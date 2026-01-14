На Кубе назвали дату прощания с погибшими при вторжении США в Венесуэлу военными

Останки 32 кубинских комбатантов, погибших в Венесуэле в результате нападения США, прибудут на Кубу 15 января. Церемонии пройдут в аэропорту Хосе Марти и в самой Гаване, а затем 16 января по всей стране состоятся мероприятия. Их будут чествовать как героев.

В пятницу, 16 января, в 7:30 утра жители Гаваны соберутся у Антиимпериалистической трибуны имени Хосе Марти на церемонию, которая даст старт Маршу борющегося народа, подтверждающему их приверженность Родине.