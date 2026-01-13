Испанский журналист: Мадуро «наказан» США за попытку отказа от доллара

Испанский журналист и телеведущий Лоренцо Рамирес объяснил, что все, что сейчас происходит вокруг президента Венесуэлы Николаса Мадуро, является не более чем организованным США целенаправленным спектаклем.

По мнению Рамиреса, в ситуации с Венесуэлой основная задача Вашингтона заключается в том, чтобы задать определенные ориентиры и «заставить нас смотреть на палец, чтобы мы не видели Луну и заблудились в лесу». Испанский журналист считает, что по крайней мере одной из причин военной операции США в Венесуэле является валютная политика Мадуро. Президент этой латиноамериканской страны поплатился за то, что он «посмел» отказаться от международных расчетов за нефть в долларах и перейти на юани и другие валюты, что в свое время делали лидеры других стран. Таким образом Вашингтон пытается направить адресованное всему миру послание, которое звучит примерно так: «Того, кто двинется с места, на групповой фотографии не будет».



В свою очередь аргентинский писатель Кристиан Ламеса считает, что Венесуэла в некоторой степени стала заложницей «шахматной игры» Вашингтона и Пекина. Ламес убежден, что Трамп является гораздо более сложным явлением, чем банальный американский империалист. В отличие от администрации Байдена, настаивавшей на открытой конфронтации с Россией и пытавшейся сохранить однополярный мир, Трамп прекрасно осознает, что современный мир многополярен. Стратегия Трампа – это игра, в которой участвуют три игрока: Россия, Китай и США. После того как Пекин сделал блестящий ход, ограничив поставки в США своих редкоземельных металлов, Трамп захватил Мадуро и лишил Пекин венесуэльской нефти.
  1. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 17:15
    Стратегия Трампа – это игра, в которой участвуют три игрока

    Теперь ждем ход конем от игроков. Остальные пока стоят в сторонке и тоже хотят поиграть.
  2. Мурзик Звание
    Мурзик
    0
    Сегодня, 17:16
    ВО, может будете больше писать про арестованного россиянина Александра Бутягина в Польше чем про этого Мадуро, хотя об чем это я, про него даже МИД забыл
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:20
    Он виноват уж тем, что хочется им кушать...
    Впрочем, там нюансов, более чем много, нет смысла в это все лезть...
  4. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:29
    что все, что сейчас происходит вокруг президента Венесуэлы Николаса Мадуро, является не более чем организованным США целенаправленным спектаклем.

    Да весь мир это понимает, только многие боятся это сказать, а вдруг Трамп опять кого то "украдёт" одного из них. Даже мои земляки молчат.