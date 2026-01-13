Армия аль-Джулани идёт на курдские территории севера Сирии

В районе сирийского Алеппо уже почти неделю идут тяжелые бои между армией аль-Джулани и курдскими формированиями. Последние долгие годы контролировали значительную часть города и прилегающие территории. И судя по динамике, захватившие власть в Дамаске силы решили больше не откладывать решение курдского вопроса.

7 января силы Ахмеда Аш-Шараа начали операцию в провинции Алеппо. Официально – в ответ на участившиеся атаки со стороны курдских отрядов. Под их контроль перешли районы Ашрафия, Шейх Максуд и Бени Зейд. Эти кварталы почти десять лет находились под управлением «Сирийских демократических сил».



Параллельно захватившие власть войска объявили военной зоной территорию к западу от Евфрата. Сюда вошли в том числе Дейр-Хафир и Мескене. Они также потребовали от курдских формирований отойти на восточный берег реки. Если откажут – наступление продолжится.

Курдская сторона называет происходящее неспровоцированной агрессией и обвиняет армию в расправах над мирным населением. Заявляется о похищении более 300 человек. Официального подтверждения этим данным нет.

Обе стороны обвиняют друг друга в ударах по гражданским объектам. Масштаб боев отражают и потоки беженцев: только за неделю из Ашрафии и Шейх Максуда, по данным СМИ, ушли не менее 155 тысяч человек.

Сейчас армия Ахмеда Аш-Шараа заявляет о полном контроле над этими районами. Курды сохраняют позиции на северо-востоке страны и, как сообщается, перегруппировывают силы примерно в 50 километрах к востоку от Алеппо.
13 комментариев
  marchcat
    marchcat
    +1
    Сегодня, 18:30
    Одним словом: Сирия в труху!. request
    Nikolaevich I
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 19:05
      Цитата: marchcat
      Одним словом: Сирия в труху!

      Сирия-Ирак 2.0 или Ливия 2.0 ! Выбирайте !
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 19:17
      marchcat
      Сегодня, 18:30
      Одним словом: Сирия в труху!. request

      hi Пока на труху непохоже, но многовекторный султан за спиной матрасников, как и его нынешний партнёр по несчастью аль-Джулани, спелись на взаимных интересах и будут договариваться, понимая серьёзность угроз исраэлевских по ццев биби по экспансии Газы, Сирии, Ливана.
  ratfly
    ratfly
    -4
    Сегодня, 18:35
    Только один вопрос. На всех видео и фото один сплошной песок и пустыня. Как они там в таком количестве существуют и бешено размножаются.
    pudelartemon
      pudelartemon
      +1
      Сегодня, 19:10
      Исключительно методом почкования laughing
  faterdom
    faterdom
    -1
    Сегодня, 18:41
    Зато Тиранасада свергли, теперь жить можно...только недолго. И туркам, и американцам есть в кого вкладываться.
Главное- демократия, народ определяется...
    Главное- демократия, народ определяется...
  MidnightBear
    MidnightBear
    -9
    Сегодня, 18:42
    Как автор упорно избегает словосочетания "сирийская армия" по отношению к современным сирийским властям. Фантомные боли по Асаду?
    Peter1First
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 19:04
      Эта армия антисирийских властей, с большой турецкой составляющей и протурецким ком составом. Соответственно и планы у этой армии не сирийские, а турецкие! Выглядят эти планы так: 1.) вырезать алавитов в западных приморских районах Сирии, заселив их турецкими и тюркоязычными бармалеями, с последующим выходом из Сирии в состав Турции -может по типу Северного Кипра, а может просто аннексией... 2.) Вырезать курдов на севере и северо-востоке Сирии с последующим заселением частично тюрками и арабами с последующим дележом и отделением приграничья к Турции. 3.) Стравливание сирийских арабов с Израилем, чтобы отвлечь внимание от деятельности Турции.....
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 18:52
    Кто-то сомневался, что будет по другому? А курды, по прежнему, как осел за морковкой, идут за сказкой о Великом Курдистане, как сейчас в Иране.
  Десница ока
    Десница ока
    -1
    Сегодня, 18:59
    Да уж.... За курдами - сша и сионисты, а новые хозяева Сирии, бывшие террористы, но тоже выращенные изначально этими дьяволятами, для свержения Аседа и последующего растерзания Сирии, вот незадача - давние враги непримиримые...))))
    Можно представить что будет дальше... - сионисты курдов будут поддерживать всячески, а значит и вассальная им штатовская клоака... и значит, новое сирийское правительство, уже выполнившее свою роль по захвату власти, попадет теперь в немилость к дьяволятам, будет объявлено террористическим и тп. И штаты с Израилем, поддерживая курдов, будут враждовать с ним...
    Эх, бедная несчастная Сирия, сколько ж крови там еще прольется, после захвата ее террористами всех мастей, - штатами, сионистами и их выродками - сегодняшним правительством, пока они меж собой, будут дербанить ее и делить... Вот где ужас.
  olbop
    olbop
    +1
    Сегодня, 19:24
    Воистину, Восток - дело тонкое.
    Как бы кто не относился к ближневосточным диктаторам (Кадафи, Асад, Хусейн), но при их власти в этих странах был относительный порядок. По крайней мере кровь не лилась рекой как после их свержения. Есть и вполне благополучные монархии по соседству. И есть пример "демократического" Ливана, где беспорядки и кровь последние лет. пятьдесят если не более.
  acetophenon
    acetophenon
    0
    Сегодня, 19:46
    Мне эти курды никогда не нравились. Так что - "забирайте"©!
  bbb
    bbb
    0
    Сегодня, 19:51
    Без курдской нефти Аш-Шараа тоже долго не продержится, поэтому войнушка там будет обязательно.