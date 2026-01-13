Сообщается о снятии с должности замглавкома ВМФ РФ Сухраба Ахмедова

Появилась информация о снятии с должности заместителя главкома ВМФ РФ по береговым и сухопутным войскам Ахмедова Сухраба Султановича. Об этом сообщают российские ресурсы, официальной информации пока нет.По имеющимся данным, Ахмедова сняли с должности из-за повторяющихся атак механизированными колоннами под Добропольем, которые привели к большим потерям как в личном составе, так и в технике. Однако подчеркнем, что это неофициальная информация, подтверждения от Минобороны нет.Напомним, что весной 2024 года Ахмедова сняли с должности командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией и вывели в распоряжение Министерства обороны. Причина называлась всё та же — большие потери. Позднее его назначили заместителем главкома ВМФ по береговым и сухопутным войскам.Сухраб Ахмедов в 1996 году окончил Новосибирское высшее командное общевойсковое училище, а затем в 2015-м — Военную академию имени М. В. Фрунзе. В годы службы занимал различные должности, начав командиром взвода, командовал полком, 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты, одно время был заместителем начальника береговых войск ТОФ. На СВО с начала спецоперации, с декабря 2023 года назначен командующим 20-й армией, в мае 2024-го снят. В июле 2025 года глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Ахмедов был удостоен звания Героя Российской Федерации.

