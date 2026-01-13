Новые ракетные удары: среди целей - объекты энергетики в Днепре и Полтаве

В вечернее время суток российские Вооружённые силы наносят очередную серию ударов по объектам на Украине. По последним сведениям, прилёты фиксируются в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

По последним сведениям, речь идёт об энергообъектах, которые «питают» предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Съёмка жителей Днепра (Днепропетровска) со звуком прилёта:



Также поступают сведения об ударах по военным и энергетическим объектам на оккупированной противником части Запорожской области, включая областной центр - Запорожье. Напомним, что после ночных ударов часть районов Запорожья были обесточены. Противник пытался наладить электроснабжение промышленных объектов - тех, которые ещё способны продолжать работу.

В Киеве после ударов новые экстренные отключения. Мэр Кличко теперь всё чаще постит фото, где он на фоне генераторов.



По словам Кличко, в городе устанавливаются и солнечные батареи. Однако горожане отмечают, что эти батареи заметает снегом, который никто не чистит, что делает эффективность солнечных батарей близкой к нулю.

В украинских пабликах пишут о том, что Днепре (Днепропетровске) местные жители перекрыли улицу Старочумацкую, стараясь добиться от властей ответа на вопрос о том, почему многочасовые и даже многосуточные отключения электричества касаются только «бедных» районов, а «богатых» кварталов никакие аварийные отключения не касаются. Сообщается о прибытии полиции, которая должна «убедить» местных жителей разойтись по домам.

Одна их женщин:

Я не пойду к себе домой, потому что там нет ни тепла, ни света. Отправьте меня домой к мэру.
  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +6
    Сегодня, 20:48
    Неоходимо после основного удара по энергосистеме дождаться прибытия бригад ремонтников и ударить вновь, тем самым перегрузим ПВО противника, уничтожим ремкомплект который ограничен, разгоним ремонтников отбив у них желание подставляться под удар и как следствие выход на улицу "благодарных" просроченному жителей 404.
    1. al3x Звание
      al3x
      +6
      Сегодня, 20:51
      Лучше бы по их верховодам били, чем по работягам, которых все равно, как скот, отправят, куда надо.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 22:05
        А кто там не скот? Могли бы уже разобраться, не первый год спецоперацию проводим.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 20:56
      Они сразу бросают работу и тикают в укрытия,заслышав сигнал тревоги.Но это не значит,что не надо бить по персоналу.На электростанциях,те же машинисты,операторы,НСС и прочая находятся на своих рабочих местах
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 20:52
    То есть эти жители не против войны?Ну,значит надо подлить керосинчика..
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 20:53
    Вот и чудесно … надо освободить бандеровщину от любых нормальных условий жизни … а там пусть упираются до последнего шумера кто не свалил на запад
    Помниться во времена СССР в Харькове была проблема с очистными сооружениями (середина 80-х) Ох и печаль была в городе с водой проблемы сразу … канализация хоть во дворе сортиры рой … но быстро стахановскими темпами восстановили … а вот пример выведения из строя критической инфраструктуры вполне показательный и для городов убийственный … а с грязью и до эпидемий рукой подать
  4. Naum_2 Звание
    Naum_2
    +1
    Сегодня, 21:00
    "... отключения электричества касаются только «бедных» районов, а «богатых» кварталов никакие аварийные отключения не касаются."
    Это закономерно. Богатые кварталы могут запитывать по аварийной схеме или устанавливать передвижные генераторы. Благодаря жёсткому капитализму, на Украине (как и в РФ) деньги решают всё; исключения чрезвычайно редкие. "За что боролись, на то и напоролись".
  5. Наган Звание
    Наган
    +5
    Сегодня, 21:02
    Декоммунизацию заказывали? Получите.
    Как сказал Ленин, коммунизм это "... плюс электрификация всей страны." Соответственно декоммунизация это "минус электрификация всей страны". Простая арифметика.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 21:42
      Цитата: Наган
      Декоммунизацию заказывали? Получите.

      Видео из Киева.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 21:43
      Цитата: Наган
      Декоммунизацию заказывали? Получите.
      Как сказал Ленин, коммунизм это "... плюс электрификация всей страны."

      Всё верно. Если бандерлоги снесли все памятники Ильичу по всей украине, то и лампочка Ильича там должна погаснуть. yes
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 21:04
    "По словам Кличко, в городе устанавливаются и солнечные батареи. Однако горожане отмечают, что эти батареи заметает снегом, который никто не чистит, что делает эффективность солнечных батарей близкой к нулю."

    У нас вдруг снег и морозец в 10-15 появились. В 7 утра выходишь - дворник работает. Не молод. Не местный. В прошедшую субботу во дворе бабушки из соседних подъездов какими то древними метлами снег разметали.
    А в Киеве все ждут, когда Кличко весь снег сам почистит?
    1. Володин Звание
      Володин
      +3
      Сегодня, 21:13
      Цитата: Fangaro
      А в Киеве все ждут, когда Кличко весь снег сам почистит?

      Ну вряд ли там немолодой дворник с лопатой и бабушка с метлой полезут на крыши ТЦ и предприятий, где эти батареи пытаются установить.
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 21:17
      Цитата: Fangaro
      А в Киеве все ждут, когда Кличко весь снег сам почистит?

      Да ктож тебя с метлой к солнечной батарее подпустит. Только сертифицированные метлы и проверенные специалисты. Нужно и на обслуживании зарабатывать, не только на поставках.
    3. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 22:39
      В прошедшую субботу во дворе бабушки из соседних подъездов какими то древними метлами снег разметали.
      А в Киеве все ждут, когда Кличко весь снег сам почистит?
      Я и сам после сильного снегопада вышел из подъезда, достал из машины лопату и топор. Отбил лёд со ступенек и снег немного почистил. Дворником такая бабуся работает, что ей никак со снегом не справиться. "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" - Остап Бендер.
  7. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 21:04
    батареи заметает снегом, который никто не чистит, что делает эффективность солнечных батарей близкой к нулю.

    Ну, хоть что-то. Зима все равно закончится и КПД этих батарей возрастет, но надеяться на них нет смысла. Умные люди давно запаслись небольшими генераторами на 2-4 кВ, а топливо найти возможно. С водой и канашкой все сложнее.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 21:32
      Цитата: frruc
      Умные люди давно запаслись небольшими генераторами на 2-4 кВ, а топливо найти возможно.

      Генераторов закуплено и закупается очень много, соответственно растёт потребление ими топлива (в сумме весьма приличный объём набегает). При уничтожении топливных хранилищ возникнет серьёзная проблема и для пользователей генераторов. Перспектива явно безрадостная.
  8. alex_357 Звание
    alex_357
    +1
    Сегодня, 21:23
    Я бы ещё по очистным ударил, чтоб эти скакуасы в своём г...не захлебнулись!
    1. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 21:47
      Если нет воды и электричества, то и канализация не работает wink Зачем боеприпасы зря тратить
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 21:49
      Цитата: alex_357
      Я бы ещё по очистным ударил, чтоб эти скакуасы в своём г...не захлебнулись!

      Там и без удара прорывы канализации, причём, в здании Минэнерго Украины. Это знак свыше? bully
  9. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 21:59
    Цитата: al3x
    Лучше бы по их верховодам били, чем по работягам, которых все равно, как скот, отправят, куда надо.

    Не говорите, 4 года нас уверяют что население Украины обмануто и находится в заложниках у киевской шайки, а воюют почему то не с шайкой а народом Украины. Нихрена в этом логики и здравого смысла нет, интересно как они вообще победить собираются, если киевской шайке ничего не угрожает laughing laughing
  10. Сергей Крымский Звание
    Сергей Крымский
    +2
    Сегодня, 22:11
    Ну вообще, насколько я разбираюсь в генераторах, на фото в кузове авто газовый котёл для миникотельной.... Это так, уточнение. А вообще-то почему-то их не жалко, мы в Крыму тоже пару лет почти без света сидели. И я не про 2015, а про 93-95 . И свет нам рубили постоянно и газ и ценами душили....