«Американцы, идите и захватите органы власти»: иранские медиа троллят Трампа
Президент США Дональд Трамп явно раздражён тем, что в Иране власти смогли лишить возможности радикальную оппозицию пользоваться спутниковым интернетом Starlink. Комментируя происходящее в Иране, Трамп заявил, что «протестующие должны сплотиться и захватить институты режима».
Президент США:
Секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани в ответ на эти пассажи Трампа заявил о том, что Тегеран может назвать настоящих убийц иранского народа:
Тем временем, во внутренние иранские дела спешит вмешаться американский конгресс. Комитет палаты представителей США по иностранным делам объявил, что «иранцы должны сделать смену режима неизбежной»:
Тем временем иранские власти заявляют, что многие из главных действующих лиц радикальных протестов задержаны. Причём у большинства из них в домах обнаружены целые арсеналы оружия и взрывчатки. Официальный Тегеран заявляет о том, что США «давно не смотрелись в зеркало»:
Иранский медиатроллинг:
