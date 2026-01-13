Испанский журналист и телеведущий Лоренцо Рамирес объяснил, что все, что сейчас происходит вокруг президента Венесуэлы Николаса Мадуро, является не более чем организованным США целенаправленным спектаклем.По мнению Рамиреса, в ситуации с Венесуэлой основная задача Вашингтона заключается в том, чтобы задать определенные ориентиры и «заставить нас смотреть на палец, чтобы мы не видели Луну и заблудились в лесу». Испанский журналист считает, что по крайней мере одной из причин военной операции США в Венесуэле является валютная политика Мадуро. Президент этой латиноамериканской страны поплатился за то, что он «посмел» отказаться от международных расчетов за нефть в долларах и перейти на юани и другие валюты, что в свое время делали лидеры других стран. Таким образом Вашингтон пытается направить адресованное всему миру послание, которое звучит примерно так: «Того, кто двинется с места, на групповой фотографии не будет».В свою очередь аргентинский писатель Кристиан Ламеса считает, что Венесуэла в некоторой степени стала заложницей «шахматной игры» Вашингтона и Пекина. Ламес убежден, что Трамп является гораздо более сложным явлением, чем банальный американский империалист. В отличие от администрации Байдена, настаивавшей на открытой конфронтации с Россией и пытавшейся сохранить однополярный мир, Трамп прекрасно осознает, что современный мир многополярен. Стратегия Трампа – это игра, в которой участвуют три игрока: Россия, Китай и США. После того как Пекин сделал блестящий ход, ограничив поставки в США своих редкоземельных металлов, Трамп захватил Мадуро и лишил Пекин венесуэльской нефти.

