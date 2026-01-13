Танкеры атакованы дронами около терминала КТК в Новороссийске
У берегов Новороссийска зафиксирована атака беспилотников на танкеры, которые должны были загружать нефть из Казахстана через терминал Каспийского трубопроводного консорциума. Как сообщает Reuters, «неизвестные дроны» атаковали сразу четыре греческих судна, находившихся в районе рейда.
Под удар попали танкеры Delta Harmony, Freud, Delta Supreme и Matilda. На борту Delta Harmony после атаки начался пожар, но серьезных повреждений судно не получило – огонь быстро потушили. Остальные суда получили повреждения различной степени, но, по предварительным данным, критических пробоин нет.
Отдельное внимание – танкеру Matilda, зафрахтованному компанией «Казмортрансфлот». Судно шло на плановую погрузку нефти 18 января в терминале КТК. В результате атаки на борту произошел взрыв без последующего возгорания. Экипаж не пострадал, а первичный осмотр не выявил признаков серьезных повреждений. Танкер способен продолжать движение.
Фактически речь идет об очередной попытке украинского режима ударить по одной из ключевых экспортных артерий региона. Каспийский трубопроводный консорциум – это основной маршрут поставок казахстанской нефти на мировые рынки через российскую инфраструктуру.
