Гренландия подождёт: США запросили у европейцев развединформацию по Ирану
По неофициальной информации из Белого дома, президент США Дональд Трамп пока что не принял окончательное решение по поводу новых ударов по Ирану, теперь под предлогом «защиты» протестующих. Против такого решения вроде как выступает госсекретарь Марко Рубио.
Однако это не мешает Пентагону готовиться к очередной военной операции в отношении Исламской Республики. И тут выясняется интересная деталь. На фоне стремления Трампа аннексировать Гренландию, американский лидер намекнул, что не боится реакции европейских союзников, вплоть до того, что следствием станет распад Североатлантического альянса. Мол, США и без НАТО обойдутся.
Как бы не так. Десять дней назад назад ВВС США направили около десяти военно-транспортных самолетов Boeing C-17 Globemaster III на британскую военную базу Фэрфорд в Глостершире. Так было в июне прошлого года перед американо-израильскими ударами по иранским ядерным объектам. Великобритания хоть и не является членом Евросоюза, но это именно европейская страна НАТО. Да других, кроме Канады (и ее Трамп намерен «забрать»), и нет.
Теперь выясняется, что ВС США не могут обойтись в проведении масштабных военных операций в других регионах и без европейской разведки. Пентагон обратился к европейским союзникам с просьбой поделиться разведывательными данными о потенциальных целях в Иране для нанесения ударов. Об этом со ссылкой на двух европейских чиновников пишет американская газета «Вашингтон пост» (The Washington Post).
При этом издание утверждает, что на этот раз целями для атаки, в которой без сомнения будет участвовать Израиль, станут не ядерные объекты, а иранское военно-политическое руководство.
Кроме того, власти США рассматривают возможность совершения кибератак на иранское правительство, сообщает The Washington Post. Впрочем, Тегеран к этому готовится. Ранее иранские власти сумели ограничить интернет, в том числе заглушив «Старлинк», в стране, что привело к дезорганизации и резкому спаду протестов. Теперь в Иране приступили к реализации планов по отключению от глобального интернета. Первый шаг в этом направлении — создание «белого списка» разрешенных веб-ресурсов, пишет The Guardian.
Что касается помощи американцам от европейских стран НАТО, то, получается, Гренландия как минимум подождет? Или Трамп абсолютно уверен, что показавшие свою полную бесхребетность и готовность оставаться в вассальном подчинении у заокеанского патрона европейские союзники США и на этот раз беспрекословно выполнять всё, что прикажет Вашингтон. Могли бы хоть поторговаться, но, скорее всего, и этого не будет.
Информация