Сообщается о снятии с должности замглавкома ВМФ РФ Сухраба Ахмедова

Появилась информация о снятии с должности заместителя главкома ВМФ РФ по береговым и сухопутным войскам Ахмедова Сухраба Султановича. Об этом сообщают российские ресурсы, официальной информации пока нет.

По имеющимся данным, Ахмедова сняли с должности из-за повторяющихся атак механизированными колоннами под Добропольем, которые привели к большим потерям как в личном составе, так и в технике. Однако подчеркнем, что это неофициальная информация, подтверждения от Минобороны нет.



Напомним, что весной 2024 года Ахмедова сняли с должности командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией и вывели в распоряжение Министерства обороны. Причина называлась всё та же — большие потери. Позднее его назначили заместителем главкома ВМФ по береговым и сухопутным войскам.

Сухраб Ахмедов в 1996 году окончил Новосибирское высшее командное общевойсковое училище, а затем в 2015-м — Военную академию имени М. В. Фрунзе. В годы службы занимал различные должности, начав командиром взвода, командовал полком, 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты, одно время был заместителем начальника береговых войск ТОФ. На СВО с начала спецоперации, с декабря 2023 года назначен командующим 20-й армией, в мае 2024-го снят. В июле 2025 года глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Ахмедов был удостоен звания Героя Российской Федерации.
    Его не просто снимать, а судить и сажать, с лишением всей наград и званий, столько бойцов погубил зря...
      Хорошо, что хоть сняли. Кстати, он чеченец.
      После первого снятия героем умудрился стать.
      Это какая крыша у него была, что так держался.
      То, что про него знакомые из 20-й армии пишут, здесь цитировать нельзя.
        Мне вот интересно, кто так долго продвигал, держал на руководящей должности эту «бездарность»?
        Столько бойцов по его вине потеряли…
        Ну а про Звезду Героя летом 2025… Я не имею цензурных слов.
          Наши капитаны рискуют получить "чёрную метку", не отправляя на рею подобных
          Цитата: Охотовед 2
          Мне вот интересно, кто так долго продвигал, держал на руководящей должности эту «бездарность»?
          Ну ясно даже мне, простому мариману бывшего Союза, а Вам тем более.
          "Мне вот интересно, кто так долго продвигал, держал на руководящей должности эту «бездарность»?"

          Вопрос интересный. А кто награждал - ещё интересней.

          "Звание «Герой России» присваивается Указом Президента Российской Федерации, который и является лицом, награждающим этим высоким званием за исключительные заслуги перед государством и народом, как правило, связанные с героическим подвигом, а награждаемый получает медаль «Золотая Звезда»."
        Цитата: Alex777
        Он же после первого снятия героем умудрился стать.
        Это какая крыша у него была, что так держался

        Так для него русские солдаты -"басурмане" ! "А чё их,басурман, жалеть ? "
          Цитата: Nikolaevich I
          Так для него русские солдаты -"басурмане" !

          Зря вы так, там не все такие, я этих людей знаю не по наслышке, прекрасные они люди.
            Цитата: carpenter
            не все там такие

            А я и не спорю ! Но одни чеченцы (дагестанцы,кабардинцы......) героически сражаются за Россию ; а другие устраивают драки,издевательства над русскими в русских же городах ! Обзывают русских свиньями после того как те возмутились свинством ,творимым "кавказцами" ! Слышали,что "ложка дёгтя портит бочку мёда " ?
              Цитата: Nikolaevich I
              А я и не спорю ! Но одни чеченцы (дагестанцы,кабардинцы......) героически сражаются за Россию

              Вы да, а в моё время мы сражались вместе за за мою и их страну. Которая закончилась ...
              А мы остались, те кто верен, но не Вы.
                А на фига переходить на личности ? fool ...............................................................................
      Его не просто снимать, а судить и сажать, с лишением всей наград и званий, столько бойцов погубил зря...
      Профнепригодность налицо. Ну и очередной пример коррупции в армии. Как-то быстро он по карьерной лестнице от ком.взвода двинулся. И с наградами не всё понятно.
        Цитата: Седов
        Профнепригодность налицо.

        Не ужели один только Ахмедов такой, да вспомните и посмотрите, сколько таких.
        Но зато, куда делись Суровикин и Попов, где они сейчас.
      А вот какая его туда назначила, вот в чем вопрос??? Или это не так важно сейчас.
    А когда к уголовке таких деятелей привлекать будут? За то что проворовался привлекают, а за то что тысячи жизней загубил, просто сняли с последующим назначением на другую должность что ли???
      Почему "просто сняли"? Вам же пишут - удостоили звания Героя Российской Федерации!
        До чего же обесценили у нас высшие награды государства! no
        Цитата: УАЗ 452
        Почему "просто сняли"? Вам же пишут - удостоили звания Героя Российской Федерации!

        Власов тоже имел награды от советской страны. Но не все кто имеет награды от его страны, будут защищать её. Многие из них хотят её смерти.
        Не уж то я не прав и просто " брешу" на этих ......
      На преподавательскую работу такого ценного крдра отправят наверное как обычно. Это ж такой ценный опыт пропадать не должен.
      Цитата: navigator777
      когда к уголовке таких деятелей привлекать будут?

      Нужен Закон запрещающий покупать звания, должности и награды. Доказать коррупцию, особенно в армии получается редко. Там у контрразведки и других проблем выше крыши. Поэтому таких как генерал Попов садят в тюрьму за сбор металлолома для сохранения жизни бойцов. А таких хитровыделанных как Ахмедов, который тупо отправляет колонны без перекрытия на убой всего лишь снимают с должности. Злой умысел доказать трудно. А то что он мразь, так закон не предусматривает за это наказание.
    Опять просто сняли (что бы куда-то перевести)?
    Или пока сняли, а потом будет то, что уже давно должны были с ним сделать?

    В июле 2025 года глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Ахмедов был удостоен звания Героя Российской Федерации

    Намекает на первый вариант
      Цитата: Ivan№One
      Или пока сняли, а потом будет то, что уже давно должны были с ним сделать?

      Ну просто по законам моей бывшей страны, таких ждала ВМН. А по простому расстрел. Но не менее.
        Расстрел - это исключительная мера наказания
    Мехлис наших дней. Представляю, как закручинились где-то на берегу Темзы, ТАКОГО НЕКОМПЕТЕНТНОГО МЯСНИКА своих - российских - солдат наконец-то убрали подальше ( кстати, НАСКОЛЬКО подальше? ).

    Матом писать не стал, хотя надо было.
    Имя и фамилия сабжа ни на что не намекают. Не думайте ничего плохого... yes
      А там, в генералитете, много таких
      Цитата: Monster_Fat
      Имя и фамилия сабжа ни на что не намекают. Не думайте ничего плохого... yes

      Имя и фамилия Юнус-Бек Евкуров ничего не говорит? Заместитель министра обороны России, экс-глава Республики Ингушетия, генерал армии, герой России, участник знаменитого "броска на Приштину", участник "второй чеченской войны", чуть не погиб при теракте в Ингушетии.
      Имя и фамилия - Магомед Нурбагандов, который произнёс знаменитое - "Работайте, братья!" - ничего не говорит?
      К чему эти дурацкие намёки на "имя и фамилию сабжа", если сущность человека зависит не от национальности, а от воспитателей, его вырастивших?
    Цитата: УАЗ 452
    Почему "просто сняли"? Вам же пишут - удостоили звания Героя Российской Федерации!

    Наверно потому что заварили кровавую бойню в 2022 руками вот таких деятелей.
    По имеющимся данным, Ахмедова сняли с должности из-за повторяющихся атак механизированными колоннами под Добропольем, которые привели к большим потерям как в личном составе, так и в технике.

    На сайте полно таких генералов,пора их тоже в отставку!А про этого ничего не слышал хорошего.Хочется верить, что следователи найдут достаточно доказательств для обвинения и осуждения его лет на цать.
    Сразу после новостей о его снятии с должности заместителя главкома ВМФ по береговым войскам и артиллерии, появились новости о поведении этого персонажа в отношении погибшего дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова (Варяга), который занимал эту должность до Ахмедова. Так, пишут, что сразу после гибели Гудкова, Ахмедов приказал вынести все его вещи в мусорных пакетах, а также забрал весь транспорт «Варяга» себе.
      Ну, гордый горный воен, сразу видно. У таких честь на первом месте. В своем понимании. Вот если бы ему приказ Зелю выкрасть дали. Но...
        *Вот если бы ему приказ Зелю выкрасть дали. Но...*

        ну..Зелю выкрасть -- это вам не невесту украть! посложнее будет.
          Ну, поэтому такой приказ нормальный начальник не даст. Нормальный. А вот такой пошлет людей на смерть легко.
    Некомпетентных полководцев и во время ВОВ снимали. Так и надо.
    Но некоторых возвращали.
    Так Конева Ивана Степановича два раза отстраняли, потом восстанавливали. Чуть позже его 1-ый Украинский Берлин брал.
    Сухраб Ахмедов в 1996 году окончил Новосибирское высшее командное общевойсковое училище
    Бывшее Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября.... Помню по юности, в конце 70-х начале 80-х, курсанты на электричке до Ложка на стрельбище ездили. причём обязательно в пятницу. Пару вагонов занимали... good
      Тогда какого, далее нецензурно... он занимал такую должность? Это ж политрук! Из него командующий войсками, любыми - как из меня балерина!
    А посидеть на дорожку??
      Цитата: Сергей3
      А посидеть на дорожку??

      Лет так на 10 ...на "строгаче" !
    Видимо перешёл все мыслимые границы... И не получилось у официалов в тихую примолчаться. Упыри не насытные...
    Просто это тело в "обойме своих" а та когорта своих не сдаёт! Все же знают эти понятия. Если ты в обойме, ты из неё уже не выпадешь, Сердюков не даст соврать!
    Как обычно полная грудь медалек ( да-да медалек потому как эта свора их ценность уже давно унизила)
    А как окончивший "пехотное" училище стал замглавкомом ВМФ?
    Это из какого-то театра абсурда?
      Все таки он был заместителем главкома ВМФ РФ по береговым и сухопутным войскам, куда кроме морской пехоты входят береговые ракетно-артиллерийские войска (БРАВ). Все же не моряки по образованию должны ими командовать.А специализированных училищ для этих войск нет. Так же как и морской авиацией командуют летчики.
    Награда наконец-то нашла героя.