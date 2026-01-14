Армения отдаст США «Маршрут Трампа» в аренду сроком на 49 лет

США и Армения приняли совместное заявление по реализации проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP). Согласно ему, Ереван предоставит «Маршрут Трампа» Вашингтону в аренду сроком на 49 лет. Об этом сообщает Госдеп США.

Итак, Пашинян с Трампом договорились о строительстве «Маршрута Трампа», который пройдет по территории Армении и соединит Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой. В рамках реализации проекта США и Армения создадут совместное предприятие TRIPP Development Company, в котором контрольный пакет будет принадлежать американцам.



Компания, которая будет обслуживать «Маршрут Трампа», возьмет его в аренду на 49 лет с возможностью продления еще на 50. Кроме того, американцам будет принадлежать 74% акций компании, а Еревану — 26%. В случае продления аренды будут выпущены дополнительные акции и доля Армении вырастет до 49%.

Также США получают право строить на маршруте охранные предприятия, транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру, если это не противоречит законам Армении.

Права на строительство могут включать, помимо прочего, следующее: (...) Вспомогательная инфраструктура: административные структуры, коммунальные предприятия. Системы безопасности и охраны в соответствии с законодательством Республики Армения.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:34
    ❝ Армения отдаст США «Маршрут Трампа» в аренду сроком на 49 лет ❞ —

    — По истечении срока аренды он, видимо, перейдёт в собственность США ...
  2. 30 вис Звание
    30 вис
    +9
    Сегодня, 10:39
    Многовекторные армяне .. в переводе на простой русский означает . Подставят свой армянский зад любому , кто даст больше денег .. Вах ... Армения .. !
    1. роман66 Звание
      роман66
      +5
      Сегодня, 10:50
      А красивым - бесплатно!!!
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 12:11
        Цитата: роман66
        А красивым - бесплатно!!!

        Для турок все красивые.
    2. seamen2 Звание
      seamen2
      +3
      Сегодня, 11:00
      *Многовекторные армяне .. в переводе на простой русский означает . Подставят свой армянский зад любому , кто даст больше денег *

      А зачем им вообще давать деньги. тем более миллионы долларов. 68 млн. долларов было отдано им в декабре 2024 г.

      А для благоустройства России денег почему-то нет. А этим--есть.
      Ранее на Юкрейн были потрачены миллиарды долларов в виде кредита, скидок на газ, инвестиций.
      Результат известен.
  3. ЛМН Звание
    ЛМН
    -1
    Сегодня, 10:40
    Вопрос,успеем ли мы закончить СВО..
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    +9
    Сегодня, 10:41
    Мечта рабов: Рынок, на котором можно покупать себе господ!
  5. Mike777 Звание
    Mike777
    -11
    Сегодня, 10:46
    This is the problem of Putin's government policies and those that believe in the slogan, our only allies are the navy, army and Air Force, without allies Russia is nothing, all this useless superweapons are mere symbolic. Washington is world power because of its numerous allies which the are ready to defend militarily and economically unlike Russia, CSTO countries are scared of fighting on Russia side because Putin might not support them when attacked, Iran , Armenia Venezuela is an example, i doubt if Russia can even defend Belarus and North Korea. Pashinyan is doing the right thing by turning to Washington, as long as Washington got his back, he will be protected and defended unlike Russia. CSTO is useless Armenia have the right to leave and seek protection elsewhere
    1. newtc7 Звание
      newtc7
      +7
      Сегодня, 10:58
      А я бы сказал так, этот союз прежде всего бессмысленный для России - Россия имеет право выйти и не предоставлять защиту кому-либо. Что мы получили от Армении за последние 35 лет? Армян? Спасибо, оставьте себе )) и можете там в засос целоваться с Трампом, нам если честно все равно. Это только абсолютно тупая политика Путина продолжает давно начатое дело - помогать за бесплатно. Когда в России сменится власть - а она когда-нибудь сменится - вы сможете наконец забыть о добрых русских, а Россия начнет отстаивать свои интересы а не «союзничков» по одкб. Пугать Россию тем что Армения выйдет из одкб это вообще угар )))) да оно на нафиг не нужно просто, идите куда хотите. А в лучшем случае мы еще отправим вам миллиона два армян, которым тут делать нечего - и кайфуйте там вместе ))
    2. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +1
      Сегодня, 11:20
      Ну да...
      Путин может не поддержать их при нападении
      laughing Зато США, абсолютно точно никого поддерживать не станут, без всяких "может".
      Россия, в отличии от США, всегда исполняет свои обязательства, а не только пока можно выкачивать бабло без всяких обязательств, а если какие-нибудь договоренности становятся им невыгодными, то США, как истинный джентельмен, просто меняет договоренности winked
      Как США ведет себя со своими союзниками, даже совсем недавние события в Афганистане отлично показали, даже не надо углубляться в историю, про Гренландию я вообще молчу.
      Весь мир знает, что хуже, чем быть врагом США, может быть только, если США у тебя друг laughing
      И только некоторые наивные личности продолжают верить, что с ними не поступят, как с остальными, кто пытался быть для США другом.
  6. Dimy4 Звание
    Dimy4
    0
    Сегодня, 10:49
    Армения отдаст США «Маршрут Трампа» в аренду сроком на 49 лет

    Ну если не отдаст типа "добровольно", штаты возьмут без спроса уже пропиарив это другим в назидание.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:52
    . Компания, которая будет обслуживать «Маршрут Трампа», возьмет его в аренду на 49 лет с возможностью продления еще на 50.

    Так уже бы и зафиксировали- бессрочно....
  8. newtc7 Звание
    newtc7
    +9
    Сегодня, 10:54
    У меня один вопрос - что наша военная база делает в Армении? Влияние? Его нет. Нужно выводить ее и оставлять Армению один на два со своими «новыми союзниками». И до кучи прикрутить армянский процветающий бизнес в России, чтобы они как-то взбодрились чутка.
    1. moreman78 Звание
      moreman78
      +3
      Сегодня, 11:50
      Цитата: newtc7
      У меня один вопрос - что наша военная база делает в Армении? Влияние? Его нет. Нужно выводить ее и оставлять Армению один на два со своими «новыми союзниками». И до кучи прикрутить армянский процветающий бизнес в России, чтобы они как-то взбодрились чутка.

      То же самое - что и со строительством АЭС в Армении за наш счет - опять в кредит, который никто не отдаст. Видимо нам в России не нужно АЭС новых строить, денег на это нет. Так и с базой военной - только тратится на содержание о обслуживание бабло впустую !
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:06
      Цитата: newtc7
      Нужно выводить ее и оставлять Армению один на два со своими «новыми союзниками».

      Самый близкий "союзник" находится у подножья Большого Арарата в 35 километрах от гостиницы "Ереван". Уже две третьи Армении завоевала Турция, ждите их в Ереване.
    3. Грица Звание
      Грица
      0
      Сегодня, 12:26
      Цитата: newtc7
      Нужно выводить ее и оставлять Армению один на два со своими «новыми союзниками».

      Причем за инфраструктуру базы, жилой городок и прочие строения потребовать с властей Армении денежку. Если откажется, уходя взорвать всё к чертям собачим. Чтобы не достались в качестве базы новым их союзникам.
  9. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 10:57
    «Маршрут Трампа», который пройдет по территории Армении и соединит Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой, а так же страну НАТО Турцию с Каспийским морем
  10. Damien_C Звание
    Damien_C
    -1
    Сегодня, 11:31
    "Security systems" so Patriot batteries on Iran's borders, a NATO highway from Turkey to the Caspain sea and a Gas route from Baku to Tel Aviv what a viper Armenia is
  11. Туре Хунд Собака Звание
    Туре Хунд Собака
    +2
    Сегодня, 11:39
    "Официальный представитель МИД России во время брифинга рассказала, что за последние годы на реализацию программы школьного питания в Армении было выделено 68 млн долларов. Благодаря этому тысячи детей младших классов получают качественную пищу.

    Кроме того, как добавила Мария Захарова, Россия способствовала установке солнечных панелей в школах, в виду чего их директора смогли вложить высвободившиеся средства в развитие инфраструктуры.

    Россия также оказывает содействие в создании рабочих мест, развитии туризма в Армении и её сельских районов. "
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:47
      Цитата: Туре Хунд Собака
      а реализацию программы школьного питания в Армении было выделено 68 млн долларов. Благодаря этому тысячи детей младших классов получают качественную пищу.

      Ну США и своих детей не кормят, а зачем им армянские дети.
    2. alex_spb Звание
      alex_spb
      0
      Сегодня, 12:30
      "Официальный представитель МИД России во время брифинга рассказала, что за последние годы на реализацию программы школьного питания в Армении было выделено 68 млн долларов. Благодаря этому тысячи детей младших классов получают качественную пищу.

      армяшки важнее, зачем тратиться на русских школьников
  12. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 11:43
    котором контрольный пакет будет принадлежать американцам.в

    Ну ясно, что не армянам, они все в Россию пытаются выехать, хотя орут "русские вон из Армении".
  13. Грица Звание
    Грица
    0
    Сегодня, 12:22
    Я вообще удивляюсь, почему эти вылизыватели трамповского ануса и предатели находятся в ОДКБ? Почему мы до сих пор охраняем их границу и вообще охраняем от турок и азербайджанцев? Давно пора пусть их в свободное плавание.