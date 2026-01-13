Новый южнокорейский истребитель KF-21 Boramae завершил программу испытаний

429 4
Новый южнокорейский истребитель KF-21 Boramae завершил программу испытаний

Южная Корея готовится принять на вооружение новый истребитель KAI KF-21 Boramae. Как сообщает южнокорейская пресса, самолет завершил программу испытаний.

Южнокорейский новейший истребитель KAI KF-21 Boramae завершил программу испытаний и готов к принятию на вооружение. Как подчеркивается, корейцы не стали экономить и привлекли к испытаниям сразу шесть прототипов, построенных в 2022-2023 годах. В общей сложности они совершили 1600 полетов, отработав 13 тысяч испытательных задач. При этом ни одного летного инцидента с новым самолетом допущено не было.



Южнокорейские ВВС ожидают первую партию новых истребителей во второй половине этого года, точные сроки пока не называются. Всего в партию войдет 20 серийных самолетов, сборка которых уже идет.

Новый истребитель относится к поколению 4++, т.е. хотя и обладает некоторыми элементами истребителя пятого поколения, но им не является. На данный момент корпорация Korean Aerospace Industries (KAI) на основе нового самолета разрабатывает три новые модификации: самолет РЭБ KF-21EA (Electronic Attack), истребитель с расширенными возможностями KF-21EX, который будет еще ближе к пятому поколению, и специальный экспортный вариант KF-21SA с открытой архитектурой.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. sergey4791 Звание
    sergey4791
    0
    Сегодня, 20:12
    Способность создавать современные истребители - это уже авиационная держава
  2. Павел Патрашов Звание
    Павел Патрашов
    0
    Сегодня, 20:13
    половина комплектующих из США, опять экспортный проект ?
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 20:14
    Двигатель пойди амерский? А что там вообще чисто корейского?
  4. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 20:16
    Новый южнокорейский истребитель KF-21 Boramae завершил программу испытаний

    "Boramae" по-корейски означает "ястреб". Вообще как-то не креативно.