиксирована атака беспилотников на танкеры, которые должны были загружать нефть из Казахстана

    Когда наши разбираться с казахами начнут, откуда дроны делают и кто их запускает в средней полосе? Наверное, ведуться. Не для обычных глаз и уха. Увидеть бы результат. 404 то пытается всë громить. Им флаг пополам. "Жажда ничто, имидж все! " (с) yes
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 17:28
      Цитата: alexputnik17
      Когда наши разбираться с казахами начнут, откуда дроны делают и кто их запускает в средней полосе?
      Вы предлагаете казахов надо заставить решать наши проблемы? Оно им надо? Их менты на свою то страну не особо работают, а вот на Россию прям начнут? так что ли?
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 16:56
    Боезаряды на дронах слабенькие...серьезных повреждений нет. what
    Что то атакующие не просчитали тут.
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 16:58
    А тем временем в порту Южный идет полив территории растительным маслом.
    А могли бы и раздать.



    Судя по кадрам боеголовки были кассетными.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 17:02
      ❝ А тем временем в порту Южный идёт полив территории растительным маслом ❞ —

      — «Аннушка уже разлила масло» © ...
    2. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 17:30
      Цитата: Товарищ Берия
      Судя по кадрам боеголовки были кассетными.

      Судя по кадрам боеголовки были очень правильными. Пусть теперь масло в России покупают.
  8. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 17:00
    Мы им 2 а они нам все 4 хорошая СВО laughing laughing laughing МО опять обгадилось по полной laughing
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 17:16
      Какая трудноскрываемая радость за побратимов.))
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:02
    Цитата: knn54
    А откуда так и непонятно.
    Из Дypкаины wink
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:03
    Цитата: Товарищ Берия
    ExxonMobil — 25 %,

    hi Моя теория заговора .Трамп очень разочарован Еxxon Мобill (откатом wassat ) ,так разочарован что готов не допустить к нефти в Венесуэле.И так экспорт нефти рухнул с КТК из за непогоды ,а тут ещё "неизвестные " дроны.Буквально три дня назад на КТК загрузился нефтью танкер под английским флагом .Кто то хочет подставить обезьяну этими ударами.
  11. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 17:10
    «неизвестные дроны» атаковали сразу четыре греческих судна, находившихся в районе рейда.

    Интересно, а кому это не известно ? Мне ясно, да и вам тоже, что это украинцы. А не пора ли все порты и все суда которые стоят в портах Украины, следуют ту да и оттуда, просто уничтожать, чтобы забыли раз и навсегда. Это вторая основная задача, после уничтожения энергосистемы, а может и первая - прекратить логистику на Украину.
  12. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +1
    Сегодня, 17:20
    Да-да, это-"плохая нефть", что её защищать... Ну, как ещё "отмазаться"? yes
  13. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 17:21
    Идёт война буржуев. Буржуи богатеют, а простой народ гибнет на фронте. По факту, Черное море находится под контролем БЭК Украины. С такими темпами БЭК Украины выдавят все суда и корабли с Черного моря.