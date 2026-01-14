Трамп пообещал большую проблему премьеру Гренландии - бадминтонисту
34-летний премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен, профессиональный бадминтонист, в ходе совместной с премьером Дании Фредриксен пресс-конференции заявил о том, что Гренландия «не хочет идти по пути разрыва с Данией»:
Американские журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, что он думает по поводу высказываний Нильсена.
Трамп заявил, что он понятия не имеет, кто такой Нильсен.
В американских СМИ уже написали о том, что, вступивший в должность 28 марта 2025 года, в случае реализации Дональдом Трампом своего замысла, может стать последним премьером Гренландии, или как минимум последним премьером при её датской юрисдикции. Соответственно, Метте Фредриксен может войти в историю Дании как её глава, при которой государство лишилось крупнейшей части своей территории.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о том, что Трамп вполне чётко сказал о своих намерениях в отношении Гренландии. И эти намерения состоят в том, чтобы Гренландию, хотят ли этого сами гренландцы или не хотят, перевести в состав США.
