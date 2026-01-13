Трамп поддержал протестующих в Иране, пообещав помощь от США

Трамп поддержал протестующих в Иране, призвав их захватывать государственные учреждения. Также президент США пообещал иранской оппозиции помощь, но не сказал, какую. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп отменил все контакты с официальными властями Ирана, обвинив их в жестком подавлении протестов в стране. Кроме того, он призвал протестующих захватывать государственные учреждения, пообещав некую помощь от США, которая, по словам американского лидера, уже «в пути».



Иранские патриоты, продолжайте протесты — берите под контроль свои институции. Сохраняйте имена убийц и палачей. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока бессмысленные убийства протестующих не прекратятся. Помощь уже в пути.


В то же время иранские власти заявляют, что протесты в стране подогреваются извне, основную роль в этом играют как раз США и Израиль. При этом есть доказательства, что приказы стрелять по людям пришли из-за границы. Масла в огонь подливает сын сбежавшего из страны иранского шаха Реза Пехлеви, которому все равно на жизни протестующих. Он призвал иранцев выходить на улицы и захватывать стратегические объекты. К Трампу за помощью обратился тоже он.
  1. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 18:43
    Особенно тем, кого завтра по-бырому повесят за шею, он очень им поможет, выразит соболезнования.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +4
      Сегодня, 18:55
      Что то он не особо поддержал своих протестующих
      1. Товарищ Звание
        Товарищ
        +1
        Сегодня, 19:54
        Цитата: marchcat
        Что то он не особо поддержал своих протестующих

        Он скажет, что «это другое»
        😂
        Если в США протестуют, то это «плохие парни», а если в других странах протестуют, то это «хорошие парни», и им нужно помочь.
        laughing
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 19:45
      faterdom
      Сегодня, 18:43
      Особенно тем, кого завтра по-бырому повесят за шею, он очень им поможет, выразит соболезнования.

      hi На фоне эйфории с конца 2025 по настоящее время у рыжего нарцисса из Фашингтона наблюдается сложное психоэмонациональное расстройство в виде частых политических оргазмов на публике.Если вы подозреваете, что у кого-то может быть нарциссическое расстройство личности, рекомендуется обратиться к специалисту в области психического здоровья для всесторонней оценки.
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:46
    Иранские патриоты, продолжайте протесты — берите под контроль свои институции
    когда и если, это цитата Трампа. А зачем и с какой целью иранцам встречаться с матрасами?
  3. bondov Звание
    bondov
    +1
    Сегодня, 18:49
    В то же время иранские власти заявляют, что протесты в стране подогреваются извне, основную роль в этом играют как раз США и Израиль. При этом есть доказательства
    есть также доказательства, что обвал иранского реала, вызвавшего экономические протесты - а не антиправительственные акции - это тоже действия извне...
  4. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 18:51
    Трамп поддержал протестующих в Иране, пообещав помощь от США

    Да уж, "помощь"!
    Назовите хоть одну страну, кому пошла на пользу "помощь" пин дос сии в укрощении беспорядков?
    Не для того они на их разжигание деньги тратят, чтобы людям от этого "похорошело". lol
    Самый крайний пример окраины должен привить всему населению планеты, что помощь от матрассии последнее, что им нужно. yes
  5. Атрина Звание
    Атрина
    +1
    Сегодня, 19:01
    Страшнее вражды с ами - только дружба с ними.
  6. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 19:12
    Там уже нет протестующих - перестреляли.
    Аккаунты связанные с ксир опубликовали фото забитых телами моргов
    1. bondov Звание
      bondov
      +1
      Сегодня, 19:34
      там есть теперь гораздо более многочисленные демонстрации в поддержку властей, но трамп их не видит, и вообще так на западе не замечают и не понимают,
      но спешат, спешат с "помощью"
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:17
    президент США пообещал иранской оппозиции помощь,
    . печеньки дадут?
  8. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 19:18
    Кстати, для всех скорбящих о судьбе семьи Николая2. По-человечески царя с семьей очень жалко. Но, работа такая у царей и наследников- то цианидом позавтракаешь, то на эшафот прогуляешься, то табакеркой по башке.
    А тут проявили гуманизм и получите, распишитесь.
    Масла в огонь подливает сын сбежавшего из страны иранского шаха Реза Пехлеви
  9. Igor Korbut Звание
    Igor Korbut
    0
    Сегодня, 19:19
    Поддержал протестующих? ☝ what
  10. ximkim Звание
    ximkim
    -4
    Сегодня, 19:28
    У властей всегда виноваты США и Израиль , хотя сами доводят до такого состояния.
    1. Mitka Звание
      Mitka
      0
      Сегодня, 20:10
      Судя по всему у вас пейсы и вы картавите букву "р".
  11. ettore Звание
    ettore
    +1
    Сегодня, 19:28
    Помощь уже в пути.

    Ага, бежит аж волосы назад.
  12. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 19:44
    Если тебя поддержал главный террорист Матрасии..то ты уже априори становишься вонючим предателем своей Родины.
  13. Strelok1976 Звание
    Strelok1976
    0
    Сегодня, 19:56
    Штаты Ирак окучили, если я ничего не перепутал. Сейчас штаты вполне в состоянии окучить Иран. И не надо мне говорить, что в Иране войска мотивированные, обученные, не такие клоуны как у Саддама. Иранская армия очень много чего может, но: 1. Лиши её ПВО, и всё, а это не проблема. Уверен, что ПВО Ирана лишь объектовое... и не особо современное и многочисленное. 2. Лиши её авиации, и сухопутным войскам хана. 3. Лиши Иран спутниковой навигации, любой, и их шахеды не будут стоить ничего. 4. Нанеси массированный удар чём-то типа земля-земля, воздух-земля, по штабам, местам базирования, и до свидания ИРАН! И даже наземная операция будет проходить по такому же сценарию, как в Ираке. Вот только подготовка время займёт. А мы Ирану ни разу не поможем ничем, потому что нам самим комплексов ПВО ну ооочень не хватает. Объективно, ам нужно на подготовку плотную до полугода, если они решатся это сделать. И нет у Ирана ЯО, иначе давно бы им бряцали или в Израиль прилетело...
  14. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 20:14
    Также президент США пообещал иранской оппозиции помощь, но не сказал, какую

    Тут и догадываться не надо.... Выкрасть , скрасит, украсть.... Его конек ..