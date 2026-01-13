Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента страны

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента страны

Южнокорейская прокуратура запросила смертную казнь для бывшего президента страны Юн Сок Ёля, который, помимо прочего, обвиняется в организации мятежа.

Как сообщает информационное агентство Yonhap, в ходе заключительного заседания суда сторона обвинения охарактеризовала бывшего главу государства как организатора мятежа, целью которого являлось стремление Юн Сок Ёля удержать власть путем захвата контроля над судебной и законодательной ветвями власти. Кроме того, бывшему президенту предъявлено обвинение в сговоре с экс-главой Минобороны Южной Кореи и другими лицами с целью введения в декабре 2024 года военного положения для осуществления антиконституционного госпереворота. Также прокуратура республики пришла к выводу, что, чтобы оправдать объявление военного положения, Юн Сок Ёль отправкой дронов пытался спровоцировать Северную Корею на начало военных действий.

Помимо Юн Сок Ёля обвинения предъявлены 23 другим лицам, включая бывших членов кабинета министров, по данным стороны обвинения, участвовавших в долгосрочном заговоре с целью приостановить работу парламента и устранить своих политических противников.

Ранее Сеул заявил, что удовлетворен решением президента США Дональда Трампа одобрить возможность строительства Южной Кореей атомных подводных лодок. Таким образом, власти Южной Кореи продвигают ядерную «дорожную карту», утвержденную Юн Сок Ёлем после его возвращения из Вашингтона в апреле 2023 года.



13 комментариев
  1. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 19:03
    Вот это правильно, за попытку захвата власти - казнь, президент, не президент разницы никакой, закон для всех один, отработал положенный срок - уходи
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Сегодня, 19:08
      Какой захват власти? Он был её главой.
      А так работает общее правило: победитель -герой,а проигравший - преступник. Так было,есть и будет всегда.
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        +3
        Сегодня, 19:18
        А так работает общее правило: победитель -герой

        Суд, однако, решает по закону, а не по понятиям
      2. Stas157 Звание
        Stas157
        0
        Сегодня, 20:16
        Цитата: pudelartemon
        работает общее правило: победитель -герой,а проигравший - преступник

        Где такое правило работает? В пропагандистских СМИ? В подконтрольном органам власти зомбоящике? Зато вечером на кухнях люди могут судить совершенно по-другому.

        Если вспомнить, то у нас и Горбачёв победителем был на безальтернативных выборах (где депутаты его выбрали президентом СССР). А Ельцин побеждал у нас аж два раза! И оба - всенародным голосованием. Вот только народ этих персонажей победителями не считает.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 19:26
      gribanow.c
      Сегодня, 19:03
      Вот это правильно, за попытку захвата власти - казнь, президент, не президент разницы никакой, закон для всех один, отработал положенный срок - уходи

      hi Как правило, почти все президенты ЮК плохо кончали свою каръеру во власти, заканчивая жизнь смертным приговором или тюрьмой.
      Поистине - щедрая оценка правосудия личных устремлений лидеров страны.
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 20:16
        Цитата: ZovSailor
        почти все президенты ЮК плохо кончали свою каръеру во власти, заканчивая жизнь смертным приговором или тюрьмой.
        Пак Чон Хи был просто застрелен, причем людьми из ближнего круга.
  2. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +5
    Сегодня, 19:05
    За 60 лет только Мун Чжэ Ин (2017–2022): единственный, кому удалось отработать весь срок без скандала, даже не сидел в тюрьме, вот это я понимаю, справедливо
  3. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 19:09
    Кстати, в Южной Корее преступников вешают.
    "Вы будете повешены непременно за шею и провисите так, пока не умрете, да смилуется Господь над вашей заблудшей душой."("Всадник без головы").
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    Сегодня, 19:13
    Вот ведь,а вроде и демократическая страна,а не стесняются вешать,а у нас все такие гуманисты,с одной стороны кукиш показываем Западу,а с другой все оглядываемся на них,не дай Бог не так что то сделать,осудят ведь.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:20
    Потом посадят на 20 лет. И через полгода помилуют. Как это обычно бывает в Корее
  6. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    -1
    Сегодня, 19:20
    У нас Горби и Ели вполне СК заслуживали .
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 19:26
    ❝ Южнокорейская прокуратура запросила смертную казнь для бывшего президента страны Юн Сок Ёля ❞ —

    — «Ох, не лёгкая это работа!» ...
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:12
    Восполнить новостной пробел связаный с новогодними праздниками ,Ким Чен Ын с своей дочкой принял участие 5 января в посадке деревьев у Пантеон славы и памяти посвящённому подвигу солдат армии КНДР.Поразили эти деревья с белыми стволами .Аж скупую мужскую слезу пробило.