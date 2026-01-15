Война за «польское наследство»
Юзеф Брандт. «Стычка со шведами»
Предыстория
Казалось, что Москва в 1655 году решила историческую задачу с возвращением земель Малой и Белой Руси. Воссоединением русского суперэтноса. Польшу осталось только добить (Битва под Брестом).
Русские полки разгромили литовскую армию гетмана Радзивилла, освободили большую часть Литовской Руси вместе со столицей Великого княжества Литовского Вильно. Царские и казачьи полки Хмельницкого и Бутурлина нанесли поражение польской армии гетмана Потоцкого, вторглись в Галицию, осадили Львов и Люблин. Дальнейшие успехи русских войск на южном стратегическом направлении остановило только вторжение крымской орды Мехмеда-Гирея. Крымский хан боялся дальнейшего усиления Москвы, поэтому нанёс удар по русским полкам, но был остановлен в битве на Озёрной (Сражение за Львов).
Таким образом, в конце 1655 года почти вся Литовская и Польская Русь (Западная и Южная Русь, или Белая и Малая Русь), кроме Бреста, Слуцка и Львова, оказалась под контролем царских и казачьих полков. Польско-литовская армия, в сущности, перестала существовать.
Речь Посполитая разваливалась, магнаты и шляхта вели свои политические игры. Имелась прорусская партия, предлагавшая посадить на польский престол русского царя. Другие партии хотели видеть на троне шведского короля либо курфюрста Бранденбурга. Часть литовских магнатов во главе с Радзивиллом вели переговоры со шведами о покровительстве.
Государь Алексей Михайлович рассматривал успехи царских войск как возвращение исконных русских земель в состав единой Русской державы. В дополнение к уже имеющимся титулам он принял новые – «всея Великия и Малыя и Белыя Руси самодержец» и «Великий князь Литовский».
«Шведское озеро»
В Москве уже думали о походе на Варшаву, чтобы поставить победную точку в войне. Однако в это время в русско-польскую войну вмешалась новая сила. Летом 1654 года в Швеции появился новый король Карл X Густав. Он сменил королеву Кристину, которая довела страну до внутреннего кризиса. Новый король смог успокоить общество, снизил налоги, улучшил состояние казны, утихомирил мятежников и приобрёл всеобщую популярность.
Шведский король и его двор, видя бедственное положение старого польского конкурента за влияние на Балтике, решили использовать благоприятную ситуацию. Расширить державу, превращая Балтийское море в своё «озеро». Разграбить польские богатые владения, поправляя финансы Швеции и дворянства. При этом Польша уже была разгромлена и деморализована, поэтому выглядела крайне соблазнительным пирогом. Также в Стокгольме не желали дальнейшего усиления России за счёт Речи Посполитой.
Карл заключил союз с князем-курфюрстом Бранденбурга Фридрихом Вильгельмом, который хотел избавиться от вассальной зависимости Прусского герцогства от польского престола и заполучить часть польских владений. Также союзником Швеции стал князь Трансильвании Дьёрдь II Ракоци, который претендовал на польский престол. Свою игру вёл и малороссийский гетман Богдан Хмельницкий, который желал добить Польшу.
Сначала шведы пытались продавить идею союза Швеции и Польши против России, где Варшава становилась младшим партнером. Однако польский король Ян Казимир упирался. Ранее он сам претендовал на шведский престол, отказывался уступать в Ливонии и по вопросу Восточной Пруссии, давать согласие на протекторат Швеции над Курляндией. Требовал компенсаций за отказ от прав на шведский престол.
В сущности, решался вопрос о гегемонии на Балтике, на торговом пути из Балтийского моря в Западную Европу. Видя неуступчивость польского короля и дальнейшие успехи русской армии, шведы решили вступить в войну.
Шведский потоп
Шведское королевство в это время имело одну из лучших армий Европы. Король Карл X собрал две армии: под своим командованием в Померании и Магнуса Делагарди в Риге (Ливония). Шведы в июле 1655 года с двух сторон вторглись в Речь Посполитую.
Истощенные войной с Россией и деморализованные польские войска не смогли противостоять сильной шведской армии. Польские крепости в Ливонии сдавались без боя. 14-тысячная шведская армия фельдмаршала Виттенберга, выступившая из Щецина, уже 25 июля заставила капитулировать великопольское рушение (ополчение). Познань сдалась без боя. Великопольские магнаты и шляхта начали сепаратные переговоры и признали шведского короля своим протектором. Великая Польша (Калишское и Познанское воеводства) перешли под власть шведского короля. Шведская армия открыла себе дорогу вглубь Польши.
Речь Посполитая разваливалась буквально на глазах. Польские магнаты и паны, недовольные политикой Яна Казимира, увидели в шведском короле «спасителя» от русских и начали массово переходить на его сторону. Великий гетман литовский Радзивилл, который ранее уже начал переговоры со шведами, 20 сентября заключил со шведским королём Карлом X Кейданскую унию. Великое княжество Литовское выходило из состава Речи Посполитой и вступало в федеративный союз со Швецией. Литовская шляхта раскололась: значительная часть знати отказалась от унии со Швецией, многие стали искать союза с Москвой.
В августе 1655 года Карл вошёл в Польшу со второй армией и соединился с первой армией. На сторону шведов перешло Серадзское воеводство. Шведская армия усиливается сильной польской конницей. 2 сентября в битве под Соботой шведская армия под началом короля Карла Х Густава и Стенбока легко нанесла поражение польской армии Яна Казимира. 11 сентября без боя шведы вошли в Варшаву.
16 сентября шведы смели польскую армию в сражении под Жарнувом, открыв дорогу в Малую Польшу. Польский король отступает в Краков, затем бежит под защиту австрийского императора. Польское шляхетское ополчение разбегается по домам. 25 сентября шведы осадили Краков. Осада продолжалась до 19 октября, когда старая столица Польши капитулировала. В этот же период шведы сравнительно легко рассеяли польские войска воеводы Красинского и гетмана Станислава Лянцкоронского.
21 октября воеводства Краковское, Сандомирское, Киевское, Русское, Волынское, Любельское и Белзское признали верховную власть шведского монарха. Власть Карла признали крупнейшие польские магнаты, включая гетманов Потоцкого и Лянцкоронского. Шведы двинулись на покорение Восточной Пруссии.
Таким образом, шведы за четыре месяца довольно легко разгромили основные польские силы, захватили коренную территорию Польши – Великую и Малую Польшу, Мазовию. Шведские войска заняли крупнейшие города и крепости Польши. Большинство крупнейших польских магнатов и шляхты признали власть Карла X. Часть польских панов со своими дружинами помогали шведам в захвате своей родины.
Триумф Карла X Густава. Неизвестный художник
«Поток и разграбление»
Шведское вторжение сопровождалось тотальным грабежом польских земель, городов и имений. Шведы, которые были протестантами, не церемонились с польскими католиками. Громили, жгли и грабили польские святыни, церкви и монастыри. Соглашения, когда шведы обязывались не грабить сдавшиеся города, нарушались. В частности, так был разграблен Краков.
Для шведских солдат и офицеров главной целью войны был грабёж, погром «папистов». Поляки, которые призывали шведов спасти их от «русских варваров», быстро отрезвели. Шведы громили, жгли и разоряли имения, местечки, сёла и целые города. Убивали за косой взгляд, насиловали и забирали всё подчистую. Католические святыни были особой целью шведских лютеран. Добыча в них была самая богатая. Сокровища копились столетиями.
Напомню, что религиозные войны всегда отличаются особыми зверствами и геноцидом. Шведские солдаты потрошили костёлы и монастыри, убивали и издевались над священниками и монахами. Насиловали монахинь на алтарях, а затем резали или вешали.
Православные храмы для протестантов ничем не отличались от католических. Шведы заняли часть территории в Белой Руси. Начали «кормиться», разорять городки и местечки, крушить церкви, истреблять духовенство. Жители Минска в ужасе от этих зверств бежали в леса (Крестогорское урочище).
Шведы такими действиями, по сути, похоронили свой блицкриг. Польская шляхта могла не любить короля, своевольничать, грызться между собой, но свою веру она была готова защищать. Шляхта, горожане и крестьяне объединялись в борьбе с оккупантами. Организующую роль сыграла католическая церковь, вела агитацию и связывала различные отряды. У шляхты появилась патриотическая цель, за сабли брались старики и молодежь.
Крестьяне вооружались и уходили в леса. Шведов стали истреблять по дорогам и деревням. Монахи и добровольцы отстояли Ясногорский монастырь в Ченстохове. Польские магнаты, которые только что подчинились шведскому королю, снова переметнулись и организовали сопротивление. 29 декабря в Тышковцах великий коронный гетман Станислав Потоцкий и польный коронный гетман Станислав Лянцкоронский организовали шляхетскую конфедерацию против шведского короля. Теперь большая часть шляхетства снова поддерживала польского короля Яна Казимира.
Успехи шведского короля обеспокоили его конкурентов в Северной Европе и католический мир. Римский папа и германский император встали на сторону Яна Казимира, собирали деньги и нанимали солдат для него. Обеспокоились Голландия и Дания, не желавшие превращения Балтийского моря в «шведское озеро». Встревожился огромными успехами шведов курфюрст Бранденбурга. Карл стал обращаться с Фридрихом Бранденбургским как с подчиненным.
Шведские интервенты, легко громившие польские королевские войска, проиграли в народной войне. Их били в хвост и гриву. Шведы оставили Краков и Варшаву, их потрёпанные войска отступили ближе к морю. Война стала затяжной.
Оборона Ясной Горы. Худ. Я. Суходольский
Выбор Москвы
Шведский король сначала предложил русскому царю заключить союз и разделить польско-литовские земли. Но на деле шведы не церемонились, начали занимать земли, которые уже контролировали царские войска. Заняли Гродно, крепости Дисну и Друю на Двине. Наши войска в летнем наступлении были распылены, и не могли противостоять свежим частям противника. Царь Алексей Михайлович приказал остановить наступление на запад, отвести войска к Могилёву и Быхову. В Стокгольме выразили протест по поводу занятия шведами наших крепостей.
После победы в кампании 1655 года Москве теперь нужно было выбирать. Либо сделать коренной поворот, помириться с уже рухнувшей Речью Посполитой и в союзе с поляками выступить против обнаглевшей Швеции, либо в союзе со шведами добивать Польшу. С ясной перспективой после этого войны за «польское наследство».
Посольский приказ во главе с Алмазом (Ерофеем) Ивановым вёл переговоры. Паны обхаживали царя. Прорусская партия во главе с Сапегой умоляла Алексея Михайловича взять страну под защиту, обещая избрать его польским королём либо его сына. Поляки хитрили, обещали, говорили много красивых слов.
Со шведами ситуация также была тяжелой. На линии соприкосновения войск происходили провокации, стычки. Сам Карл манил союзом, но откровенно врал. Он собирался взять всю Речь Посполитую, обещал польским панам вернуть Белую и Малую Русь, даже Смоленщину. Шведские послы прибыли к гетману Хмельницкому, пытались его обольстить, обещали отдать всю Южную Русь с Галицией, но казаки должны были разорвать отношения с Москвой и перейти под покровительство шведского короля.
Сам Хмель считал, что Польшу надо добить. Он знал, что польским панам верить нельзя. Старого врага надо доломать.
В Москве об этих закулисных играх шведского двора узнали. Не забывали и о старых счётах со Швецией: со времён Ивана Грозного висела проблема выхода в Балтику, под властью шведов оставались земли, потерянные во время Смуты.
В итоге царь и его бояре сделали выбор в пользу Польши, заключили перемирие. Очевидно, это была стратегическая ошибка. Не надо было лезть в польско-шведскую войну. Решать только свою национальную задачу объединения Русской земли и народа. Тактически перемирие было выгодным, но стратегически – нет. Россия вынуждена была распылять силы на новый фронт.
