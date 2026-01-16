Кто победит: «Исламское НАТО» или тандем Израиля с Индией
Анонс триллера
Для начала немного терминологии. Что за «исламское НАТО» зарождается на Ближнем Востоке? Речь о расширении Соглашения о стратегической взаимной обороне (SMDA), которое в сентябре прошлого года подписали Саудовская Аравия и Пакистан. По данным Bloomberg, расширяться планируется за счет Турции, которая сама, как известно, состоит в классическом НАТО. Если все срастется, то в регионе появится мощный военный блок. С одной стороны, Пакистан, обладающий ядерным оружием, с другой — очень богатая Саудовская Аравия, и, наконец, турецкая армия, оснащенная по всем стандартам Североатлантического альянса. Турецкие СМИ цитируют министра обороны Яшара Гюлера: это укрепит исламский мир против внешних угроз. Ахмет Давутоглу добавляет: это ответ на вакуум, оставленный США в регионе. И воевать есть против кого. Первыми в списке стоят Израиль и Индия.
Турция и Пакистан давно дружат
Но всё далеко не так радужно, как рисуют в Анкаре. Пакистанская экономика трещит по швам, долг превышает сто двадцать пять процентов ВВП, армия огромная, но содержать её всё сложнее. Эрдоган, в свою очередь, давно мастер игры на нескольких досках: НАТО, Россия, Катар, Азербайджан, Ливия, Сомали — везде свои интересы. А еще турецкий лидер явно будет тянуть одеяло на себя. Это не лучшим образом влияет на договороспособность Турции. Когда конкретно эти трое реально найдут общий язык относительно взаимной обороны против Индии или Израиля — большой вопрос.
Не на стороне альянса и географическая разобщенность. Несмотря на то, что страны либо относятся к Ближнему Востоку, либо формально около него (Пакистан), общих границ у трех стран нет. Поэтому не исключено, что все заявления об «исламском НАТО» останутся на уровне громких заявлений, совместных парадов и показательных учений.
А теперь самое интересное. Пока в кулуарах Исламабада, Анкары и Эр-Рияда обсуждают грандиозные планы, Индия с Израилем уже который год методично, без лишнего шума и фанфар, выстраивают вполне вменяемую оборонную инициативу. Выстраивать тесные отношения Иерусалим и Дели начали еще в начале 90-х годов, а сейчас Индия стала крупнейшим покупателем израильского оружия — почти половина всего экспорта ВПК Израиля идёт именно туда. Объём торговли в оборонке достиг десяти миллиардов долларов в 2025 году, рост 15% год к году. В ноябре прошлого года подписан новый меморандум: совместное производство, передача технологий, индустриальная кооперация. В самом разгаре переговоры по полноценному соглашению о свободной торговле. Если пойдет по плану, то уже к 2027 году он будет подписан.
Военно-техническая составляющая сотрудничества Индии и Израиля должна серьезно беспокоить адептов «исламского НАТО». Донором в истории, разумеется, выступает израильский ВПК. Зенитно-ракетный комплекс Barak-8 развёрнут на индийских фрегатах и в сухопутных войсках. Радары Phalcon летают на российских А-50. Активные фазированные антенные решётки интегрированы в лёгкий истребитель Tejas. Дроны Heron и Searcher модернизируются по проекту Cheetah. И это не простая продажа оружия – Израиль передает большую часть технологий Индии. В случае с дронами – до 70%.
Совсем недавно одобрена закупка у израильской компании Rafael Advanced Defense Systems тысячи ракет SPICE почти на 9 млрд долларов. Компания IAI сотрудничает с Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в целях переоборудования гражданских самолетов в самолеты-заправщики в воздухе (MMTT). IAI является крупным партнером, создав индийское дочернее предприятие (ASI) и сотрудничая в многочисленных проектах. Компания Bharat Electronics Ltd (BEL) создала совместное предприятие с IAI для обеспечения жизненного цикла систем MRSAM.
В числе инноваций — совместная разработка лазерного оружия направленной энергии, первые тесты в прошлом году показали уверенное поражение дронов на расстоянии пяти километров.
Иерусалим серьезно подсаживает Дели на собственные технологии. Достаточно привести пример упоминаемого выше зенитно-ракетного комплекса Barak-8, который известен в Индии как MRSAM. ЗРК представляет собой результат глубокой технологической трансформации израильской системы самообороны Barak 1. Этот проект стал символом стратегического партнерства и объединил лучшие инженерные компетенции Индии и Израиля. Преимущественно Израиля, само собой.
Разработка велась в тесной интеграции между израильским концерном Israel Aerospace Industries (IAI) и индийской государственной Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO). Процесс курировало израильское управление DDR&D, а к созданию ключевых узлов были привлечены лидеры индустрии: Elta Systems (разработка многофункциональных радаров с АФАР) и Rafael Advanced Defense Systems (создание систем перехвата и боевых частей). В рамках программы по локализации производства в Индии роль головного производителя ракет закрепилась за государственным концерном Bharat Dynamics Limited (BDL).
Горячий Ближний Восток
Технологическое сотрудничество в рамках гипотетического «исламского НАТО» нельзя назвать нулевым. Например, Турция выступает ключевым партнером Пакистана, реализуя масштабные проекты: от строительства современных корветов типа MILGEM до глубокой модернизации парка истребителей F-16. Сотрудничество охватывает и новейшие технологии: Пакистан получил доступ к производству турецких ударных БПЛА и рассматривается как полноправный участник программы создания истребителя пятого поколения KAAN. Но на этом и всё – больше крупных проектов в программе «исламского НАТО» не предвидится.
А у Израиля и Индии есть еще один козырь – это союз I2U2. В него входят, помимо Иерусалима и Дели, еще Вашингтон и Абу-Даби. Это не военный блок, а сугубо экономический. Но кто мешает узнать друг друга поближе и стать, наконец-то, братьями по оружию? Тем более, инфраструктурных проектов у четверки достаточно. Пара миллиардов долларов от Объединенных Арабских Эмиратов на сеть умных продовольственных парков по всей Индии. Гибридная солнечно-ветровая станция в Гуджарате на 300 мегаватт с накопителями энергии. Космический инструмент на основе данных всех четырёх стран для мониторинга климата. Раскручивается экономический коридор Индия – Ближний Восток – Европа, или IMEC. Транзитный путь позволит обойти беспокойных хуситов и является прямой контрой китайской инициативе «Один пояс – один путь».
IMEC из Индии в Европу
В рамках I2U2 подписано совместное заявление о создании платформы для обмена данными космического мониторинга. Это позволяет Индии использовать израильские сенсоры и американские аналитические системы для нужд сельского хозяйства и климатического контроля. О том, как быстро гражданский космос становится вполне себе военным, можно познакомиться на примере конфликта на Украине. Индия и ОАЭ на основе опыта Израиля выстраивает протоколы киберзащиты критической инфраструктуры – это определенно технологии двойного назначения.
По совокупности решений I2U2 больше настроен против Китая, но триумвирату из Саудовской Аравии, Турции и Пакистана обольщаться не стоит. Любое усиление потенциального противника несет большие риски. И если «исламское НАТО» реально собираются организовывать, делать это следовало еще вчера, упрятав подальше все мешающие делу амбиции.
