❝ Трамп пообещал большую проблему премьеру Гренландии - бадминтонисту ❞

Сами жители Гренландии выступают за то, чтобы остаться в составе Дании.

Кто это? Кто это сказал?

Это гренландский премьер.

То, что он сказал, это их проблема. Я его не знаю. Но это станет большой для него проблемой.

Если это не сделаем мы, то это сделают Россия или Китай.