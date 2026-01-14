На Кубе назвали дату прощания с погибшими при вторжении США в Венесуэлу военными
Правительство Кубы сообщает о том, что 15 января на Остров Свободы будут доставлены тела 32-х кубинских военных, которые погибли во время американского вторжения в Венесуэлу. Напомним, что речь идёт о кубинцах, которые входили в состав личной охраны президента Николаса Мадуро. Американская сторона утверждает, что при штурме резиденции Мадуро было использовано «новейшее оружие, не оставляющее шансов на сопротивление».
Кубинская сторона:
В ходе траурной церемонии тела погибших кубинцев провезут по проспекту Ранчо Бойерос к штаб-квартире Министерства революционных вооруженных сил.
Сама церемония прощания с погибшими пройдёт в министерстве вооружённых сил, в связи с чем комплекс будет открыт для посещения с завтрашнего дня.
Кубинская пресса:
Похороны погибших состоятся 16 января в 16:00 по местному времени. Захоронены кубинские военные, погибшие в Венесуэле, будут в пантеонах, посвящённых защитникам кубинской революционной идеи.
Напомним, что Трамп ранее озвучил планы и по вооружённому вторжению на Кубу. При этом он заявил, что не против того, чтобы Кубу «возглавил» Марко Рубио, являющийся сыном кубинских иммигрантов.
Информация