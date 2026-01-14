Гренландия подождёт: США запросили у европейцев развединформацию по Ирану

По неофициальной информации из Белого дома, президент США Дональд Трамп пока что не принял окончательное решение по поводу новых ударов по Ирану, теперь под предлогом «защиты» протестующих. Против такого решения вроде как выступает госсекретарь Марко Рубио.

Однако это не мешает Пентагону готовиться к очередной военной операции в отношении Исламской Республики. И тут выясняется интересная деталь. На фоне стремления Трампа аннексировать Гренландию, американский лидер намекнул, что не боится реакции европейских союзников, вплоть до того, что следствием станет распад Североатлантического альянса. Мол, США и без НАТО обойдутся.

Как бы не так. Десять дней назад назад ВВС США направили около десяти военно-транспортных самолетов Boeing C-17 Globemaster III на британскую военную базу Фэрфорд в Глостершире. Так было в июне прошлого года перед американо-израильскими ударами по иранским ядерным объектам. Великобритания хоть и не является членом Евросоюза, но это именно европейская страна НАТО. Да других, кроме Канады (и ее Трамп намерен «забрать»), и нет.

Теперь выясняется, что ВС США не могут обойтись в проведении масштабных военных операций в других регионах и без европейской разведки. Пентагон обратился к европейским союзникам с просьбой поделиться разведывательными данными о потенциальных целях в Иране для нанесения ударов. Об этом со ссылкой на двух европейских чиновников пишет американская газета «Вашингтон пост» (The Washington Post).



При этом издание утверждает, что на этот раз целями для атаки, в которой без сомнения будет участвовать Израиль, станут не ядерные объекты, а иранское военно-политическое руководство.

Нет никаких признаков того, что президент Трамп будет наносить удары по ядерным объектам. Скорее всего, он будет преследовать руководство организаций и сил, которые несут ответственность за убийства протестующих.

Кроме того, власти США рассматривают возможность совершения кибератак на иранское правительство, сообщает The Washington Post. Впрочем, Тегеран к этому готовится. Ранее иранские власти сумели ограничить интернет, в том числе заглушив «Старлинк», в стране, что привело к дезорганизации и резкому спаду протестов. Теперь в Иране приступили к реализации планов по отключению от глобального интернета. Первый шаг в этом направлении — создание «белого списка» разрешенных веб-ресурсов, пишет The Guardian.

Что касается помощи американцам от европейских стран НАТО, то, получается, Гренландия как минимум подождет? Или Трамп абсолютно уверен, что показавшие свою полную бесхребетность и готовность оставаться в вассальном подчинении у заокеанского патрона европейские союзники США и на этот раз беспрекословно выполнять всё, что прикажет Вашингтон. Могли бы хоть поторговаться, но, скорее всего, и этого не будет.

  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 10:11
    Просто Лохматый испугался этих...
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +1
      Сегодня, 10:27
      Они готовят очередное военное свержение, на этот раз в Иране. Сша делают что хотят, могут отжать что им необходимо у любой страны в блоке, и НАТО от этого не развалится. Если Россия не поможет Ирану его разбомбят, так же Иран спасло бы наличие ЯО.
      1. Венд Звание
        Венд
        0
        Сегодня, 11:18
        Интересно, кто и как положит конец бандитизму США?
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 11:40
        Цитата: Mitos
        Они готовят очередное военное свержение, на этот раз в Иране.
        Да все президенты США "миротворцы", разжигатели войн во всём мире. Трамп такой же, хотя хочет нобелевку мира,
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:20
    ❝ Гренландия подождёт ❞ —

    — Столько лет ждала, подождёт ещё ...
  3. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +2
    Сегодня, 10:25
    Меня очень раздражает наглая военная агрессия США и Израиля у наших границ, Кавказ и так представляет из себя пороховую бочку с фитилём, а тут то и дело к ней наравят факел поднести.
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      +2
      Сегодня, 10:42
      Меня очень раздражает наглая военная агрессия США и Израиля у наших границ

      Не только вас это раздражает, но и меня, а также, полагаю, руководство России и Китая. Поэтому Россия и Китай помогли заглушить Старлинк в Иране.
      Теперь нужно оказывать военную помощь Ирану против агрессии англосаксов + Израиль...
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 10:50
    Таки очень уважаемые люди решили, что Гренландия подождёт, а вот с Ираном уже нужно, что то делать. bully
  5. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 10:55
    Белый список интернет ресурсов. Меня терзают смутные сомнения о том, кто им подсказал про такой чебурнет. Кстати, с мобильным интернетом все становится ещё смешнее, у одного подъезда он есть, у другого нет. Вот как так и зачем это нужно у нас? Типа одна часть дома под прикрытием, другая нет 🤦‍♂️ и смех, и грех.
  6. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 11:00
    Теперь выясняется, что ВС США не могут обойтись в проведении масштабных военных операций в других регионах и без европейской разведки. Пентагон обратился к европейским союзникам с просьбой поделиться разведывательными данными о потенциальных целях в Иране для нанесения ударов. Об этом со ссылкой на двух европейских чиновников пишет американская газета «Вашингтон пост» (The Washington Post).

    Разведка работает.
    Что касается помощи американцам от европейских стран НАТО, то, получается, Гренландия как минимум подождет? Или Трамп абсолютно уверен, что показавшие свою полную бесхребетность и готовность оставаться в вассальном подчинении у заокеанского патрона европейские союзники США и на этот раз беспрекословно выполнять всё, что прикажет Вашингтон. Могли бы хоть поторговаться, но, скорее всего, и этого не будет.

    Кому охота Вьетнам или Сталинград?
    Аятолла все равно совершит ошибку , а это упрощает задачу
  7. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 11:18
    Цитата: Ирек
    Гренландия как минимум подождет?

    Да вся эта возня с Гренландией - ничто, пыль в глаза противникам запада, ложная цель для отвлечения внимания от настоящих целей Лукавого-Сэма и тп. Ну верить в то, что сша будут аннексировать часть территорий у итак полностью вассальной своим элитам Дании, члена своего же блока нато, союзника и тп., враждовать с ЕС из-за этого и тп. ( а особенно забавляет очередные выхлопы на публику, что Трамп готов разрушить Нато таким образом) что противоречит здравому смыслу и логике, могут ну совсем уж ведомые и глупые люди, на мой взгляд.
    Иран у них на повестке и только, пока.... А потом Куба, наверное - все наши и китайские союзники, в общем. Однако, видно что и хочется сионо-англосакской братии расправится с иранской верхушкой, совершить очередную агрессию против этого гордого и суверенного, древнего самобытного гос-ва, хотят свою чуму насодить и там,
    обезглавить и подчинить и, немного колится....Но эта цель, сионистская, в первую очередь, так или иначе, найдет свое выражение в очередной их, вооруженной агрессии против Ирана, ибо уже почти очевидно, что революция , организованная ими ( союзниками) - не прошла.... В общем, - напасть нападут, считаю, но тут согласна с теми утечками, о том что Пентагон, а равно и весь аналитический англосаксо-сионистский отдел, занимающийся планированием своих агрессий, пока не уверены, что полностью готовы уже к успешной военной операции. Еще готовятся, планируют,в общем, ибо в этот раз хотят что бы точно у них получилось достигнуть главной и настоящей своей цели - на данный момент это свержение правящей верхушки Ирана, элит. А замес таки, может быть с очень непредсказуемым результатом... Иран в кооперации с Китаем и нами, тоже подготовился, уверена, не по-детски, не получится застать в врасплох, как в прошлый раз.... Короче - ждем.