Международные резервы России выросли и достигли рекордных значений
По данным ЦБ РФ, объемы международных резервов России достигли рекордных значений, за период с 19 по 26 декабря прошлого года увеличившись до 763,9 миллиарда долларов. В основном повышение на 1,5% обусловлено положительной переоценкой. Примечательно, что неделей ранее, с 12 по 19 декабря, регулятором было зафиксировано увеличение объемов международных резервов еще на 1,6 процента, до 752,6 миллиарда долларов.
Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
В сентябре прошлого года размер российских международных резервов впервые превысил отметку в 700 миллиардов долларов, а уже в октябре достиг исторического максимума. Позднее размер резервов некоторое время снижался из-за коррекционного падения цен на золото, однако на фоне последовавшего декабрьского подорожания драгметаллов стоимость активов снова выросла.
С 2022 года в структуре ЗВР России существенно выросла доля золота. Если по состоянию на начало февраля 2022 года она не превышала 20,9%, то уже в октябре 2025-го она достигла 39,6%. При этом исторический рекорд доли золота в российских международных резервах был зафиксирован в 1993 году — тогда она составляла 56,9%.
