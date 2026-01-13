Трамп поддержал протестующих в Иране, пообещав помощь от США
Трамп поддержал протестующих в Иране, призвав их захватывать государственные учреждения. Также президент США пообещал иранской оппозиции помощь, но не сказал, какую. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп отменил все контакты с официальными властями Ирана, обвинив их в жестком подавлении протестов в стране. Кроме того, он призвал протестующих захватывать государственные учреждения, пообещав некую помощь от США, которая, по словам американского лидера, уже «в пути».
Иранские патриоты, продолжайте протесты — берите под контроль свои институции. Сохраняйте имена убийц и палачей. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока бессмысленные убийства протестующих не прекратятся. Помощь уже в пути.
В то же время иранские власти заявляют, что протесты в стране подогреваются извне, основную роль в этом играют как раз США и Израиль. При этом есть доказательства, что приказы стрелять по людям пришли из-за границы. Масла в огонь подливает сын сбежавшего из страны иранского шаха Реза Пехлеви, которому все равно на жизни протестующих. Он призвал иранцев выходить на улицы и захватывать стратегические объекты. К Трампу за помощью обратился тоже он.
