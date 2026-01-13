ВС РФ продвинулись у излучины Северского Донца, сократив расстояние до Славянска

Российские войска продвигаются на севере Донецкой Народной Республики. С начала суток подразделения ВС РФ продвинулись примерно на 3 км вдоль Северского Донца восточнее города Святогорск. Продвижение началось от станции Новосёловка и достигло территории в районе излучины Северского Донца юго-восточнее села Пришиб.

Это позволяет сокращать расстояние до Славянска с северного направления.





К настоящему моменту от передовых позиций ВС РФ к юго-востоку от Пришиба до северной окраины Славянска около 14,5 км. Ещё меньше – порядка 13,5 км - до окраины Славянска от передовых позиций в районе села Диброва, что южнее Красного Лимана.

Есть предпосылки к тому, что всё левобережье Северского Донца на этом участке фронта в скором времени перейдёт под контроль армии России.



Однако есть сложность. Связана она с тем, что на этом географическом участке правый берег упомянутой реки выше левого. И пока правый берег под контролем ВСУ. Но нельзя забывать о том, что с юго-востока к Славянско-Краматорской агломерации Вооружённые силы России продвигаются от господствующих Часов-Ярских высот. И в этом плане у противника высотного преимущества уже нет. Мало того, Славянск и Краматорск находятся в низменности, что делает для противника их оборону весьма затруднительной.
