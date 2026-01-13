На украинском курорте задержан иностранец в куртке с надписью «Сочи-2014»

Местными «блюстителями правопорядка» на украинском горном курорте Буковель был задержан мужчина в куртке с надписью «Сочи-2014». На такой странный для Западной Украины предмет его гардероба обратили пристальное внимание другие посетители, которые выложили в соцсетях соответствующий пост.

Об этом сообщила спикер патрульной полиции Ивано-Франковской области Кристина Мрыглид.

Когда полиция нашла необычного отдыхающего, им оказался вовсе не пророссийский активист, а просто неосведомленный иностранец. Как оказалось, ему просто понравилась вещь, которую он увидел в одном из магазинов областного центра и купил. У иностранного гражданина изъяли куртку, вернув за нее деньги.




Затем «доблестные» украинские полицейские разыскали торговую точку и продавца.

Мрыглид сообщила об этом следующее:

Продавец объяснил, что у него действительно были эти куртки. Он их снял с реализации и утилизирует. Со всеми участниками провели профилактические беседы.

Несмотря на резкую антироссийскую риторику киевских властей, им никак не удается избавиться от символики России на Украине. К примеру, незадолго до Нового года над Киевом пролетел квадрокоптер с флагом Российской Федерации. Кто именно запустил дрон, так и не удалось выяснить. При этом воздушную тревогу в городе объявлять не стали.

Весть о полете этого «пророссийского» беспилотника распространилась не только на Украине, но и за ее пределами.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 16:49
    Хохлодебилизм неизлечим, каструля намертво к башке приросла.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:22
      Цитата: Ирек
      каструля намертво к башке приросла

      А куда же украинцу без кастрюле на голове, даже в Евросоюз не принимают.
  2. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    +1
    Сегодня, 16:51
    Чтобы тема еще больше вписывалась в тематику ВО, нужно еще добавить, что мужчина был майор в отставке и при обыске у него нашли в чемодане сувенирный ППШ.
  3. Fenia04 Звание
    Fenia04
    0
    Сегодня, 16:52
    Всех носивших куртку утилизируют. Ааа, куртки утилизируют.
  4. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 16:57
    Шароварных "эльфов" от любого упоминания России корежит, как чертей от ладана.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:24
      Цитата: Earl
      от любого упоминания России корежит, как чертей от ладана.

      А почему, как от ладана ? Они и без ладана черти.
  5. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    -1
    Сегодня, 17:02
    А, что про "неправильные цвета" окраски скамеек уже забыли? И про "неправильное сочетание цветов" в одежде? А так же про: не одобренные Роспотребнадзором надписи на одежде?
  6. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 17:03
    Мрыглид сообщила об этом следующее:
    Вот!!! Вот этими семью буквами, -Мрыглид-можно охарактеризовать всю сущность нынешней Украины. good
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 17:03
    Цитата: AC130 Ganship
    у него нашли в чемодане сувенирный ППШ
    И портрет Павла Судоплатова wink
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:26
      Цитата: Schneeberg
      И портрет Павла Судоплатова

      А всё же помнят те времена и Пашу Судоплатова. Вот бы таких вернуть.
  8. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    +1
    Сегодня, 17:06
    Все по Лаврову,"де......ы,.....ь".
  9. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 17:09
    Мужика, конечно, жаль... Но неужели, так и хочется спросить, ты не знал куда приехал? Всё равно, что в Третьем Рейхе ходить в рубпшке с портретом Сталина в 1943 или в 1944 году. Нацисты они и есть нацисты, но зачем же так подставляться?
    1. Rashid Звание
      Rashid
      0
      Сегодня, 17:21
      Откуда иностранцы знают, что на Украине нацики? В их СМИ там всё хорошо, демократия и т.д., да и слово Сочи для них ничего не означает.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:19
    Вот уж перемогу из ппремог!
    Наглые мозгокруты могут гордится, ух усилия не пропали даром...
    Целое государство, в котором стукачей, как поганок в поле, после ливня...
  11. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    0
    Сегодня, 17:19
    Из какой страны был иностранец?
    ВО такие вещи надо дописывать.
  12. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 17:28
    Перед тем как одеваешься, надо просто немного подумать. Была бы на куртке надпись "Гренландия-2026", тогда бы не прессанули.
  13. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 17:28
    О цэ пэрэмога!!!)) Меня мучает только один вопрос: они там ещё и на лыжах катаются??? Хорошо устроились...))