Новые ракетные удары: среди целей - объекты энергетики в Днепре и Полтаве

Я не пойду к себе домой, потому что там нет ни тепла, ни света. Отправьте меня домой к мэру.

В вечернее время суток российские Вооружённые силы наносят очередную серию ударов по объектам на Украине. По последним сведениям, прилёты фиксируются в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.По последним сведениям, речь идёт об энергообъектах, которые «питают» предприятия военно-промышленного комплекса Украины.Съёмка жителей Днепра (Днепропетровска) со звуком прилёта:Также поступают сведения об ударах по военным и энергетическим объектам на оккупированной противником части Запорожской области, включая областной центр - Запорожье. Напомним, что после ночных ударов часть районов Запорожья были обесточены. Противник пытался наладить электроснабжение промышленных объектов - тех, которые ещё способны продолжать работу.В Киеве после ударов новые экстренные отключения. Мэр Кличко теперь всё чаще постит фото, где он на фоне генераторов.По словам Кличко, в городе устанавливаются и солнечные батареи. Однако горожане отмечают, что эти батареи заметает снегом, который никто не чистит, что делает эффективность солнечных батарей близкой к нулю.В украинских пабликах пишут о том, что Днепре (Днепропетровске) местные жители перекрыли улицу Старочумацкую, стараясь добиться от властей ответа на вопрос о том, почему многочасовые и даже многосуточные отключения электричества касаются только «бедных» районов, а «богатых» кварталов никакие аварийные отключения не касаются. Сообщается о прибытии полиции, которая должна «убедить» местных жителей разойтись по домам.Одна их женщин: