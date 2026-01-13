Новый южнокорейский истребитель KF-21 Boramae завершил программу испытаний
4294
Южная Корея готовится принять на вооружение новый истребитель KAI KF-21 Boramae. Как сообщает южнокорейская пресса, самолет завершил программу испытаний.
Южнокорейский новейший истребитель KAI KF-21 Boramae завершил программу испытаний и готов к принятию на вооружение. Как подчеркивается, корейцы не стали экономить и привлекли к испытаниям сразу шесть прототипов, построенных в 2022-2023 годах. В общей сложности они совершили 1600 полетов, отработав 13 тысяч испытательных задач. При этом ни одного летного инцидента с новым самолетом допущено не было.
Южнокорейские ВВС ожидают первую партию новых истребителей во второй половине этого года, точные сроки пока не называются. Всего в партию войдет 20 серийных самолетов, сборка которых уже идет.
Новый истребитель относится к поколению 4++, т.е. хотя и обладает некоторыми элементами истребителя пятого поколения, но им не является. На данный момент корпорация Korean Aerospace Industries (KAI) на основе нового самолета разрабатывает три новые модификации: самолет РЭБ KF-21EA (Electronic Attack), истребитель с расширенными возможностями KF-21EX, который будет еще ближе к пятому поколению, и специальный экспортный вариант KF-21SA с открытой архитектурой.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация