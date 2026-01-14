Вертолёты AH-6 и MH-6 в силах спецопераций США
Транспортный MH-6M с десантом на борту
Командование специальных операций США (USSOCOM) располагает достаточно многочисленным вертолётным парком. Техника нескольких типов с разными характеристиками и возможностями используется при проведении тех или иных мероприятий. Заметное место в парке занимают лёгкие вертолёты AH-6 и MH-6 последних модификаций. Они имеют ряд важных преимуществ, которые помогают при выполнении сложных задач.
Вертолёты на службе
Вся авиация USSOCOM находится в ведении 160-го полка специальных операций — 160th Special Operations Aviation Regiment (Airborne) или 160 SOAR(A). Часть, также известная под названием Night Stalkers («Ночные охотники»), включает в себя несколько эскадрилий с техникой разных типов.
Наиболее сложные с точки зрения нагрузки миссии выполняются при помощи тяжёлых вертолётов CH-47 Chinook. Также имеются многоцелевые MH-60 Black Hawk. По открытым данным, в строю имеется ок. 70 вертолётов каждого из этих типов.
В качестве лёгкого и манёвренного транспорта для бойцов применяются вертолёты MH-6M Little Bird («Маленькая птичка»). При необходимости огневую поддержку им оказывают унифицированные лёгкие AH-6M. Парк такой техники насчитывает порядка полусотни единиц.
Имея на вооружении три типа вертолётов с разными характеристиками, а также различные БПЛА, 160-й полк может участвовать в различных операциях. В зависимости от поставленных задач, его лётный состав и техника должны перевозить бойцов других подразделений, обеспечивать их десантирование и эвакуацию, поддерживать огнём и т.д.
160-й авиационный полк регулярно участвует в различных мероприятиях, в т.ч. используя вертолёты AH/MH-6. Например, в начале января силы спецопераций США участвовали в захвате танкера Marinera. Как следует из опубликованных материалов, бойцов к судну доставили именно машины Little Bird.
На общей платформе
Вертолёты MH-6 и AH-6 похожи друг на друга и имеют максимально возможную степень унификации. По сути, их различия заключаются только в установке разных наборов дополнительного оснащения. Вертолёт с литерой «M» предназначен для перевозки личного состава, а похожий на него AH-6 должен оказывать огневую поддержку.
Современные модификации AH/MH-6, состоящие на вооружении сил спецопераций, были разработаны компанией Boeing на базе многоцелевого вертолёта MD 530. В двухтысячных годах появился проект модернизации с литерой «M». К середине следующего десятилетия все имеющиеся машины были доработаны по этому проекту и в таком виде несут службу до сих пор.
В начале двадцатых годов стартовала очередная модернизация, результаты которой ожидались в середине десятилетия или позднее. В начале тридцатых планируют провести ещё один подобный проект. Благодаря этому «Птички» смогут оставаться в строю в течение нескольких десятков лет. Несмотря на все планы по обновлению вертолётного парка, USSOCOM в обозримом будущем не планирует заменять лёгкие AH/MH-6.
Технические особенности
AH-6 и MH-6 — лёгкие вертолёты традиционной схемы. Их характерной особенностью являются уменьшенные размеры, что сказалось на конструкции, компоновке агрегатов и основных тактико-технических характеристиках.
Оба вертолёта имеют яйцевидный фюзеляж с кабиной пилотов и объёмом для груза или пассажиров. Используется тонкая трубчатая хвостовая балка, на которой закреплено оперение и редуктор рулевого винта. Шасси — лыжное неубираемое.
Такой вертолёт имеет длину (по фюзеляжу) не более 7,5 м или до 10 м с учётом диска несущего винта. Диаметр винта — 8,35 м. Ширина фюзеляжа составляет всего 1,4 м. Пустой MH-6 весит порядка 720 кг. Максимальная взлётная масса почти вдвое больше — 1400 кг.
Благодаря малым размерам и массе, вертолёты двух моделей могут перебрасываться по воздуху на большие расстояния при помощи военно-транспортных самолётов. Один C-130 берёт на борт два AH/MH-6. В грузовую кабину более крупного C-17 входит пять вертолётов.
Вертолёты последних модификаций оснащаются одним турбовальным двигателем Allison T63-A-5A с максимальной мощностью 425 л.с. При помощи редукторов двигатель вращает основной шестилопастной винт и рулевой имеющий Х-образную конструкцию.
AH/MH-6M способен развивать максимальную скорость более 280 км/ч. Крейсерская — 250 км/ч. Потолок достигает 5700 м. Дальность полёта — до 400-430 км.
Обе машины имеют двухместную пилотскую кабину с остеклением большой площади. Используется современная авионика, упрощающая все основные процедуры и пилотирование в целом. Грузопассажирская кабина вмещает до шести человек или груз до 700 кг.
Боевые AH-6M во время подготовки к вылету
Специально для вертолётов сил спецопераций был разработан комплекс бортового оборудования Mission Enhanced Little Bird (MELB). Средства из его состава дополняют штатную авионику и упрощают пилотирование в сложных условиях, например, на малой высоте. Также MELB включает оптико-электронную станцию, системы обороны и другие средства.
Вертолёты MH-6M используются как транспорт для бойцов. Для этого на бортах фюзеляжа монтируются лавки со страховочными ремнями. Также предусмотрена система для спуска по тросу типа FRIES.
В свою очередь, AH-6M используется в качестве ударного и решает задачи огневой поддержки. Для этого на нём устанавливаются крылья с точками внешней подвески. Типовой состав вооружения включает в себя пулемёты винтовочного или крупного калибра и неуправляемые ракеты Hydra 70. Также возможно применение управляемого вооружения в виде ракет AGM-114 или FIM-92.
Очевидные преимущества
Разные модификации вертолётов AH-6 и MH-6 состоят на вооружении уже несколько десятилетий, и силы спецопераций не собираются отказываться от такой техники. Более того, запланированы новые модернизации для продления сроков службы. Причины этого просты. За время полномасштабной эксплуатации вертолёты Little Bird хорошо зарекомендовали себя, а также показали ряд важных преимуществ.
В первую очередь, AH/MH-6 выгодно отличаются от других вертолётов более простой конструкцией. Это положительно влияет на стоимость производства и эксплуатации. При этом даже последние модификации с более сложным набором бортового оборудования сохраняют все подобные преимущества.
Учебная стрельба с применением пулемётов и неуправляемых ракет
Благодаря небольшим размерам и высокой тяговооружённости «Птички» показывают высокие лётные и манёвренные характеристики. Они способны работать и решать задачи в разных условиях. Вертолёты могут доставлять или забирать десант или вести огонь как над открытой местностью, так и в условиях достаточно плотной застройки.
При всём этом, транспортно-боевая или ударная модификация AH-6 по своим огневым возможностям в целом не уступает более тяжёлым вертолётам 160-го авиаполка. Лёгкий вертолёт может нести несколько пулемётов и ракеты разных типов — такой состав вооружения считается оптимальным для предполагаемых задач.
В то же время, AH/MH-6 имеет ряд неоднозначных особенностей и даже настоящих недостатков. С некоторыми из них мирятся либо компенсируют их правильной организацией работы и применения. Другие же требуют радикального решения, которое пока отсутствует.
Так, AH/MH-6 по массе полезной нагрузки серьёзно уступают другим вертолётам, имеющимся у USSOCOM. Это ограничивает оперативные возможности вертолётов и некоторым образом затрудняет организацию мероприятий. Тем не менее, силы спецопераций не считают такие ограничения проблемой — недостаток грузоподъёмности компенсируют выделением дополнительных вертолётов.
Транспортная и боевая модификации Little Bird не имеют баллистической защиты. Вертолётам угрожают не только ракеты или артиллерия, но и стрелковое оружие. Однако считается, что правильная прокладка маршрута, активное маневрирование и использование бортового комплекса обороны могут защитить от обстрела. Кроме того, вертолёты должны сами подавлять противника, пытающегося вести огонь.
Выгрузка вертолёта AH-6 из военно-транспортного самолёта C-130
Регулярно приводится аргумент о моральном устаревании вертолётов серии AH/MH-6. Эта проблема решается за счёт применения более новых версий воздушной платформы, а также при помощи современной бортовой аппаратуры. Именно по такому пути шли последние проекты модернизации, и аналогичный подход будет использован в планируемых.
Элемент системы
Таким образом, командование USSOCOM, имея достаточно широкий выбор, сформировало свой вертолётный парк с использованием техники разных классов. Важное место в нём заняли лёгкие машины, способные перевозить всего несколько человек, однако имеющие иные преимущества.
AH-6 и MH-6 разных модификаций регулярно используются в различных мероприятиях и демонстрируют свои возможности. Они позволяют решать значительную часть задач, ставящихся перед силами спецопераций. Кроме того, такие вертолёты делают 160-й авиаполк более гибким и эффективным инструментом, возможности которого полностью устраивают американское командование.
Информация