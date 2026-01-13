Убийцы мирного иранского народа должны понести самое суровое наказание. Иранцы, наша помощь уже в пути.

Один Трамп, второй Нетаньяху.

Это аятолла убил тысячи иранцев, это он превратил риал в самую слабую валюту в мире, это он растратил ресурсы вашей страны. Идите же и сделайте смену режима неотвратимой.

Столько людей по всему миру, сколько убили Соединённые Штаты – войнами, голодом, разрухой – не погибли ни от какой другой страны мира.

Американцы, выходите на улицы, захватывайте учреждение режима убийц и растлителей. Это ваши власти довели страну до того, что у вас в центре крупных городов настоящие гетто, это ваши власти довели страну до того, что она защищает не ваши интересы, а интересы денежных мешков. Американцы, пора это исправить.