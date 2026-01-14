Уиткофф провёл тайную встречу с «дистанционным лидером оппозиции» Ирана Пехлеви
4266
США готовятся к возможной смене режима в Иране, по крайней мере, допускают такой вариант развития событий, исходя из поступающей информации. В минувшие выходные спецпредставитель Трампа тайно встретился с сыном последнего шаха Ирана и провел с ним переговоры. Об этом сообщает портал Axios.
Стив Уиткофф провел тайную встречу с Резой Пехлеви, который, находясь в США, как бы (дистанционно) возглавляет иранскую оппозицию и считает себя способным возглавить переходное правительство в случае падения режима аятолл. Как подчеркивается, это первый подобный контакт между Белым домом и иранской оппозицией, ранее такие встречи не проводились.
Пехлеви пытается позиционировать себя в качестве переходного лидера на случай падения режима.
Сам Трамп назвал Пехлеви, проживающего долгие годы во Флориде, «хорошим человеком», но встречаться с ним отказался, посчитав такую встречу неуместной, поскольку является президентом США. Пехлеви в последнее время активно выступает на американском телевидении и призывает Дональда Трампа поддержать протесты в Иране.
Пока Белый дом не принял окончательного решения, но многие эксперты прогнозируют скорую военную операцию на Ближнем Востоке. Как утверждается, США при поддержке Израиля нанесет ряд авиационных ударов.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация