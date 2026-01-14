На Кубе назвали дату прощания с погибшими при вторжении США в Венесуэлу военными

536 2
На Кубе назвали дату прощания с погибшими при вторжении США в Венесуэлу военными

Правительство Кубы сообщает о том, что 15 января на Остров Свободы будут доставлены тела 32-х кубинских военных, которые погибли во время американского вторжения в Венесуэлу. Напомним, что речь идёт о кубинцах, которые входили в состав личной охраны президента Николаса Мадуро. Американская сторона утверждает, что при штурме резиденции Мадуро было использовано «новейшее оружие, не оставляющее шансов на сопротивление».

Кубинская сторона:



Останки 32 кубинских комбатантов, погибших в Венесуэле в результате нападения США, прибудут на Кубу 15 января. Церемонии пройдут в аэропорту Хосе Марти и в самой Гаване, а затем 16 января по всей стране состоятся мероприятия. Их будут чествовать как героев.

В ходе траурной церемонии тела погибших кубинцев провезут по проспекту Ранчо Бойерос к штаб-квартире Министерства революционных вооруженных сил.

Сама церемония прощания с погибшими пройдёт в министерстве вооружённых сил, в связи с чем комплекс будет открыт для посещения с завтрашнего дня.

Кубинская пресса:

В пятницу, 16 января, в 7:30 утра жители Гаваны соберутся у Антиимпериалистической трибуны имени Хосе Марти на церемонию, которая даст старт Маршу борющегося народа, подтверждающему их приверженность Родине.

Похороны погибших состоятся 16 января в 16:00 по местному времени. Захоронены кубинские военные, погибшие в Венесуэле, будут в пантеонах, посвящённых защитникам кубинской революционной идеи.

Напомним, что Трамп ранее озвучил планы и по вооружённому вторжению на Кубу. При этом он заявил, что не против того, чтобы Кубу «возглавил» Марко Рубио, являющийся сыном кубинских иммигрантов.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:27
    ❝ Церемонии пройдут в аэропорту Хосе Марти и в самой Гаване, а затем 16 января по всей стране состоятся мероприятия. Их будут чествовать как героев ❞ —

    — Вечная память героям! ...
  2. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 07:02
    Жаль бойцов оказывающих интернациональную помощь в Венесуэле. Однако этот кровавый опыт который поможет в случае нападения США на Кубу отразить агрессора. В случае войны хорошо бы кубинцам заставить прекратить работу нефтяных платформ по добыче нефти в Мексиканском заливе.. Для США это будет очень болезненно.