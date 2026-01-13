На украинском курорте задержан иностранец в куртке с надписью «Сочи-2014»
Местными «блюстителями правопорядка» на украинском горном курорте Буковель был задержан мужчина в куртке с надписью «Сочи-2014». На такой странный для Западной Украины предмет его гардероба обратили пристальное внимание другие посетители, которые выложили в соцсетях соответствующий пост.
Об этом сообщила спикер патрульной полиции Ивано-Франковской области Кристина Мрыглид.
Когда полиция нашла необычного отдыхающего, им оказался вовсе не пророссийский активист, а просто неосведомленный иностранец. Как оказалось, ему просто понравилась вещь, которую он увидел в одном из магазинов областного центра и купил. У иностранного гражданина изъяли куртку, вернув за нее деньги.
Затем «доблестные» украинские полицейские разыскали торговую точку и продавца.
Мрыглид сообщила об этом следующее:
Несмотря на резкую антироссийскую риторику киевских властей, им никак не удается избавиться от символики России на Украине. К примеру, незадолго до Нового года над Киевом пролетел квадрокоптер с флагом Российской Федерации. Кто именно запустил дрон, так и не удалось выяснить. При этом воздушную тревогу в городе объявлять не стали.
Весть о полете этого «пророссийского» беспилотника распространилась не только на Украине, но и за ее пределами.
