Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента страны
Южнокорейская прокуратура запросила смертную казнь для бывшего президента страны Юн Сок Ёля, который, помимо прочего, обвиняется в организации мятежа.
Как сообщает информационное агентство Yonhap, в ходе заключительного заседания суда сторона обвинения охарактеризовала бывшего главу государства как организатора мятежа, целью которого являлось стремление Юн Сок Ёля удержать власть путем захвата контроля над судебной и законодательной ветвями власти. Кроме того, бывшему президенту предъявлено обвинение в сговоре с экс-главой Минобороны Южной Кореи и другими лицами с целью введения в декабре 2024 года военного положения для осуществления антиконституционного госпереворота. Также прокуратура республики пришла к выводу, что, чтобы оправдать объявление военного положения, Юн Сок Ёль отправкой дронов пытался спровоцировать Северную Корею на начало военных действий.
Помимо Юн Сок Ёля обвинения предъявлены 23 другим лицам, включая бывших членов кабинета министров, по данным стороны обвинения, участвовавших в долгосрочном заговоре с целью приостановить работу парламента и устранить своих политических противников.
Ранее Сеул заявил, что удовлетворен решением президента США Дональда Трампа одобрить возможность строительства Южной Кореей атомных подводных лодок. Таким образом, власти Южной Кореи продвигают ядерную «дорожную карту», утвержденную Юн Сок Ёлем после его возвращения из Вашингтона в апреле 2023 года.
