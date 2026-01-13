Международные резервы России выросли и достигли рекордных значений

По данным ЦБ РФ, объемы международных резервов России достигли рекордных значений, за период с 19 по 26 декабря прошлого года увеличившись до 763,9 миллиарда долларов. В основном повышение на 1,5% обусловлено положительной переоценкой. Примечательно, что неделей ранее, с 12 по 19 декабря, регулятором было зафиксировано увеличение объемов международных резервов еще на 1,6 процента, до 752,6 миллиарда долларов.

Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).



В сентябре прошлого года размер российских международных резервов впервые превысил отметку в 700 миллиардов долларов, а уже в октябре достиг исторического максимума. Позднее размер резервов некоторое время снижался из-за коррекционного падения цен на золото, однако на фоне последовавшего декабрьского подорожания драгметаллов стоимость активов снова выросла.

С 2022 года в структуре ЗВР России существенно выросла доля золота. Если по состоянию на начало февраля 2022 года она не превышала 20,9%, то уже в октябре 2025-го она достигла 39,6%. При этом исторический рекорд доли золота в российских международных резервах был зафиксирован в 1993 году — тогда она составляла 56,9%.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    0
    Сегодня, 18:23
    Не было бы счастья, да несчастье помогло — пословица, которая точно означает данную ситуацию. what
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +4
      Сегодня, 18:26
      А эти резервы точно не попадут в лапы недругам, ну или под санкции? если так, то от них нам не холодно, ни жарко, как от размещенных в ЕС бабках
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +4
        Сегодня, 18:33
        Цитата: marchcat
        А эти резервы точно не попадут в лапы недругам
        Эльвира Сахипзадовна, наверное, знает...
        1. marchcat Звание
          marchcat
          +4
          Сегодня, 18:46
          Это то как раз и пугает... научены уже её знаниями, по самое не балуйся.
      2. Попуас Звание
        Попуас
        +5
        Сегодня, 18:50
        Русским же языком написано...Международные feel...не Российские ...можно забыть fellow
        1. marchcat Звание
          marchcat
          -1
          Сегодня, 18:53
          Обидно, слушай... stop Жаль, что комент короток. Сколько ж можно на одни и те же.....
        2. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          0
          Сегодня, 19:00
          Цитата: Попуас
          Русским же языком написано...Международные feel...не Российские ...можно забыть fellow

          Вот именно, думкой богатеет, так и наши власти, хвалятся тем, что им не принадлежит и что нельзя использовать на благо России, псевдо резервов много, но в стране дефицит бюджета и с народа три шкуры дерут.
      3. Развед Звание
        Развед
        +1
        Сегодня, 19:16
        Помню отлично газетную эпопею в свое время по розыску "золота партии" после крушения СССР. Помню также, что вроде так его и не нашли.
        Ни на что не намекаю. Просто нахлынуло.
      4. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 19:28
        Проблема что эти резервы не попадут в экономику России. Ведь иначе случится перегрев и что-то там ещё. Потому их надо складывать где-то в других странах и не тратить
      5. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 19:29
        увеличение объемов международных резервов еще на 1,6 процента, до 752,6 миллиарда долларов.

        Я так понимаю, что увеличивается цена за тонну (унцию) золота, а это и обесценивание доллара, и спад мировой экономики, и нестабильность в мире в целом. А не физические тонны. В прошлые годы мы активно продавали золото нашим "партнерам" из Англии, и не только.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 18:39
      В смысле?В том,что цена на золото подросла?Это несчастье?В статье сказано-переоценка.
  2. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    -1
    Сегодня, 18:28
    Надеюсь, хранят где положенно т.е. за рубежом... lol
  3. g_ae Звание
    g_ae
    -2
    Сегодня, 18:29
    О! Надо их немедленно к тем, что на западе уже зависли. Что же Германович и Сахибзадовна медлят! "Партнёры" же ждут! )))
    А в Новокузнецке дети в роддоме погибли. Дооптимизировались. Доприглашались "ценных специалистов". Но своим - шиш. Нечего инфляцию разгонять.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 18:52
      У меня младший инвалид...в новогодние родился...просто все пьяные были как оказалось...узнал только через три месяца sad ...так и там же похоже yes
  4. cytadell Звание
    cytadell
    +4
    Сегодня, 18:34
    ...объемы международных резервов России достигли рекордных значений...
    Пусть кто-нибудь подскажет, как конвертировать эти резервы в успех и значимость России на мировой арене.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 18:34

    С 2022 года в структуре ЗВР России существенно выросла доля золота

    Оно везде выросло. Потому, что кроме колоний в "фантики" мало кто "верит".
  6. ВлР Звание
    ВлР
    +9
    Сегодня, 18:35
    Чего же тогда налоги поднимают? И Набиуллина кричит, что в Фонде национального благосостояния деньги вот-вот закончатся? Или - это "другие" деньги "выросли и достигли рекордных высот"? Которые - не для России и не для народа нашей страны собирают и почему-то не пускают на развитие страны, а традиционно держат за рубежом "в высоколиквидных активах".
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:40
    Золото... сложный товар. Когда его нет, это вообще не айс, когда его слишком много... постойте, постойте, золота не бывает слишком много!!!
  8. БМП-2 Звание
    БМП-2
    -2
    Сегодня, 18:43
    Я так понимаю это доступное объяснение того, почему СВО будет идти ещё долго.
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 18:52
      Цитата: БМП-2
      Я так понимаю это доступное объяснение того, почему СВО будет идти ещё долго.


      Скажите, у Вас цвет надетой рубашки влияет на тарифы коммунальных услуг?
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 18:51
    Цитата: ВлР
    Фонде национального благосостояния деньги вот-вот закончатся? Или - это "другие" деньги "выросли и достигли рекордных высот"?

    Не понимаю, кто кричит, ФНБ - это не про неё, немного, ИМХО. И закончатся ли? wink
  10. dementor873 Звание
    dementor873
    +7
    Сегодня, 18:54
    Резервы страны за 2025 год выросли на $160млрд. Богатейшие российские бизнесмены заработали в 2025 году почти $32,8 млрд. Банк России ожидает, что прибыль банков по итогам 2025 года составит около 3,5 трлн руб($44млрд ). А мы все жалуемся, что плохо живем. Да нас еще доить и доить надо.
  11. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +2
    Сегодня, 18:55
    ЦБ РФ - собака на сене. Посмотрим, в 26 годе добьётся плановых 4% инфляции или ввергнет в кризис.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 19:10
      Цитата: Jacques Sekavar
      добьётся плановых 4% инфляции или ввергнет в кризис.

      От инфляции пусть иранцы скачут, у них нет Набиулиной, а у нас рост рубля и ЗВР за год 24%, а ведь нам эту судьбу готовили.
    2. ergh081 Звание
      ergh081
      0
      Сегодня, 19:21
      Умные люди говорят, что уровень инфляции во всех странах мира, примерно, соответствует ставке ЦБ. И только у нас инфляция - 5,6%, а ставка ЦБ - 16%. Поэтому, есть мнение, что на самом деле - инфляция - 15-16%. но некоторых как водится за нос водят. Он про это потом расскажет, но потом
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:57
    Цитата: alexputnik17
    Оно везде выросло. Потому, что кроме колоний в "фантики" мало кто "верит".

    Добавлю: или (если для себя выгодно) пытается. wink
  13. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +1
    Сегодня, 18:59
    Это вместе с украденными активами посчитано и с процентами на них ?
  14. Ua3qhp Звание
    Ua3qhp
    0
    Сегодня, 19:00
    и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
    А вот средств в иностранной валюте можно лишиться нажатием одной кнопки(не у нас). Если только это не нал. мелкими купюрами. Да и то..
  15. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 19:02
    Цитата: Jacques Sekavar
    ЦБ РФ - собака на сене. Посмотрим, в 26 годе добьётся плановых 4% инфляции или ввергнет в кризис

    Нет. Кризиса не думаю, что будет. Вы там сами. Не надо.... Просто финансовый сектор РФ не планирует, например: инфляцию 0,5 % и рост 15%. Почему.... И зачем? laughing wink
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 19:10
    Золотой запас России в тонннах - чуть более 2300 тонн .А золото уже ни когда не подешевеет.Подешевеет доллар.
  17. rusmax888 Звание
    rusmax888
    0
    Сегодня, 19:11
    А мне то что до этих резервов. Бензин подешевеет, или тарифы на жкх снизят, а может цены в магазинах упадут? Думаю что на нашем благосостоянии это не отразится ровно никак.
  18. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:18
    Цитата: Ua3qhp
    вот средств в иностранной валюте можно лишиться нажатием одной кнопки(не у нас). Если только это не нал. мелкими купюрами. Да и то

    Да. А есть тупо золото, которое закупается. И которое, является обеспечением исполнения, в отличии, например у матрасов. У нас лишится одной кнопкой (наших денег или чего у них) сложно по причине отсутствия того же СВИФТа. Я условно.
    Евроклинер уже тут обобсуждались. Интересно чего там в АС Москвы 16012025. Хотя это предварительное заседание будет.
  19. Strelok1976 Звание
    Strelok1976
    -2
    Сегодня, 19:18
    Что значит "международных"? Мы купили долговые обязательства тех, кто долги не возвращает и пытается отжать наши деньги, или мы простимулировали этономику чудо-стран третьего мира, типа Бангладеш, на эти деньги с нулевой вероятностью вернуть долг? На 60 процентов от 750 лярдов? Да за это сажать надо!
  20. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +2
    Сегодня, 19:19
    По данным ЦБ на 1 октября 2025 года (тогда объем ЗВР составлял $713,3 млрд), резервы имеют следующую структуру:
    монетарное золото — $282,2 млрд, 39,6% (хранилища ЦБ в России);
    иностранная валюта — $401,8 млрд, 56,3% (средства частично заморожены в западных банках (около $300 млрд), доступная часть — в юанях и других валютах);
    СДР — $24,3 млрд, 3,4% счета страны в МВФ;
    резервная позиция в МВФ — $5,0 млрд, 0,7% счета страны в МВФ.

    Это для "знатоков" ВО обозрения большинство из которых имеют знания в области экономики на уровне моего кота, тем не менее несут пургу. Уж не говорю о тех особах, которые служат в ЦИПСО.
  21. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:30
    Цитата: tralflot1832
    Подешевеет доллар

    Я тоже так думаю. Хотел уточнить: уменьшится соотношение цены покупаемых товаров в США и о соотношению к др. На единицу чего то...
    Задумайтесь. Так проще.
    Андрей, спасибо за подсказки. hi
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 20:17
      Цитата: alexputnik17
      спасибо за подсказки.

      Меня когда-то по заграницам возили по работе ,мне ближе индекс водки .Что то у меня подозрение что она подорожала у них .Про сигареты не говорю у них такая же тема как у нас.Но и тогда мне их цены сильно не нравились .
  22. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 19:49
    хватит этим хвастаться..пока матрасники не отняли..всё они к себе внимание привлекают..бараны.