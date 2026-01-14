В ходе атаки противника на Ростовскую область пострадал 4-летний ребёнок

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин подтверждает массированную атаку противника на город. Он пишет о том, что вражеские средства огневого поражения сбивались над западной частью Ростова.

Из публикации:



Поступает информация о повреждении нескольких многоквартирных домов. Также в результате падения обломков имеет место загорание строений промышленного предприятия.

В результате вражеской атаки серьёзно пострадал многоэтажный дом в Советском районе города. Это западная часть Ростова. Жители эвакуированы. Для них развёрнут пункт временного размещения.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщает, что отражение атаки велось и в других районах области. По его словам, есть раненые. Это четверо жителей Ростова-на-Дону и Мясниковского района, включая 4-летнего ребёнка.

Губернатор региона:

Все четверо доставлены в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

Опасность ракетной атаки и атаки БПЛА объявлялась также в Воронежской, Курской областях и других регионах России.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев:

Внимание! Воронеж, Борисоглебск, Бобровский и Бутурлиновский районы — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения.

К утру опасность непосредственной атаки БПЛА была снята.

Как видно, киевский режим не собирается прекращать атаки с использованием ракет и беспилотников на российские регионы, что, в принципе, было прогнозируемо.
