Уиткофф провёл тайную встречу с «дистанционным лидером оппозиции» Ирана Пехлеви

426 6
Уиткофф провёл тайную встречу с «дистанционным лидером оппозиции» Ирана Пехлеви

США готовятся к возможной смене режима в Иране, по крайней мере, допускают такой вариант развития событий, исходя из поступающей информации. В минувшие выходные спецпредставитель Трампа тайно встретился с сыном последнего шаха Ирана и провел с ним переговоры. Об этом сообщает портал Axios.

Стив Уиткофф провел тайную встречу с Резой Пехлеви, который, находясь в США, как бы (дистанционно) возглавляет иранскую оппозицию и считает себя способным возглавить переходное правительство в случае падения режима аятолл. Как подчеркивается, это первый подобный контакт между Белым домом и иранской оппозицией, ранее такие встречи не проводились.



Пехлеви пытается позиционировать себя в качестве переходного лидера на случай падения режима.


Сам Трамп назвал Пехлеви, проживающего долгие годы во Флориде, «хорошим человеком», но встречаться с ним отказался, посчитав такую встречу неуместной, поскольку является президентом США. Пехлеви в последнее время активно выступает на американском телевидении и призывает Дональда Трампа поддержать протесты в Иране.

Пока Белый дом не принял окончательного решения, но многие эксперты прогнозируют скорую военную операцию на Ближнем Востоке. Как утверждается, США при поддержке Израиля нанесет ряд авиационных ударов.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:19
    Уиткофф провёл тайную встречу

    Какая же она тайная...если я про нее читаю в СМИ. smile
    Гораздо интересны тайные операции Моссад и ЦРУ в Иране...как они протащили свои боевые группы с оружием в Тегеран и другие города Ирана.
  2. alexandreII Звание
    alexandreII
    +1
    Сегодня, 06:27
    А что там протаскивать?Я был на иранской границе, она только на карте, там ничего и никого нет, слона можно протащить и никто не увидит.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:31
    ❝ Уиткофф провёл тайную встречу с «дистанционным лидером оппозиции» Ирана Пехлеви ❞ —

    — Почему не в прямом эфире? ...
    (Хоть записи опубликуйте в виде "утечек")
  4. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +1
    Сегодня, 06:39
    Там он вешал об подлом иностранном вмешательстве в выборы в США?
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 06:45
    Теперь американцы своих марионеток называют лидерами оппозиции управляемые дистанционно. . .Видать предыдущие марионетки управлялись с помощью множества ниток,а этому пехливи-мехливи, наверное вживили в мозг чип и он управляется дистанционно с помощью пульта управления. . . hi
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:53
      ❝ Теперь американцы своих марионеток называют лидерами оппозиции управляемые дистанционно ❞ —