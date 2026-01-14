Трамп пообещал большую проблему премьеру Гренландии - бадминтонисту

Трамп пообещал большую проблему премьеру Гренландии - бадминтонисту

34-летний премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен, профессиональный бадминтонист, в ходе совместной с премьером Дании Фредриксен пресс-конференции заявил о том, что Гренландия «не хочет идти по пути разрыва с Данией»:

Сами жители Гренландии выступают за то, чтобы остаться в составе Дании.

Американские журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, что он думает по поводу высказываний Нильсена.

Трамп заявил, что он понятия не имеет, кто такой Нильсен.

Трамп:

Кто это? Кто это сказал?

Журналисты:

Это гренландский премьер.

Трамп:

То, что он сказал, это их проблема. Я его не знаю. Но это станет большой для него проблемой.

В американских СМИ уже написали о том, что, вступивший в должность 28 марта 2025 года, в случае реализации Дональдом Трампом своего замысла, может стать последним премьером Гренландии, или как минимум последним премьером при её датской юрисдикции. Соответственно, Метте Фредриксен может войти в историю Дании как её глава, при которой государство лишилось крупнейшей части своей территории.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о том, что Трамп вполне чётко сказал о своих намерениях в отношении Гренландии. И эти намерения состоят в том, чтобы Гренландию, хотят ли этого сами гренландцы или не хотят, перевести в состав США.

Аргументация потрясающая:

Если это не сделаем мы, то это сделают Россия или Китай.
  1. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 06:47
    И она, Гренландия. будет у трампа в списке приобретенных земель. Каким способом, это трампа особо не волнует.
    И эти намерения состоят в том, чтобы Гренландию, хотят ли этого сами гренландцы или не хотят, перевести в состав США.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:54
    Я его не знаю. Но это станет большой для него проблемой.

    laughing Звучит как реприза Жваневского....обхохочешься.
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 07:08
      Причём, что за проблема - не прозвучало. Видимо, в бадминтон проиграет.
  3. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 06:59
    Я так понимаю глава гренладского наркокартеля уже назначен.....
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:03
    ❝ Трамп пообещал большую проблему премьеру Гренландии - бадминтонисту ❞ —

    — В гольф надо было играть ...
  5. 3x3zsave Звание
    3x3zsave
    -3
    Сегодня, 07:07
    Сейчас Медведев кааак возмутится: "Руки прочь от бадминтона!!!"
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 07:19
    А всё, бадминтона не будет - проект решения об аннексии Гренландии рассматривается Конгрессом США.
    Капец вам, гренландцы. Теперь вы уже на 90% гренло-амеры....

    зы Нильсен - учись играть в американский футбол.... laughing