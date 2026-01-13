«Американцы, идите и захватите органы власти»: иранские медиа троллят Трампа

Президент США Дональд Трамп явно раздражён тем, что в Иране власти смогли лишить возможности радикальную оппозицию пользоваться спутниковым интернетом Starlink. Комментируя происходящее в Иране, Трамп заявил, что «протестующие должны сплотиться и захватить институты режима».

Президент США:



Убийцы мирного иранского народа должны понести самое суровое наказание. Иранцы, наша помощь уже в пути.

Секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани в ответ на эти пассажи Трампа заявил о том, что Тегеран может назвать настоящих убийц иранского народа:

Один Трамп, второй Нетаньяху.

Тем временем, во внутренние иранские дела спешит вмешаться американский конгресс. Комитет палаты представителей США по иностранным делам объявил, что «иранцы должны сделать смену режима неизбежной»:

Это аятолла убил тысячи иранцев, это он превратил риал в самую слабую валюту в мире, это он растратил ресурсы вашей страны. Идите же и сделайте смену режима неотвратимой.

Тем временем иранские власти заявляют, что многие из главных действующих лиц радикальных протестов задержаны. Причём у большинства из них в домах обнаружены целые арсеналы оружия и взрывчатки. Официальный Тегеран заявляет о том, что США «давно не смотрелись в зеркало»:

Столько людей по всему миру, сколько убили Соединённые Штаты – войнами, голодом, разрухой – не погибли ни от какой другой страны мира.

Иранский медиатроллинг:

Американцы, выходите на улицы, захватывайте учреждение режима убийц и растлителей. Это ваши власти довели страну до того, что у вас в центре крупных городов настоящие гетто, это ваши власти довели страну до того, что она защищает не ваши интересы, а интересы денежных мешков. Американцы, пора это исправить.
  1. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 21:24
    Да там уже и захватывать нечего, Форт Нокс пуст- всё уже отдали рептилоидам, а они их кинули!
    1. Mitos Звание
      Mitos
      0
      Сегодня, 21:46
      Вот такими действиями они все глубже закапывают все принципы демократии и свободы. То что они делают это диктатура.
    2. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      +2
      Сегодня, 22:00
      Президент США, ВЕНЕСУЭЛЫ, ГРЕНЛАНДИИ И ИРАНА Генерал-Адмирал ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП - выступит с речью перед СМИ
      1. bondov Звание
        bondov
        0
        Сегодня, 22:15
        забыли добавить - ПРЕЗИДЕНТ ПОЖИЗНЕНЫЙ... - ДЕЛО ИМЕННО К ЭТОМУ ИДЕТ...
        1. Bazyl LIVE
          Bazyl LIVE
          +1
          Сегодня, 22:16
          Ну пожизненный президент дело обычное, ничего тут удивительного нет...
          1. bondov Звание
            bondov
            0
            Сегодня, 22:21
            В ШТАТАХ КАК БЫ НЕ ОЧЕНЬ ПРИВЫЧНОЕ ТАКОЕ ДЕЛО... но времена меняются...
            1. Bazyl LIVE
              Bazyl LIVE
              0
              Сегодня, 22:28
              Затов штатах теперь все стабильно будет...
              1. bondov Звание
                bondov
                0
                Сегодня, 22:34
                Возможно, но более вероятно, что как поплывут гробы в США, да повалятся с неба их, типа, невидимки-самолетики в значительных количествах, потонут дурацкие кораблики, да как Персы вобьют сраиль в землю, и да как разразится глобальный кризис, так как персы проливы перекроют, то призыв: //Американцы, идите и захватите органы власти// реальностью станет ... получаются что иранские медиа НЕ троллят Трампа...
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 21:29
    Трамп облызнется и дальше портрет с большим усердием.... В разнос пошел.....
  3. Седов Звание
    Седов
    -1
    Сегодня, 21:42
    Президент США Дональд Трамп явно раздражён тем, что в Иране власти смогли лишить возможности радикальную оппозицию пользоваться спутниковым интернетом Starlink.
    По МТС теперь свои методички отправляйте.
  4. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 21:49
    Ирану просто не надо прогибаться и гнуть свою линию. Тут уже либо их, либо они. Если потребуются жёсткие силовые методы, надо их использовать.
  5. Жека111 Звание
    Жека111
    -1
    Сегодня, 21:56
    Вот только призыв Трампа вряд ли услышат, потому что лавочка закрылась

    Власти Ирана конфисковали крупную партию контрабандных терминалов спутниковой передачи данных Starlink, которая предназначалась для координации массовых протестов.


    Теперь Нетаньяху с Трампом ждите ответочку от персов
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 21:58
    По любому США вынуждены тромбовать Китай через Персию. Экономику надо спасать. Израиль предусмотрительно молчит.
  7. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 22:21
    пишут..что там уже от 12-20 тысяч вальнули подматрасных вражин государства..в морге отдыхают.
    1. bondov Звание
      bondov
      0
      Сегодня, 22:27
      ерунда, это для оправдания агрессии, типа, геноцида не допустим - Газа примером...
      1. Яро Полк Звание
        Яро Полк
        0
        Сегодня, 22:29
        ну..да..это СМИ помоечное всегда брешет обычно.
        http://www.rusfact.ru/node/151210
  8. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 22:23
    если персы не очконут сбивать матрасные вертолеты и самолеты..янки сдуются..и свалят.
  9. moneron Звание
    moneron
    0
    Сегодня, 22:32
    Будет воздушная операция...снесут все госфункционалы в пыль. На фоне хаоса в стране благотворительная наземка...с пальмовой ветвью мира в руках и американской бесплатной гуманитаркой.....
    1. bondov Звание
      bondov
      0
      Сегодня, 22:44
      для наземки у евреев с США сил нет и возможностей, а такие воздушные операции против таких крупных стран как Иран на года растягиваются и к победе не приводят
  10. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 22:42
    Мадуро тоже пел песни, что ждёт их в гости
    Буквально за несколько дней до